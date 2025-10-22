Tamil News LIVE பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை! புயலாக வலு பெறுமா?

Tamil News LIVE Today 22 October 2025 சென்னையில் அனைத்து சுரங்க பாதைகளிலும் போக்குவரத்து சீராக உள்ளதாக மாநகராட்சி தகவல்
Tamil News LIVE Today 22 October 2025 தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக கடலூரில் 17.4 செ.மீ மழை பதிவு
அரசின் சூப்பர் திட்டம்!
வேலை நிமித்தமாக தங்கள் சொந்த ஊர்களை விட்டு சென்னை, கோவை போன்ற பெருநகரங்களுக்கு வரும் பெண்கள் தங்குவதற்கு இடத்தை கண்டுபிடிப்பது பெரும் சவாலாக உள்ளது. மேலும் படிக்க
12 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!
தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக இன்று பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த எந்த மாவட்டம் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
ஐப்பசி 05 புதன்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 22ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
மும்பை இந்தியன்ஸ் திட்டம்?
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் புதிய மற்றும் திறமையான வீரர்களை வாங்கி, மீண்டும் ஒருமுறை கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தீவிரம் காட்டி வருகிறது. மேலும் படிக்க