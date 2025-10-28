English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamil News LIVE தீவிரபுயலாக மாறும் மோன்தா? எங்கு எங்கு அதிக பாதிப்பு? பள்ளிகள் விடுமுறையா?

Tamil News LIVE Today 28 October 2025 மோன்தா புயல் எதிரொலி - விமானங்கள் ரத்து

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 28, 2025, 09:52 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil News LIVE Today 28 October 2025 வங்கக் கடலில் நிலைகொண்டுள்ள 'மோன்தா புயல்', இன்று மாலை அல்லது இரவில் தீவிரப் புயலாகக் கரையைக் கடக்கும் நிலையில், காக்கிநாடா துறைமுகத்தில் பெரிய அபாயத்தைக் குறிக்கும் 8ம் எண் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றம்

28 October, 2025

  • 09:51 AM

    கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகைக்கடன்!

    கடந்த ஏப்ரல் முதல் ஜூலை வரையிலான நான்கு மாதங்களில் மட்டும், கூட்டுறவு வங்கிகளில் சுமார் 25 லட்சம் பேர், ரூ.25,000 கோடி வரை நகைக்கடன் பெற்றுள்ளனர். மேலும் படிக்க

     

  • 09:08 AM

    மோந்தா புயல்: இப்போது எங்கு உள்ளது.. எப்போது கரையை கடக்கும்? 

    Montha Cyclone: மோந்தா புயல் காரணமாக தமிழகம், ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களின் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், அந்த புயல் எப்போது கரையை கடக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

  • 09:04 AM

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. அவர்களது ஊதியம் 80% அதிகரிக்கவுள்ளது. முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 07:30 AM

    நிர்மல் குமார் பரபரப்பு விளக்கம்!

    கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை விஜய் சந்தித்து, ஒவ்வொருவரிடமும்  தனிப்பட்ட முறையில் பேசி, அவர்களின் உடனடி மற்றும் நீண்டகால தேவைகளை கேட்டறிந்தார். மேலும் படிக்க

     

  • 07:30 AM

    கம்பீரின் முடிவு என்ன?

    டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரை, ஒவ்வொரு அணிகளும் ஒவ்வொரு அணுகுமுறையை கையாளும். இது சில சமயம் வெற்றிகளையும், சில சமயம் தோல்விகளையும் தரும். மேலும் படிக்க

     

  • 07:30 AM

    பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை!

    School and College Holiday: வங்கக்கடலில் உருவான மோன்தா புயல், தற்போது சென்னைக்கு கிழக்கே சுமார் 480 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளது. மேலும் படிக்க

     

  • 07:29 AM

    ஐப்பசி 11 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்

    Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 28ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

