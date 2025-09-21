Tamil News LIVE H-1B விசா - அமெரிக்க அரசு விளக்கம்! இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் இன்று மோதல்!

Tamil News LIVE Today 21 september 2025 ஆசியக் கோப்பை சூப்பர் 4 சுற்றில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் இன் பலப்பரீட்சை. பாகிஸ்தான் வீரர்களுக்கு, இந்திய அணியினர் கைகுலுக்காத சர்ச்சை நீடிப்பதால் பரபரப்பு
இலங்கை அணிக்கு அதிர்ச்சி அளித்த வங்கதேசம்.
இன்றைய ராசிபலன்!
Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 21ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
நவம்பர் 1 முதல் வால்பாறை செல்ல இ-பாஸ் கட்டாயம்
உதகை மற்றும் கொடைக்கானல் பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இ-பாஸ் நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டு வந்தது. இனி வால்பாறையிலும் தொடர உள்ளது.
சூர்யகுமார் யாதவ் அதிரடி!
ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 - இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இன்று மோதல். இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் மாற்றங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
வடசென்னை 2 குறித்து தனுஷ் சொன்ன முக்கிய அப்டேட்!
வடசென்னை 2 பாகம் அடுத்தாண்டு வெளியாகும் என கோவையில் நடந்த "இட்லி கடை" திரைப்பட ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் தனுஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக, பாஜக அதிர்ச்சி!
திமுகவை வீழ்த்த விஜய் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இணைந்தால் ஒரு வலுவான கூட்டணி உருவாகும் என்பது பலரின் கணிப்பாக உள்ளது. இந்நிலையில் இது விஜய் மற்றும் EPS பேசியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.