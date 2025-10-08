Tamil News LIVE இமாச்சலில் நிலச்சரிவு! கோவை மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் - முக்கிய செய்திகள்!

Tamil News LIVE Today 08 October 2025 தமிழ்நாட்டில் கடந்த 3 வாரங்களில் 15,000-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு டெங்கு பாதிப்பு. சென்னை, திருவள்ளூர், கோவை மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை.
Tamil News LIVE Today 08 October 2025 இமாச்சலில் ஏற்பட்ட விபத்தில் சிக்கி 18 பேர் உயிரிழப்பு
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?
மத்திய அரசின் மிக பிரபல ஓய்வூதியத் திட்டமான அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Kenishaa Francis Clarifies Pregnancy Rumors | ரவி மோகன் தோழி கெனிஷா கர்ப்பம்?
நடிகர் ரவி மோகனின் தோழியும் பாடகியுமான கெனிஷா, கர்ப்பமாக இருப்பதாக தகவல் பரவியதை அடுத்து, அவர் அதற்கு விளக்கம் கொடுத்து ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)
மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்?
மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? 8வது ஊதியக்குழுவில் லெவல் 1 முதல் லெவல் 3 வரை உள்ள ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Rohit Sharma News: ரோஹித் சர்மாவின் லேட்டஸ்ட் பேச்சு
ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபியை வென்றதற்கு ராகுல் டிராவிட் பெரியளவில் உதவியதாக ரோஹித் சர்மா பேசியருப்பது சலசலப்பை உண்டாக்கி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)
புரட்டாசி 22 புதன்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 08ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
தமிழக வீரர் சாய் சுதர்ஷனுக்கு வாழ்வா சாவா நிலை!
ஐபிஎல் செயல்பாடுகளை வைத்து டெஸ்ட் அணியில் இடம் பிடித்த சாய் சுதர்ஷன், அந்த நம்பிக்கையை அவர் டெல்லி டெஸ்டில் ரன்களாக மாற்ற தவறினால், அவரது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் கனவு கேள்விக்குறியாகிவிடும். மேலும் படிக்க
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு எழுதியவர்களுக்கு!
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு: தற்காலிக விடைக்குறிப்பு வெளியீடு! மதிப்பெண்களை கணக்கிடுவது மற்றும் ஆட்சேபனை தெரிவிப்பது எப்படி? முழு விவரம்! மேலும் படிக்க
சிஎஸ்கே-வை விட்டு விலகுகிறாரா?
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் ஜெர்சியை தோனி அணிந்து இருக்கும் புகைப்படம் இணையத்தில் வெளியாகி பெரும் கிளப்பிய புயலை கிளப்பி உள்ளது. மேலும் படிக்க
வங்கி கணக்கில் வரவிருக்கும் ரூ.2000!
PM Kisan: விவசாயிகளுக்கு தீபாவளி ஜாக்பாட்! வங்கி கணக்கில் வரவிருக்கும் ரூ.2000 - உங்கள் பெயரை பட்டியலில் சரிபார்ப்பது எப்படி? முழு விவரம் இதோ! மேலும் படிக்க