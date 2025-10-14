Tamil News LIVE உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு - விஜய்யின் அடுத்த மூவ் என்ன? சட்டசபையில் தீர்மானம்!

Tamil News LIVE Today 14 October 2025 ஆண்டுக்கு 3 சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வுகளை நடத்த தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி.. உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பால் ஆசிரியர்கள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ள நிலையில் நடவடிக்கை.
Tamil News LIVE Today 14 October 2025 தமிழக சட்டசபையின் மழைக்கால கூட்டத் தொடர் இன்று தொடக்கம்.
8வது ஊதியக் குழு சம்பள உயர்வு
8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன் ஊழியர்களுக்கு 186% ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இதற்கான கணக்கீடு என்ன? அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
புரட்டாசி 28 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 14ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
மீண்டும் டி20 போட்டியில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி?
இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் ஒருநாள் போட்டி பெர்த் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டிக்கான டிக்கெட்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே விற்று தீர்ந்துள்ளது. மேலும் படிக்க
போலிகளை தடுக்க நடவடிக்கை!
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இனி இவற்றை பெற சில ஆவணங்கள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க
ஆசிரியர்களுக்கு வெளியான சூப்பர் அறிவிப்பு!
செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத ஆசிரியர்கள், கட்டாய ஓய்வு அளிக்கப்பட்டு பணியிலிருந்து நீக்கப்படுவார்கள். மேலும் படிக்க