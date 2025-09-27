English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamil News LIVE முக்கிய வீரர்களுக்கு காயம்? ஓபிஎஸ் - டிடிவி தினகரன் திடீர் சந்திப்பு!

Tamil News LIVE Today 27 september 2025 இலங்கையை வீழ்த்திய இந்திய அணி!

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 27, 2025, 08:36 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 டு லெவல் 10 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு ஊதிய உயர்வு?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 டு லெவல் 10 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு ஊதிய உயர்வு?
புதுமைப் பெண் திட்டம் : ரூ.1000 பெற மாணவிகள் புதிதாக விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon9
pudhumai penn scheme
புதுமைப் பெண் திட்டம் : ரூ.1000 பெற மாணவிகள் புதிதாக விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
அக்டோபர் 18 முதல் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பெரும் நன்மைகள், வெற்றி மேல் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
அக்டோபர் 18 முதல் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பெரும் நன்மைகள், வெற்றி மேல் வெற்றி
புரட்டாசி 11 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 11 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
hardik image
Live Blog

Tamil News LIVE Today 27 september 2025 சென்னையில் நடந்த திருமண விழாவில் ஓபிஎஸ் - டிடிவி தினகரன் திடீர் சந்திப்பு. பாஜக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு நடந்த சந்திப்பால் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு.

27 September, 2025

  • 08:35 AM

    மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

    மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? லெவல் வாரியாக எவ்வளவு உயர்வு இருக்கும்? முழுமையான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.

  • 08:20 AM

    பல்டி படம் எப்படி இருக்கு? திரைவிமர்சனம்!

    உன்னி சிவலிங்கம் இயக்கத்தில் ஷேன் நிகம், சாந்தனு, செல்வராகவன் நடித்துள்ள பல்டி படம் தற்போது திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம். மேலும் படிக்க

     

  • 08:19 AM

    சூப்பர் ஓவரில் தப்பிய தசுன் ஷானகா!

    இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான சூப்பர் 4 போட்டியில் சூப்பர் ஓவரில் ரன் அவுட் சர்ச்சை பலருக்கும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 07:02 AM

    உதயநிதி ஸ்டாலின் கொடுத்த புது அப்டேட்!

    மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்தில் பல லட்சம் பெண்கள் பயனடைந்து வரும் நிலையில், இந்த திட்டத்தின் விதிகளில் பல தளர்வுகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் படிக்க

  • 07:02 AM

    ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு திடீர் காயம்!

    India vs Srilanka: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இறுதி போட்டி நாளை நடைபெற உள்ள நிலையில், ஹர்திக் பாண்டியாவிற்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 07:02 AM

    புரட்டாசி 11 சனிக்கிழமை ராசிபலன்!

    Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 27ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

Tamil News LiveTamil NewsTamil nadu Newsஇந்திய அணிபாகிஸ்தான்

Trending News