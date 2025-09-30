English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamil News LIVE தவெக மாவட்ட செயலாளர் கைது! நிர்வாகிகளுடன் விஜய் ஆலோசனை!

Tamil News LIVE Today 30 september 2025 த.வெ.க. கரூர் மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர் மதியழகன் கைது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 30, 2025, 09:07 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil News LIVE Today 30 september 2025 பட்டினப்பாக்கம் இல்லத்தில் த.வெ.க. நிர்வாகிகளுடன் விஜய் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டதாக தகவல். அடுத்தக்கட்ட நகர்வுகள் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசனை.

30 September, 2025

  • 08:59 AM

    வரலாறு காணாத ஊதிய உயர்வு

    8வது ஊதியக்குழு எப்பொது அமலுக்கு வரும்? ஊதியம் எவ்வளவு உயரும்? சமீபத்திய அபேடை இந்த பதிவில் காணலாம்.

     

  • 07:18 AM

    நீதிமன்றம் செல்லும் விஜய்!

    கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக தமிழக வெற்றிக் கழக மாவட்டச் செயலாளர் மதியழகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவரிடம் தற்போது விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும் படிக்க

  • 07:17 AM

    கரூர் செல்கிறாரா விஜய்?

    கரூர் துயர சம்பவம் நிகழ்ந்த பிறகு தனது பயணங்களை ரத்து செய்து, இரங்கல் மற்றும் நிதியுதவியை அறிவித்திருந்த விஜய், பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சந்திக்க உள்ளார். மேலும் படிக்க

  • 07:16 AM

    புரட்டாசி 14 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்

    Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 30ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 07:16 AM

    அபிஷேக் ஷர்மாவுக்கு பரிசாக கிடைத்த சொகுசு கார்!

    ஆசிய கோப்பை 2025 முழுவதும் சிறப்பாக பேட்டிங் செய்ததற்காக தொடர் நாயகன் விருதை தட்டி சென்றார் அபிஷேக் ஷர்மா. புதிய சொகுசு எஸ்யூவி காரும் அவருக்கு பரிசாக வழங்கப்பட்டது. மேலும் படிக்க

Tamil News LiveTamil NewsTamil nadu NewsvijayTVK

