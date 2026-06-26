/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் லைவ் : பள்ளிகள் விடுமுறை; மாரத்தானில் மாஸ் காட்டிய விஜய்

இந்தியாவிலேயே 3 கி.மீ மாரத்தான் ஓடிய ஒரே முதல்வர் விஜய் தான் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார். உண்மையில் முதல்வர் விஜய் தான் 3 கி.மீ வரை மாரத்தான் ஓடினாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது (மேலும் படிக்க)
அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் 20 சதவீதம் வரை இடங்களை உயர்த்திக்கொள்ள தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பல கல்லூரிகளில் விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கு இன்னும் போதுமான இடங்கள் கிடைக்காத நிலையில் தமிழக உயர்க்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னையில் ரூ.284 கோடி மதிப்பு கொண்ட நடைபாதை திட்டப் பணிக்கான டெண்டர் ரத்து செய்யப்படது. நடைபாதை திட்டங்களில் பல முறைகேடுகள் உள்ளதாக எழுந்த புகாரில் 35 டெண்டர்களையுமாநகராட்சி ரத்து செய்தது. சில ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு சாதகமாக டெண்டர் அமைக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்ததால் ரத்து செய்யப்பட்டது. ஒரு மீட்டருக்கு நடைபாதை அமைக்க வழக்கமான விலையை விட 4 மடங்கு அதிகமாக இருந்ததாக அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். அதேநேரத்தில், நடைபாதை திட்டப் பணிக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை மறு ஆய்வு செய்யப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வணிக ரீதியான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் மீது இருந்த கட்டுப்பாடுகள் தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது. 50 சதவீதம் வரையே வணிக சிலிண்டர் விநியோகம் எனும் கட்டுப்பாடு நீக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு வணிக சிலிண்டர்கள் பெற இனி மாவட்ட அதிகாரிகளின் முன் அனுமதி தேவையில்லை. (மேலும் படிக்க)
விவசாயிகளுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. ஜூலை 31ஆம் தேதிக்குள் பயிர் காப்பீடு செய்ய விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 26) 12 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
சர்வதேச போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெறும் மாரத்தான் போட்டியை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (ஜூன் 26) அதிகாலையில் தொடங்கிவைத்து, அவரும் அதில் பங்கேற்றார். (மேலும் படிக்க)