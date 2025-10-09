Tamil News LIVE கரூர் செல்லும் விஜய்! தவெக கூட்டணியை உறுதிப்படுத்திய எடப்பாடி பழனிச்சாமி!

Tamil News LIVE Today 09 October 2025 கரூரில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்திக்க போலீஸ் அனுமத கேட்டு விஜய் மனு. தேதி, நிகழ்ச்சி நிரல் குறித்த விவரங்களை அளிக்க த.வெ.க. தரப்புக்கு அறிவுறுத்தல்.
Tamil News LIVE Today 09 October 2025 பழனிசாமி கூட்டத்தில் த.வெ.க. கொடியுடன் தொண்டர்கள் பங்கேற்பு.
Tamil News LIVE Today 09 October 2025 கரூரில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்திக்க போலீஸ் அனுமத கேட்டு விஜய் மனு. தேதி, நிகழ்ச்சி நிரல் குறித்த விவரங்களை அளிக்க த.வெ.க. தரப்புக்கு அறிவுறுத்தல்.
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம்
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் என்றால் என்ன? இதன் பிரத்யேக நன்மைகள் என்ன? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
This Week OTT Releases | இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்!
இந்த வாரம், சில திரைப்படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாக இருக்கிறது. அவற்றை எப்போது, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)
அணியில் அதிரடி மாற்றம்!
முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடி இருந்தார் ஜஸ்பிரிட் பும்ரா. இந்நிலையில் அவருக்கு 2வது டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து ஓய்வு வழங்கப்படலாம். மேலும் படிக்க
சல்மான்கான் vs ஷாருக்கான்!
பாலிவுட்டின் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர்களாக சல்மான்கான் மற்றும் ஷாருக்கான் இருந்தாலும், இருவரில் யார் அதிக சொத்து மதிப்பை கொண்டுள்ளார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
Israel Hamas Ceasefire: இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் நிறுத்தம்
அமெரிக்காவின் முன்னெடுப்பை தொடர்ந்து காசாவில் போர் நிறுத்தத்திற்கு இஸ்ரேல் மற்றும் ஹமாஸ் ஒப்புக்கொண்டதாக டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன? இதன் அடிப்படையில் ஊதிய உயர்வு எப்படி தீர்மானிக்கப்படுகின்றது? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
2 மடங்குக்கு மேல் அதிகரிக்கும் EPS ஓய்வூதியம்
EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது. அவர்களது ஓயூதியம் அதிகரிக்கவுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
புரட்டாசி 23 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்!
Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 09ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
ரோகித், கோலி ரசிகர்களுக்கு வெளியான முக்கிய தகவல்..
ஆஸ்திரேலியா தொடரில் இந்திய அணியின் ஒருநாள் கேப்டன் பதவியில் இருந்து ரோகித் ஷர்மாவை நீக்கி, இளம் வீரர் ஷுப்மன் கில்க்கு பிசிசிஐ வாய்ப்பு அளித்துள்ளது. மேலும் படிக்க
கரூர் செல்ல அனுமதி கேட்ட விஜய்!
கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களை நேரில் சந்திக்க TVK தலைவர் விஜய் சார்பில் அனுமதி கோரி அனுப்பபட்ட கடிதத்திற்கு காவல்துறை தரப்பில் பதில் வந்துள்ளது. மேலும் படிக்க
இனிப்பு, காரணம் விற்பனை செய்ய புதிய கட்டுப்பாடுகள்!
தமிழக அரசு இனிப்பு விற்பனைக்காரர்கள் அனைவரும் சில விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
விஜய் - அதிமுக கூட்டணி!
மக்களை காப்போம், தமிழகம் மீட்போம் என்ற தலைப்பில் கடுமையான பிரசாரம் செய்து வருகிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. இந்நிலையில் விஜய் உடன் கூட்டணி குறித்து பேசி உள்ளார். மேலும் படிக்க