/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் Live: எ.வ.வேலு வீட்டில் சோதனை; 300 பேருந்துகளை துவங்கி வைக்கும் CM விஜய்!

சென்னையில் ஆவின் பாலகம் அமைக்க விருப்பப்படுபவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆவின் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இதற்கு ரூ.1 லட்சம் டெபாசிட் தொகையாக செலுத்த வேண்டும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறையில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் தொடர்பாக சென்னை, திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 26) முதல் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 25) மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது (மேலும் படிக்க)
எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை மாற்றம் முதல் ரயில் டிக்கெட் கட்டண விதிகள் வரை ஜூலை 1 முதல் பொதுமக்களின் அன்றாட பட்ஜெட்டை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் அமலுக்கு வரக்கூடிய முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்... (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu News June 25 LIVE Updates: தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 25) பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. 300 புதிய பேருந்துகளை முதல்வர் விஜய் இன்று கொடியசைத்து துவங்கி வைக்கிறார். மேலும், முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் காலை முதலே சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். திருவள்ளூர் மாவட்டம் தனியார் நிறுவனத்தில் அமோனியா வாயு கசிந்த விபத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 11 ஆக உயர்ந்துள்ளது போன்ற முக்கிய செய்திகள் குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.