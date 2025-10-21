English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Tamil News LIVE களைகட்டிய தீபாவளி பண்டிகை! 7 மாவட்டங்களுக்கு மிக கன மழை எச்சரிக்கை!

Tamil News LIVE களைகட்டிய தீபாவளி பண்டிகை! 7 மாவட்டங்களுக்கு மிக கன மழை எச்சரிக்கை!

Tamil News LIVE Today 21 October 2025 தமிழகம் முழுவதும் களைகட்டிய தீபாவளி! குடும்பம் குடும்பமாக ஜோராக கொண்டாட்டம்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 21, 2025, 09:47 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Trending Photos

ஐப்பசி 03 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 03 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
விஜய்-அஜித்திற்கு பிடித்த நடிகை! இப்போ படங்களில் நடிப்பதே இல்லை-யார் தெரியுமா?
camera icon7
famous actress
விஜய்-அஜித்திற்கு பிடித்த நடிகை! இப்போ படங்களில் நடிப்பதே இல்லை-யார் தெரியுமா?
ஐப்பசி 04 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 04 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
கடக ராசியில் குரு அதிசார பெயர்ச்சி அடைந்தார்: 6 ராசிகளுக்கு செல்வ மழை, டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon9
Guru Peyarchi
கடக ராசியில் குரு அதிசார பெயர்ச்சி அடைந்தார்: 6 ராசிகளுக்கு செல்வ மழை, டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கும்
Live Blog

Tamil News LIVE Today 21 October 2025 வங்கக்கடலில் இன்று குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு. ராமநாதபுரம், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர் உள்பட 7 மாவட்டங்களுக்கு மிக கன மழை எச்சரிக்கை.

21 October, 2025

  • 09:47 AM

    இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எப்போது கிடைக்கும்?

    இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பற்றிய ஒரு முக்கிய விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 08:49 AM

    மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்?

    மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? 8வது உதியக்குழுவில் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? முழுமையான கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 08:05 AM

    தமிழக அரசின் புதிய புரட்சி!

    இனி பட்டா மாற்றங்கள் அல்லது பழைய பத்திரங்களுக்கான பெயர் மாற்றங்களுக்கு, பொதுமக்கள் ஆன்லைனில் எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 08:05 AM

    ஐப்பசி 04 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்

    Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 21ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 08:05 AM

    குல்தீப் யாதவ் பிளேயிங் 11!

    India vs Australia 2nd ODI: முதல் போட்டியில் ஏற்பட்ட தோல்விக்கு பிறகு, இந்திய அணி தனது வியூகத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. மேலும் படிக்க

     

  • 08:05 AM

    வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா?

    Bank Holidays: தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, தீபாவளி பண்டிகைக்காக தொடர் விடுமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. நேற்று அக்டோபர் 20 திங்கட்கிழமை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் படிக்க

     

  • 08:05 AM

    யார் இந்த துணை நடிகை நிவாஷினி?

    Nivaashiyni Krishnan: ‘ஓ எந்தன் பேபி’ படத்தில் சில நிமிடமே வந்தாலும் பலரது மனதை அள்ளிய நடிகை நிவாஷினி கிருஷ்ணன்! யார் இந்த நிவாஷினி என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

Tamil NewsTamilnadu NewsTODAY NEWSMK StalinDiwali

Trending News