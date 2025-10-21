Tamil News LIVE களைகட்டிய தீபாவளி பண்டிகை! 7 மாவட்டங்களுக்கு மிக கன மழை எச்சரிக்கை!

Tamil News LIVE Today 21 October 2025 வங்கக்கடலில் இன்று குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு. ராமநாதபுரம், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர் உள்பட 7 மாவட்டங்களுக்கு மிக கன மழை எச்சரிக்கை.
Tamil News LIVE Today 21 October 2025 தமிழகம் முழுவதும் களைகட்டிய தீபாவளி! குடும்பம் குடும்பமாக ஜோராக கொண்டாட்டம்.
Tamil News LIVE Today 21 October 2025 வங்கக்கடலில் இன்று குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு. ராமநாதபுரம், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர் உள்பட 7 மாவட்டங்களுக்கு மிக கன மழை எச்சரிக்கை.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எப்போது கிடைக்கும்?
இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பற்றிய ஒரு முக்கிய விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்?
மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? 8வது உதியக்குழுவில் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? முழுமையான கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
தமிழக அரசின் புதிய புரட்சி!
இனி பட்டா மாற்றங்கள் அல்லது பழைய பத்திரங்களுக்கான பெயர் மாற்றங்களுக்கு, பொதுமக்கள் ஆன்லைனில் எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
ஐப்பசி 04 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 21ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
குல்தீப் யாதவ் பிளேயிங் 11!
India vs Australia 2nd ODI: முதல் போட்டியில் ஏற்பட்ட தோல்விக்கு பிறகு, இந்திய அணி தனது வியூகத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. மேலும் படிக்க
வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா?
Bank Holidays: தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, தீபாவளி பண்டிகைக்காக தொடர் விடுமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. நேற்று அக்டோபர் 20 திங்கட்கிழமை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் படிக்க
யார் இந்த துணை நடிகை நிவாஷினி?
Nivaashiyni Krishnan: ‘ஓ எந்தன் பேபி’ படத்தில் சில நிமிடமே வந்தாலும் பலரது மனதை அள்ளிய நடிகை நிவாஷினி கிருஷ்ணன்! யார் இந்த நிவாஷினி என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க