/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE : மின்சார ரயில்கள் ரத்து; அடுத்த 7 நாள்கள் மழை தொடரும்

சென்னை - திருநெல்வேலி இடையே இயக்கப்படும் நெல்லை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவையில் பெரிய மாற்றத்தை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
அர்ஜென்டினாவைச் சேர்ந்த கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி நாளை நடைபெறும் ஜார்டனுக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாட மாட்டார் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு. (மேலும் படிக்க)
வெனிசுலாவில் இரண்டு நாள்கள் முன் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் காரணமாக 920 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
மின்சார ரயில்கள் ரத்து: சென்னை - அரக்கோணம் இடையே இயக்கப்பட்டு வரும் புறநகர் மின்சார ரயில்கள் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்று இயக்கப்பட இருந்த 27 புறநகர் மின்சார ரயில்கள் ரத்து.
மதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம்: மதிமுகவின் 32வது பொதுக்குழு கூட்டம், அதன் பொதுச்செயலாளர் வைகோ தலைமையில் இன்று நடைபெறுகிறது. சென்னை அண்ணா நகரில் இன்று காலை 10 மணிக்கு இக்கூட்டம் தொடங்கும். திமுக கூட்டணியில் நீடிப்பதா அல்லது தவெக உடன் கைக்கோர்ப்பதா என்பது இன்றைய கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படலாம்.
6 மாவட்டங்களில் கனமழை: திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில், இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.