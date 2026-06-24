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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் Live: கனமழை எச்சரிக்கை; சென்னை மாநகராட்சி கூட்டம் இன்று - முக்கிய அப்டேட்ஸ்!

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ் : தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 24) மிதமான மழை, சென்னை மாநகராட்சி கூட்டம் கூடுகிறது என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் லைவ் அப்டேட்ஸ் இதோ.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 24, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:13 AM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் Live: கனமழை எச்சரிக்கை; சென்னை மாநகராட்சி கூட்டம் இன்று - முக்கிய அப்டேட்ஸ்!
Image Credit: Tamil Nadu Breaking News | Image Credits : X
24 June 2026 09:13 AM (IST)

டெண்டர் ரத்து

திமுக ஆட்சியில் பயணிகள் வசதிக்காக கூடுதலாக 500 மின்சார பேருந்துகளைக் கொள்முதல் செய்வதற்காக போடப்பட்ட டெண்டர் தற்போது தமிழக அரசு ரத்து செய்துள்ளது.  சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து கழகம் சார்பல் 625 பேருந்துகளை தனியார் மூலம் வாங்கி இயக்க திட்டம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

24 June 2026 08:45 AM (IST)

சென்னையில் இன்று மின்தடை

சென்னையில் இன்று காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை பல்லாவரம், செம்பியம், எண்ணூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 5 மணி நேரம் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. மதியம் 2 மணிக்கு பிறகு வழக்கம் போல் மின்விநியோகம் இருக்கும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

24 June 2026 08:42 AM (IST)

இன்றைய வானிலை அப்டேட்

தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இன்றைய (ஜூன் 24) வானிலை பொறுத்தவரை, தமிழகத்தில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

24 June 2026 08:38 AM (IST)

திருச்செந்தூர்: மாதம் ரூ.10,000 உதவித்தொகை அறிவிப்பு

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் அர்ச்சகர் பயிற்சியில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு மாதம் ரூ.10,000 தமிழக அரசு வழங்குகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க  இன்னும் இரண்டு தினங்கள் தான் அவகாசம் உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

24 June 2026 08:37 AM (IST)

சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்

3 நாட்கள்  தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சென்னையில் இருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்குவதாக அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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