/தமிழ் முக்கிய செய்திகள் Live : காமராஜர் 124வது பிறந்தநாள்; நாகர்கோவிலில் பதற்றம்

இந்தியாவில், முதன்முறையாக ஹைட்ரஜன் எரிபொருளின் உதவியுடன் இயங்கும் வகையிலான ரயில்கள் இயக்கப்பட இருக்கின்றன. இதனை, பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொடியசைத்து தொடங்கி வைக்க இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)
அரசு அலுவலகங்களில் நடைபெறும் லஞ்சச் சம்பவங்கள் குறித்து பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு ஒரு வாட்ஸ்அப் உதவி எண்ணை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது... (மேலும் படிக்க)
காமராஜருக்கு பூ மாலையே பிடிக்காதாம். யாராவது அவருக்கு மாலை போடவந்தால் கூட அதை கைககளில் தான் வாங்குவாராம். அது ஏன்? (மேலும் படிக்க)
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ஆசிரியர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தமிழ்நாடு மகளிர் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ஆட்சேர்ப்புக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. மொத்தம் 3 பணியிடங்களில் 4 காலியிடங்கள் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு தகுதியான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன... (மேலும் படிக்க)
நவி மும்பை, ஐரோலியின் யாதவ் நகரில் நடந்த, 11 மாதங்களாகத் துப்பு துலங்காமல் இருந்த ஒரு கொடூரமான கொலை வழக்கை நவி மும்பை போலீஸார் வெற்றிகரமாகத் தீர்த்துள்ளனர்... (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது தென்காசி, நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)
நாகர்கோவில் சிறையில் மாற்றுத்திறனாளியான சபரிவர்மன் என்ற விசாரணை கைதி, சிறை வார்டன்களால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டார் என குற்றச்சாட்டு. பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை தகவல். (மேலும் படிக்க)
காமராஜர் 124வது பிறந்தநாள்: தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சர் காமராஜரின் 124வது பிறந்தநாள் இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. கல்வி வளர்ச்சி நாள் என அவரது பிறந்தநாள் அரசால் கொண்டாடப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும், கல்விக்கும் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பை போற்றுவோம்.
நாகர்கோவில் சிறை கைதி மரணம்: நாகர்கோவில் கிளைச் சிறையில் சபரிவர்மன் என்ற சிறை கைதி, அடித்துக்கொள்ளப்பட்டதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. இதுகுறித்த விசாரணையில் அவரை வார்டன்கள் அடித்தது உறுதியானதை தொடர்ந்து சிறையின் தலைமை வார்டன் உள்பட மூன்று வார்டன்கள் கைது செய்யப்பட்டு, சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.
தமிழ்நாடு வானிலை: தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் 18 இடங்களில் வெயில் சுட்டெரித்தது. நேற்று அதிகபட்சமாக மதுரையில் 108.5 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவாகி உள்ளது. இன்று வெப்பநிலை வீசக்கூடும் என்பதால் ஆரஞ்ச் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.