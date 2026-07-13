/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: எழுத்தாளர் பூமணி காலமானார்.. மதுரை பேருந்து விபத்தில் 5 பேர் பலி!

முதலமைச்சரின் மாநில இளைஞர் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே (ஜூலை 13) கடைசி நாளாகும். எனவே, ரூ.1 லட்சத்திற்கான விருது பெற இன்றுக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
அரசு நிகழ்ச்சிகளில் 'வந்தே மாதரம்' பாடலைக் கட்டாயமாக்கும் மத்திய அரசின் சுற்றறிக்கையைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் எனவும், இந்த மதவாத அரசியலைத் தமிழக அரசு ஏற்கக் கூடாது எனவும் விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார். (மேலும் படிக்க)
எழுத்தாளர் பூமணி (79) காலமானார். சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாள் பூமணி காலமானது இலக்கிய உலகினரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவருக்கு அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச் சடங்கு நடைபெறும் என முதல்வர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
சென்னை மற்றும் புறநர் பகுதியில் உள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்கு இன்று முதல் கூடுதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. பள்ளி மாணவர்கள் கூட்ட நெரிசலின்றி பயணிக்க தமிழக அரசு இந்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
இங்கிலாந்து தொடரில் ஏற்பட்ட தோல்விக்குப் பிறகு அர்ஷ்தீப் சிங்கின் செயல்பாட்டை கம்பீர் கடுமையாக விமர்சித்ததாக கூறப்படும் நிலையில், இந்திய டி20 அணியில் புதிதாக 3 பேருக்கு வாய்ப்பு வழங்க பிசிசிஐ பரிசீலித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கமாக இருப்பதால் மக்கள் குழம்பி போய் உள்ளனர். இந்த நிலையில், தங்கம் விலை வரும் நாட்களில் குறையுமா? இப்போது தங்கம் வாங்க நினைப்பவர்கள் என்ன செய்யலாம் என்பது குறித்து ஆனந்த் சீனிவாசன் விளக்கமாக பேசி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் ஜூலை 18 வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும், சென்னையில் வெயிலின் தாக்கமும் நீடிக்க வாய்ப்புள்ள நிலையில், கடலில் சூறாவளிக்காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் 18 ஆம் தேதி வரை லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. பிரபல எழுத்தாளர் பூமணி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இன்று காலமானார். அவரது உடலை அரசு மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்ய முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். மதுரை அருகே நடந்த அரசு பஸ் மீது ஆம்னி பேருந்து மோதி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. அதில் 5 பேர் பலியாகி உள்ளனர். பெரம்பூர் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று திறந்து வைக்கிறார். அதோடு அத்தொகுதி மக்களையும் சந்திக்க இருக்கிறார். தங்கம் விலை இன்று 100 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. அதன்படி 22 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ. 13,200க்கு விற்பனையாகிறது.