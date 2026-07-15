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தமிழ் முக்கிய செய்திகள் Live : காமராஜர் 124வது பிறந்தநாள்; நாகர்கோவிலில் பதற்றம்

Tamil Nadu News LIVE Updates : கல்வி கண் திறந்த கர்மவீரர் காமராஜர் 124வது பிறந்தநாள்;  நாகர்கோவிலில் சிறை கைதி மரணம்; தமிழ்நாடு வானிலை உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் லைவ் அப்டேட்ஸ் இதோ

Published: Jul 15, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:02 PM IST
தமிழ் முக்கிய செய்திகள் Live : காமராஜர் 124வது பிறந்தநாள்; நாகர்கோவிலில் பதற்றம்
Image Credit: Tamil Nadu LIVE News Today (Image Source: X)
15 July 2026 12:00 PM (IST)

Hydrogen Train Ticket : இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரோஜன் ரயில்!

இந்தியாவில், முதன்முறையாக ஹைட்ரஜன் எரிபொருளின் உதவியுடன் இயங்கும் வகையிலான ரயில்கள் இயக்கப்பட இருக்கின்றன. இதனை, பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொடியசைத்து தொடங்கி வைக்க இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

15 July 2026 10:41 AM (IST)

TN Bribe WhatsApp Number: ஞ்சம் கேட்டா உடனே வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க

அரசு அலுவலகங்களில் நடைபெறும் லஞ்சச் சம்பவங்கள் குறித்து பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு ஒரு வாட்ஸ்அப் உதவி எண்ணை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது... (மேலும் படிக்க)

15 July 2026 10:38 AM (IST)

Unknown Facts of Kamaraj : காமராஜருக்கு பூ மாலை பிடிக்காதாம்...?

காமராஜருக்கு பூ மாலையே பிடிக்காதாம். யாராவது அவருக்கு மாலை போடவந்தால் கூட அதை கைககளில் தான் வாங்குவாராம். அது ஏன்? (மேலும் படிக்க)

15 July 2026 10:37 AM (IST)

ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த  அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ஆசிரியர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

15 July 2026 10:15 AM (IST)

Tamil Nadu Jobs: ரூ.30,000 சம்பளத்தில் அரசு வேலை

தமிழ்நாடு மகளிர் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ஆட்சேர்ப்புக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. மொத்தம் 3 பணியிடங்களில் 4 காலியிடங்கள் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு தகுதியான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன... (மேலும் படிக்க)

15 July 2026 10:06 AM (IST)

Navi Mumbai Crime: நம்பிக்கைத் துரோகத்தின் உச்சம்!

நவி மும்பை, ஐரோலியின் யாதவ் நகரில் நடந்த, 11 மாதங்களாகத் துப்பு துலங்காமல் இருந்த ஒரு கொடூரமான கொலை வழக்கை நவி மும்பை போலீஸார் வெற்றிகரமாகத் தீர்த்துள்ளனர்... (மேலும் படிக்க)

15 July 2026 09:59 AM (IST)

தென்காசி,  நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை

தமிழகத்தில் இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது தென்காசி, நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)

15 July 2026 09:43 AM (IST)

Nagercoil Prisoner Death : நாகர்கோவில் கைதி மரணம்

நாகர்கோவில் சிறையில் மாற்றுத்திறனாளியான சபரிவர்மன் என்ற விசாரணை கைதி, சிறை வார்டன்களால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டார் என குற்றச்சாட்டு. பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை தகவல். (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
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