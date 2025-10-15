Tamil News LIVE இன்று முக்கிய மசோதா தாக்கல்! 5 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை!

Tamil News LIVE Today 15 October 2025 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முக்கிய மசோதாக்களை தாக்கல் செய்கிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின். 2025-26ஆம் ஆண்டின் கூடுதல் செலவுக்கான மானிய கோரிக்கை இன்று தாக்கல்.
Tamil News LIVE Today 15 October 2025 தீபாவளி தினத்தன்று 2 மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி.
தொடர்ச்சியாக 5 நாட்கள் விடுமுறை?
2025ம் ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை அக்டோபர் 20ம் தேதி திங்கட்கிழமை கொண்டாடப்படுகிறது. அக்டோபர் 18 மற்றும் 19ம் தேதிகள், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை உறுதியாகியுள்ளது. மேலும் படிக்க
FASTagல் ரூ.1,000 ரீசார்ஜ் இலவசம் - எப்படி பெறுவது?
சுங்கச்சாவடிகளில் அசுத்தமாக இருக்கும் கழிவறைகளை ஆதாரங்களுடன் புகாரளித்தால், சம்பந்தப்பட்ட வாகனத்தின் FASTag கணக்கில் ரூ.1,000 ரீசார்ஜ் வெகுமதி சேர்க்கப்படும். மேலும் படிக்க
உங்கள் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்படலாம்!
உங்கள் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்படுவதை தவிர்க்க, உடனடியாக சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அவசியம். அவை என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். மேலும் படிக்க
அஜித் அகர்கரை சாடிய முகமது ஷமி!
முகமது ஷமி கடைசியாக 2025 சாம்பியன்ஸ் டிராபி இறுதி போட்டியில் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக இந்திய அணிக்காக விளையாடினார். அந்த தொடரில் சிறப்பான தொடக்கத்தை அளித்தார். மேலும் படிக்க
புரட்டாசி 29 புதன்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 15ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க