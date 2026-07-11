/Tamil Breaking News LIVE : முதலமைச்சர் விஜய் ஆவேச பேச்சு, திமுக பதிலடி - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

பயணிகளின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும் ரயில்களில் ஒழுக்கத்தைப் பேணவும் இந்திய ரயில்வே அபராத விதிமுறைகளில் முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் இன்று (ஜூலை 11) இடி, மின்னலுடன மழை வெளுக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை, மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 757 திருக்கோயில்களுக்கு பரம்பரை முறை வழி சாரா அறங்காவலர்கள் நியமனத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக அறநிலையத்துறை அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Government Jobs : திண்டுக்கல் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் அரசுப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்ற விண்ணப்பிக்கலாம். (மேலும் படிக்க)
Ration Card : ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு ஓரிரு வாரங்களில் புதிய அட்டைகள் விநியோகம் என அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் அறிவிப்பு (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Government : அரசு தொழிற்பேட்டைகளுக்கு OSR நில விதிகளில் புதிய திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.... (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Government : அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நற்செய்தி. மருத்துவக் காப்பீடு நிலுவைத் தொகையை வழங்க அரசு அதிரடி உத்தரவு. காலக்கெடு இதோ... (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu News LIVE Updates : கரூரில் முதலமைச்சர் ஆவேசமாக பேசியதற்கு திமுக கடுமையான பதிலடி கொடுத்துள்ளது. ஓய்வூதியம், அரசு லோன் அறிவிப்புகள் உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....