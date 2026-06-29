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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் மாநாடு.. 4 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை!

தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ்: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் சென்னையில் இன்று ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் மாநாடு நடைபெறுகிறது. 4 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் நியூஸுடன் இணைந்திருங்கள். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 29, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:29 PM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் மாநாடு.. 4 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை!
29 June 2026 12:25 PM (IST)

தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி பதவியின் அதிகாரங்கள், சலுகைகள் என்னென்ன?

தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதி பதவியில் வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்படதற்கு கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பி வரும் நிலையில், இப்பதவிக்கான அதிகாரங்கள், சலுகைகள் என்னென்ன என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.  (மேலும் படிக்க).

 

29 June 2026 10:51 AM (IST)

யூடியூப் பார்த்து பிரசவம் பார்த்த பெண் பலி

திருப்பூர் மாவட்டத்தில யூடியூப் பார்த்து பிரசவம் பார்த்த இளம்பெண் உயிரிழந்துள்ளார். வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்ததால் நஞ்சுக்கொடி வெளியேறாமல் ரத்தப்போகு ஏற்பட்டு இளம் பெண் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. (மேலும் படிக்க)

29 June 2026 10:50 AM (IST)

IRE vs IND T20: இந்திய அணி செய்த 3 தவறுகள்! 

Ireland vs India T20I: அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரை இந்திய அணி இழந்ததற்கு மூன்று முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. அது குறித்து இங்கு விரிவாக தெரிந்துக்கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

29 June 2026 10:50 AM (IST)

வானிலை அலர்ட்

தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 29) கோவை, நீலகிரி, திண்டுக்கல், தேனி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை  பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

29 June 2026 10:02 AM (IST)

இன்றைய தங்கம் விலை!

Gram 24 கேரட் 22 கேரட் 18 கேரட்
1 14,509 (-77) 13,300 (70)  11,125 (-20)

 

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TAGS:
Tamil nadu News
Tamil Live News Updates

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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