  • Tamil News LIVE பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை! புயலாக வலு பெறுமா?

Tamil News LIVE Today 22 October 2025 தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக கடலூரில் 17.4 செ.மீ மழை பதிவு

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 22, 2025, 07:32 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Tamil News LIVE Today 22 October 2025 சென்னையில் அனைத்து சுரங்க பாதைகளிலும் போக்குவரத்து சீராக உள்ளதாக மாநகராட்சி தகவல்

22 October, 2025

  • 07:30 AM

    அரசின் சூப்பர் திட்டம்!

    வேலை நிமித்தமாக தங்கள் சொந்த ஊர்களை விட்டு சென்னை, கோவை போன்ற பெருநகரங்களுக்கு வரும் பெண்கள் தங்குவதற்கு இடத்தை கண்டுபிடிப்பது பெரும் சவாலாக உள்ளது. மேலும் படிக்க

     

  • 07:30 AM

    12 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!

    தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக இன்று பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த எந்த மாவட்டம் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 07:29 AM

    ஐப்பசி 05 புதன்கிழமை ராசிபலன்

    Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 22ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 07:29 AM

    மும்பை இந்தியன்ஸ் திட்டம்?

    ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் புதிய மற்றும் திறமையான வீரர்களை வாங்கி, மீண்டும் ஒருமுறை கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தீவிரம் காட்டி வருகிறது. மேலும் படிக்க

     

