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Tamil Breaking News LIVE : முதலமைச்சர் விஜய் ஆவேச பேச்சு, திமுக பதிலடி - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu News LIVE Updates : தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள், முதலமைச்சர் விஜய் அப்டேட்டுகள், திமுக கொடுத்துள்ள பதிலடி உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள்....

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 11, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:05 AM IST
Tamil Breaking News LIVE : முதலமைச்சர் விஜய் ஆவேச பேச்சு, திமுக பதிலடி - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Image Credit: Tamil Nadu News LIVE Updates
11 July 2026 10:04 AM (IST)

Indian Railways: 20 மடங்கு அதிகரித்த அபராதம்

பயணிகளின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும் ரயில்களில் ஒழுக்கத்தைப் பேணவும் இந்திய ரயில்வே அபராத விதிமுறைகளில் முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)

11 July 2026 09:52 AM (IST)

வானிலை  அப்டேட்

தமிழகத்தில் இன்று (ஜூலை 11) இடி, மின்னலுடன மழை வெளுக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை, மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

11 July 2026 09:51 AM (IST)

அறங்காவலர்கள் நியமனத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 757 திருக்கோயில்களுக்கு பரம்பரை முறை வழி சாரா அறங்காவலர்கள் நியமனத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக அறநிலையத்துறை  அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது (மேலும் படிக்க)

11 July 2026 09:36 AM (IST)

அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலை! ஜூலை 15க்குள் விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government Jobs : திண்டுக்கல் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் அரசுப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்ற விண்ணப்பிக்கலாம். (மேலும் படிக்க)

11 July 2026 09:35 AM (IST)

ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு அமைச்சர் சொன்ன சூப்பர் நியூஸ்!

Ration Card : ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு ஓரிரு வாரங்களில் புதிய அட்டைகள் விநியோகம் என அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் அறிவிப்பு (மேலும் படிக்க)

11 July 2026 09:34 AM (IST)

தமிழக அரசின் நில விதிகளில் புதிய திருத்தம்!

Tamil Nadu Government : அரசு தொழிற்பேட்டைகளுக்கு OSR நில விதிகளில் புதிய திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.... (மேலும் படிக்க)

11 July 2026 09:33 AM (IST)

அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்!

Tamil Nadu Government : அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நற்செய்தி. மருத்துவக் காப்பீடு நிலுவைத் தொகையை வழங்க அரசு அதிரடி உத்தரவு. காலக்கெடு இதோ... (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Tamil Breaking News Live
tamil news live today
July 11 2026 News
Tamil nadu News
Chennai News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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Tamil Breaking News LIVE : முதலமைச்சர் விஜய் ஆவேச பேச்சு, திமுக பதிலடி - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
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