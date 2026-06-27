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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE : மின்சார ரயில்கள் ரத்து; அடுத்த 7 நாள்கள் மழை தொடரும்

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ் : சென்னை - அரக்கோணம் இடையே புறநகர் மின்சார ரயில்கள் ரத்து; வைகோ தலைமையில் மதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம்; தமிழ்நாட்டில் பல மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ்...

Written BySudharsan G
Published: Jun 27, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:21 AM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE : மின்சார ரயில்கள் ரத்து; அடுத்த 7 நாள்கள் மழை தொடரும்
Image Credit: Image Credit : Tamil Nadu June 27 News | Images Source : X
27 June 2026 09:20 AM (IST)

Nellai Express Latest News : நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் லேட்டஸ்ட் செய்திகள்

சென்னை - திருநெல்வேலி இடையே இயக்கப்படும் நெல்லை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவையில் பெரிய மாற்றத்தை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

27 June 2026 09:15 AM (IST)

Lionel Messi Latest News : மெஸ்ஸிக்கு ஓய்வு

அர்ஜென்டினாவைச் சேர்ந்த கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி நாளை நடைபெறும் ஜார்டனுக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாட மாட்டார் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு. (மேலும் படிக்க)

27 June 2026 09:14 AM (IST)

Venezuela Earthquake Latest News : வெனிசுலாவில் 920 பேர் உயிரிழப்பு

வெனிசுலாவில் இரண்டு நாள்கள் முன் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் காரணமாக 920 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE : மின்சார ரயில்கள் ரத்து; அடுத்த 7 நாள்கள் மழை தொடரும்
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