Tamil News LIVE H-1B விசா - அமெரிக்க அரசு விளக்கம்! இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் இன்று மோதல்!

Tamil News LIVE Today 21 september 2025 இலங்கை அணிக்கு அதிர்ச்சி அளித்த வங்கதேசம்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 21, 2025, 07:59 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Tamil News LIVE Today 21 september 2025 ஆசியக் கோப்பை சூப்பர் 4 சுற்றில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் இன் பலப்பரீட்சை. பாகிஸ்தான் வீரர்களுக்கு, இந்திய அணியினர் கைகுலுக்காத சர்ச்சை நீடிப்பதால் பரபரப்பு

21 September, 2025

  • 07:56 AM

    இன்றைய ராசிபலன்!

    Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 21ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 07:56 AM

    நவம்பர் 1 முதல் வால்பாறை செல்ல இ-பாஸ் கட்டாயம்

    உதகை மற்றும் கொடைக்கானல் பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இ-பாஸ் நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டு வந்தது. இனி வால்பாறையிலும் தொடர உள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 07:56 AM

    சூர்யகுமார் யாதவ் அதிரடி!

    ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 - இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இன்று மோதல். இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் மாற்றங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 07:56 AM

    வடசென்னை 2 குறித்து தனுஷ் சொன்ன முக்கிய அப்டேட்!

    வடசென்னை 2 பாகம் அடுத்தாண்டு வெளியாகும் என கோவையில் நடந்த "இட்லி கடை" திரைப்பட ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் தனுஷ் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் படிக்க

  • 07:55 AM

    திமுக, பாஜக அதிர்ச்சி!

    திமுகவை வீழ்த்த விஜய் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இணைந்தால் ஒரு வலுவான கூட்டணி உருவாகும் என்பது பலரின் கணிப்பாக உள்ளது. இந்நிலையில் இது விஜய் மற்றும் EPS பேசியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் படிக்க

