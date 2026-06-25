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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் Live: எ.வ.வேலு வீட்டில் சோதனை; 300 பேருந்துகளை துவங்கி வைக்கும் CM விஜய்!

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ் : தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 25) மிதமான மழை, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு வீட்டில் சோனை, புதிய பேருந்து தொடங்கி வைக்கும் முதல்வர் விஜய் என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் லைவ் அப்டேட்ஸ் இதோ.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 25, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:29 AM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் Live: எ.வ.வேலு வீட்டில் சோதனை; 300 பேருந்துகளை துவங்கி வைக்கும் CM விஜய்!
Image Credit: Tamil Nadu Breaking News | Image Credits : X
25 June 2026 09:28 AM (IST)

ஆவின் பாலகம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம்

சென்னையில் ஆவின் பாலகம் அமைக்க விருப்பப்படுபவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆவின் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இதற்கு ரூ.1 லட்சம் டெபாசிட் தொகையாக செலுத்த வேண்டும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

25 June 2026 09:27 AM (IST)

எ.வ.வேலுவிற்கு தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை

கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறையில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் தொடர்பாக சென்னை, திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

 

25 June 2026 09:08 AM (IST)

3 நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 26) முதல் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இதனால், மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.  (மேலும் படிக்க)

 

 

25 June 2026 09:07 AM (IST)

கனமழை எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 25) மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது (மேலும் படிக்க)

25 June 2026 09:00 AM (IST)

Changes from July 1, 2026: ஜூலை 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்

எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை மாற்றம் முதல் ரயில் டிக்கெட் கட்டண விதிகள் வரை ஜூலை 1 முதல் பொதுமக்களின் அன்றாட பட்ஜெட்டை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் அமலுக்கு வரக்கூடிய முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்... (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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