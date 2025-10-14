English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு - விஜய்யின் அடுத்த மூவ் என்ன? சட்டசபையில் தீர்மானம்!

Tamil News LIVE உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு - விஜய்யின் அடுத்த மூவ் என்ன? சட்டசபையில் தீர்மானம்!

Tamil News LIVE Today 14 October 2025 தமிழக சட்டசபையின் மழைக்கால கூட்டத் தொடர் இன்று தொடக்கம்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 14, 2025, 09:01 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil News LIVE Today 14 October 2025 ஆண்டுக்கு 3 சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வுகளை நடத்த தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி.. உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பால் ஆசிரியர்கள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ள நிலையில் நடவடிக்கை.

14 October, 2025

  • 09:01 AM

    8வது ஊதியக் குழு சம்பள உயர்வு

    8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன் ஊழியர்களுக்கு 186% ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இதற்கான கணக்கீடு என்ன? அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 07:45 AM

    புரட்டாசி 28 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்

    Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 14ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 07:45 AM

    மீண்டும் டி20 போட்டியில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி? 

    இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் ஒருநாள் போட்டி பெர்த் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டிக்கான டிக்கெட்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே விற்று தீர்ந்துள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 07:45 AM

    போலிகளை தடுக்க நடவடிக்கை!

    பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இனி இவற்றை பெற சில ஆவணங்கள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க

     

  • 07:45 AM

    ஆசிரியர்களுக்கு வெளியான சூப்பர் அறிவிப்பு!

    செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத ஆசிரியர்கள், கட்டாய ஓய்வு அளிக்கப்பட்டு பணியிலிருந்து நீக்கப்படுவார்கள். மேலும் படிக்க

     

