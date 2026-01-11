English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News LIVE இன்று தொடங்கும் முதல் ஒருநாள் போட்டி! 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

Tamil Nadu News Today சென்னை, செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு.

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 11, 2026, 09:31 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil Nadu News Today வதோதராவில் இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையே இன்று முதலாவது ஒரு நாள் போட்டி. மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

11 January, 2026

  • 09:30 AM

    விஜய் படம் பொங்கலுக்கு ரிலீஸ்

    ஒருவழியாக விஜய் படம் பொங்கலுக்கு ரிலீஸ்.. எந்தெந்த தியேட்டரில் ரிலீஸ் தெரியுமா?

  • 09:04 AM

    ஜனநாயகன் ரிலீஸ் இல்லை! பராசக்திக்கு போட்டியா?

    ஜனநாயகன் படத்துடன் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த பராசக்தி படமும் மோதுவதாக இருந்தது. ஆனால், கடைசி நேரத்தில் தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைப்பதில் ஏற்பட்ட சிக்கல் காரணமாக, ஜனநாயகன் படம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகவில்லை. மேலும் படிக்க

  • 08:44 AM

    பஞ்சகிரஹி யோகம்

    200 ஆண்டுக்கு பின் உருவாகும் பஞ்சகிரஹி யோகம்: 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், வெற்றி

  • 07:04 AM

    பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழை வாட்ஸ்அப் மூலம் பெறுவது எப்படி?

    பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ் முதல் ரேஷன் கார்டு வரை... இனி எல்லாம் பெற "வாட்ஸ்அப்" போதும்! தமிழ்நாடு அரசின் அதிரடி "நம்ம அரசு" திட்டம்! முழு விவரம் இதோ! மேலும் படிக்க

  • 07:04 AM

    இந்தியா vs நியூசிலாந்து 1st ODI

    India's Predicted Playing XI vs New Zealand: 2027ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஒருநாள் உலக கோப்பைக்கு ஒரு பயிற்சி ஆட்டமாக இந்த தொடர் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடைசியாக நியூசிலாந்து அணி இந்தியா வந்த போது 3 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி, இந்தியாவை வைட்வாஸ் செய்து இருந்தது. மேலும் படிக்க

  • 07:04 AM

    மார்கழி 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்! இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று ஜனவரி 11ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

