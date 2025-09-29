Tamil News LIVE ஆசிய கோப்பையை வென்றது இந்தியா! இன்று முழு கடையடைப்பு!

Tamil News Live Today 29 September 2025 ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா திரில் வெற்றி - பட்டாசு வெடித்து ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்!
Tamil News Live Today 29 September 2025 தமிழ்நாட்டில் வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை சார்பில் இன்று கடையடைப்பு!
உச்சகட்ட கோபத்தில் பாகிஸ்தான்!
ஆசிய கோப்பை சர்ச்சையில் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்! இறுதி போட்டியில் வென்றும் கோப்பையை வாங்க மறுப்பு! நடந்தது என்ன? முழு விவரம்! மேலும் படிக்க
கோப்பையை வாங்க மறுப்பு!
பாகிஸ்தானை 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, இந்தியா 9வது முறையாக ஆசிய கோப்பையை வென்றது. ஆனால், வெற்றிக்கு பிந்தைய கொண்டாட்டங்கள் பெரும் குழப்பத்துடனேயே தொடங்கின. மேலும் படிக்க
தமிழகம் முழுவதும் கடையடைப்பு!
கரூரில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக, இன்று செப்டம்பர் 29 திங்கட்கிழமை தமிழகம் முழுவதும் முழு கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெறுகிறது. மேலும் படிக்க
புரட்டாசி 13 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 29ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க