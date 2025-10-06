English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamil News LIVE மீண்டும் பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய இந்தியா! இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு!

Tamil News LIVE Today 06 October 2025 ஒரு சில -இடங்களில் இன்று மழை பெய்ய வாய்ப்பு

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 6, 2025, 07:02 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

team india
Live Blog

Tamil News LIVE Today 06 October 2025 டார்ஜிலிங்கில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என பிரதமர் மோடி உறுதி.

6 October, 2025

  • 07:01 AM

    மொபைல் எண்ணை இணைப்பது கட்டாயம்!

    ஓட்டுநர் உரிமம், வாகன ஆர்.சி. புத்தகத்தில் மொபைல் எண்ணை இணைப்பது கட்டாயம்: மத்திய போக்குவரத்துத் துறை வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு! முழு விவரம் இதோ! மேலும் படிக்க

  • 07:01 AM

    ஐபிஎல் 2026 ஏலத்திற்கு வரும் முக்கிய வீரர்கள்!

    ஐபிஎல் ஏலத்தில் எப்போதுமே ஆல்-ரவுண்டர்களுக்கு அதிக மவுசு உண்டு. அந்த வகையில் பின்வரும் வீரர்கள் ஏலத்தில் பங்கேற்றால், புதிய சாதனைகளை படைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும் படிக்க

     

  • 07:01 AM

    புரட்டாசி 20 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்

    Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 06ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

