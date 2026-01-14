English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Tamil News LIVE விஜய்க்கு மீண்டும் CBI சம்மன்! இன்று தொடங்கும் 2வது ஒருநாள் போட்டி!

Tamil News LIVE விஜய்க்கு மீண்டும் CBI சம்மன்! இன்று தொடங்கும் 2வது ஒருநாள் போட்டி!

Tamil Nadu News Today தமிழ்நாடு முழுவதும் போகிப் பண்டிகை கொண்டாட்டம்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 14, 2026, 07:27 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Trending Photos

பிக்பாஸ் 9 டைட்டிலை வெல்லப்போவது யார்? 4 பேரில் ‘இவருக்கு’ ஆதரவு ஜாஸ்தி!
camera icon7
Bigg Boss Tamil 9
பிக்பாஸ் 9 டைட்டிலை வெல்லப்போவது யார்? 4 பேரில் ‘இவருக்கு’ ஆதரவு ஜாஸ்தி!
அதிக வசூல் செய்த டாப் 7 விஜய் படங்கள்.. என்னென்ன?
camera icon7
vijay
அதிக வசூல் செய்த டாப் 7 விஜய் படங்கள்.. என்னென்ன?
பிக்பாஸ்: டைட்டிலை தட்டி தூக்க வேண்டிய போட்டியாளர்கள்! ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் எல்லாம் போச்சு..
camera icon9
Bigg Boss Tamil
பிக்பாஸ்: டைட்டிலை தட்டி தூக்க வேண்டிய போட்டியாளர்கள்! ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் எல்லாம் போச்சு..
இந்தியாவில் Snowfall பார்க்கணுமா? லோ பட்ஜெட்டில் செல்ல சிறந்த இடங்கள்
camera icon7
Tourism
இந்தியாவில் Snowfall பார்க்கணுமா? லோ பட்ஜெட்டில் செல்ல சிறந்த இடங்கள்
vijay tvk
Live Blog

Tamil Nadu News Today கரூர சம்பவம் தொடரபாக தவெக தலைவர விஜயககு மீண்டும் சம்மன். வரும் 19-ம் தேதி டெல்லியில் ஆஜராக சிபிஐ உத்தரவு.

 

14 January, 2026

  • 07:26 AM

    மார்கழி 30 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று ஜனவரி 14ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 07:26 AM

    வாஷிங்டன் சுந்தருக்குப் பதில் யார்?

    IND vs NZ 2nd ODI Rajkot: முதல் ஒருநாள் போட்டியில் பந்து வீசி கொண்டிருக்கும்போது வாசிங்டன் சுந்தருக்கு விலா எழும்பில் காயம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக பாதியிலேயே மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார். மேலும் படிக்க

  • 07:26 AM

    தமிழக அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு!

    மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் பெரும் மகளிர் உரிமைத்தொகை மிகப் பெரிய வெற்றிகரமான திட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில் வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து மற்ற மாநிலங்களிலும் இந்த திட்டம் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. மேலும் படிக்க

Tamil NewsTamilnadu NewsTODAY NEWSvijayCBI

Trending News