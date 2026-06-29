/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் மாநாடு.. 4 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை!

தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதி பதவியில் வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்படதற்கு கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பி வரும் நிலையில், இப்பதவிக்கான அதிகாரங்கள், சலுகைகள் என்னென்ன என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். (மேலும் படிக்க).
திருப்பூர் மாவட்டத்தில யூடியூப் பார்த்து பிரசவம் பார்த்த இளம்பெண் உயிரிழந்துள்ளார். வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்ததால் நஞ்சுக்கொடி வெளியேறாமல் ரத்தப்போகு ஏற்பட்டு இளம் பெண் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. (மேலும் படிக்க)
Ireland vs India T20I: அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரை இந்திய அணி இழந்ததற்கு மூன்று முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. அது குறித்து இங்கு விரிவாக தெரிந்துக்கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 29) கோவை, நீலகிரி, திண்டுக்கல், தேனி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
|Gram
|24 கேரட்
|22 கேரட்
|18 கேரட்
|1
|14,509 (-77)
|13,300 (70)
|11,125 (-20)
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் சென்னையில் இன்று (ஜூன் 29) ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுடனான மாநாடு நடைபெறுகிறது. தமிழகத்தின் கோவை உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரை இந்திய அணி இழந்துள்ளது. இதன் மூலம் அயர்லாந்து அணி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. இதையடுத்து இந்திய அணி இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் நாளை பல்வேறு இடங்களில் மின் பராமரிப்பு பணி நடைபெற இருப்பதால் அப்பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.