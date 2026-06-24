/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் Live: கனமழை எச்சரிக்கை; சென்னை மாநகராட்சி கூட்டம் இன்று - முக்கிய அப்டேட்ஸ்!

திமுக ஆட்சியில் பயணிகள் வசதிக்காக கூடுதலாக 500 மின்சார பேருந்துகளைக் கொள்முதல் செய்வதற்காக போடப்பட்ட டெண்டர் தற்போது தமிழக அரசு ரத்து செய்துள்ளது. சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து கழகம் சார்பல் 625 பேருந்துகளை தனியார் மூலம் வாங்கி இயக்க திட்டம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
சென்னையில் இன்று காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை பல்லாவரம், செம்பியம், எண்ணூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 5 மணி நேரம் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. மதியம் 2 மணிக்கு பிறகு வழக்கம் போல் மின்விநியோகம் இருக்கும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இன்றைய (ஜூன் 24) வானிலை பொறுத்தவரை, தமிழகத்தில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் அர்ச்சகர் பயிற்சியில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு மாதம் ரூ.10,000 தமிழக அரசு வழங்குகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க இன்னும் இரண்டு தினங்கள் தான் அவகாசம் உள்ளது. (மேலும் படிக்க)
3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சென்னையில் இருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்குவதாக அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu News June 24 LIVE Updates: தமிழகத்தில் இன்று பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையிலும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். இன்று 379 உதவி பொறியாளர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் பணிநியமன ஆணைகளை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. 3 மாதத்திற்கு பிறகு, சென்னை மாநகராட்சி கூட்டம் நடைபெறுகிறது. கிருஷ்ணகிரியில் Genz திமுக இளைஞரான அன்பாநந்தனை கைது செய்து முயற்சி போன்ற முக்கிய செய்திகள் குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.