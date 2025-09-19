Tamil News LIVE நடிகர் ரோபோ ஷங்கர் திடீர் மரணம்! ஆப்கனை வீழ்த்திய இலங்கை!

Tamil News LIVE Today 19 September 2025 சென்னை புறநகரில் பெய்த கனமழையால் ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல். 25க்கும் மேற்பட்ட விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டதால் பயணிகள் கடும் அவதி.
Tamil News LIVE Today 19 September 2025 நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் உடல் நலக்குறைவால் காலமானார்.
8வது ஊதியக்குழுவின் ஊதிய ஊயர்வை தீர்மானிக்கும் டிஏ உயர்வு
ஜூலை 2025 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு மிக முக்கியமானது. ஏனெனில், இது 8வது ஊதியக்குழுவின் ஊதிய உயர்வுக்கும் மிகப்பெரிய காரணியாக அமையும்.
மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்?
8வது ஊதியக்குழுவிற்காக காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? உங்களுக்கு ஒரு சுவாரசியமான தகவல் உள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
புரட்டாசி 03 வெள்ளிக்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 19ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு படப்பிடிப்பில் இருந்த போது மயங்கி விழுந்த ரோபோ சங்கர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார். இது திரையுலகில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சூப்பர் 4 சுற்றில் இலங்கை!
ஆசிய கோப்பையில் குரூப் B பிரிவில் இருந்து இலங்கை மற்றும் வங்கதேசம் ஆகிய இரு அணிகளும், குரூப் A பிரிவில் இருந்து இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளும் சூப்பர் 4க்கு தகுதி பெற்றுள்ளன.
கடைசி வரை நிறைவேறாமல் போன நடிகர் ரோபோ சங்கரின் ஆசை!
உடல்நலக்குறைவால் காலமான ரோபோ சங்கரின் உடலுக்கு, நேற்று இரவு முதலே திரையுலகினரும், பொதுமக்களும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். அவரின் கடைசி ஆசையை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
இந்த தவறை செய்தால் பணம் வராது! ஜாக்கிரதை!
மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் தகுதியுள்ள ஒரு பெண் கூட விடுபட்டுவிட கூடாது என்ற நோக்கத்தில், தமிழக அரசு சில நடவடிக்கைளை எடுத்து வருகிறது. மேலும் படிக்க