Tamil News LIVE இன்று தொடங்கும் முதல் ஒருநாள் போட்டி! 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

Tamil Nadu News Today வதோதராவில் இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையே இன்று முதலாவது ஒரு நாள் போட்டி. மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
Tamil Nadu News Today சென்னை, செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு.
விஜய் படம் பொங்கலுக்கு ரிலீஸ்
ஒருவழியாக விஜய் படம் பொங்கலுக்கு ரிலீஸ்.. எந்தெந்த தியேட்டரில் ரிலீஸ் தெரியுமா?
ஜனநாயகன் ரிலீஸ் இல்லை! பராசக்திக்கு போட்டியா?
ஜனநாயகன் படத்துடன் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த பராசக்தி படமும் மோதுவதாக இருந்தது. ஆனால், கடைசி நேரத்தில் தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைப்பதில் ஏற்பட்ட சிக்கல் காரணமாக, ஜனநாயகன் படம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகவில்லை. மேலும் படிக்க
பஞ்சகிரஹி யோகம்
200 ஆண்டுக்கு பின் உருவாகும் பஞ்சகிரஹி யோகம்: 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், வெற்றி
பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழை வாட்ஸ்அப் மூலம் பெறுவது எப்படி?
பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ் முதல் ரேஷன் கார்டு வரை... இனி எல்லாம் பெற "வாட்ஸ்அப்" போதும்! தமிழ்நாடு அரசின் அதிரடி "நம்ம அரசு" திட்டம்! முழு விவரம் இதோ! மேலும் படிக்க
இந்தியா vs நியூசிலாந்து 1st ODI
India's Predicted Playing XI vs New Zealand: 2027ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஒருநாள் உலக கோப்பைக்கு ஒரு பயிற்சி ஆட்டமாக இந்த தொடர் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடைசியாக நியூசிலாந்து அணி இந்தியா வந்த போது 3 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி, இந்தியாவை வைட்வாஸ் செய்து இருந்தது. மேலும் படிக்க
மார்கழி 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்! இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Today Rasipalan: இன்று ஜனவரி 11ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க