Tamil News LIVE சென்னை பேய் மழை! அவசரமாக டெல்லி சென்ற எடப்பாடி பழனிசாமி!

Tamil News LIVE Today 16 September 2025 சென்னையில் இடி, மின்னலுடன் இரவில் கொட்டிய கனமழை. வேலூர், ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மழை வெளுத்து வாங்கியது.
Tamil News LIVE Today 16 September 2025 டெல்லிக்கு விரைந்தார் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி!
8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. கூடிய விரைவில் அவர்களுக்கு பம்பர் ஊதிய உயர்வு கிடைக்கவுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ITR Filing Due Date: வருமான வரித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
2025-26 மதிப்பீட்டு ஆண்டு (AY)க்கான வருமான வரி அறிக்கைகளை (ITRகள்) தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதி செப்டம்பர் 15 (திங்கள்) -இலிருந்து செப்டம்பர் 16 (செவ்வாய்) ஆக, ஒரு நாள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.2000 - யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
Tamil Nadu Government : கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மாதம் 2000 ரூபாய் வழங்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)
தீபாவளி பண்டிகைக்கு அரசு விடுமுறை
Diwali holiday : தீபாவளிக்கு மறுநாள் அரசு விடுமுறை அளிக்க மாணவர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் இப்போதே தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்க தொடங்கியுள்ளனர். (முழு விவரம்)
பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு!
பொங்கல் பண்டிகை என்பது நமது கலாச்சாரத்தையும், பாரம்பரியத்தையும் பறைசாற்றும் ஒரு முக்கிய திருவிழாவாக உள்ளது. பொங்கல் பரிசில் என்ன என்ன கிடைக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது புகார்!
நாங்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்தோம். ஆனால், நான் கர்ப்பமான பிறகு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் என்னை கைவிட்டுவிட்டார் என்று ஜாய் கிரிசில்டா புகார் அளித்துள்ளார். மேலும் படிக்க
பள்ளி கல்வித்துறை அதிரடி அறிவிப்பு!
பள்ளி கல்வித்துறை ஒரு முக்கிய சுற்றறிக்கையை அனைத்து முதன்மை கல்வி அலுவலகங்களுக்கும் அனுப்பியுள்ளது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். மேலும் படிக்க
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் இளம் அணி!
India A vs Australia A: இன்று தொடங்கும் இந்தியா A vs ஆஸ்திரேலியா A டெஸ்ட் போட்டி! எந்த சேனலில் எப்படி பார்ப்பது என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். மேலும் படிக்க
ஆவணி 31 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்!
Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 16ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க