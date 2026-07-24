/தமிழ் முக்கிய செய்திகள் நேரலை : இன்றுடன் முடிகிறதா CJP போராட்டம்?; மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம்

மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், பதவி விலக வேண்டும் என்று டெல்லியில் சிஜேபியினர் மற்றும் மாணவர்கள் சேர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். யாரை பதவி விலக வேண்டும் என்று கூறுகிறார்களோ, அதே நபர் 1997ல் செய்த சம்பவம் குறித்து தற்போது அனைவரும் வைரலாகி வருகின்றனர். (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு 8 மாவட்டங்களில் 2-4 டிகிரி செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக வெப்பநிலை இருக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக நாளை (ஜூலை 25, சனிக்கிழமை) 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. எனவே, இதற்கு ஏற்றவாறு உங்கள் பணிகளை திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)
அடிக்கடி ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி. குறிப்பாக அவசர பயனங்களுக்கு தட்கல் டிக்கெட்களை முன்பதிவு செய்யும்போது பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் பயணிகளுக்கு பெரிய நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)
தாம்பரம் - தென்காசி இடையே பகல் நேரத்தில் சிறப்பு சூப்பர்பாஸ்ட் சிறப்பு ரயில் சேவையை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
ரேஷன் பொருட்களை எந்த வித சிக்கலும் இல்லாமல் தொடர்ந்து பெற ஜூலை 31 ஆம் தேதிக்குள் ரேஷன் கார்டு e-KYC சரிபார்ப்பு செய்து முடிக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். இது தொடர்பாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த வட்ட வழங்கல் அதிகாரிகள் பொதுமக்களுக்கு முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர்... (மேலும் படிக்க)
டி20ஐ கிரிக்கெட்டில் தொடர்ச்சியாக 8 போட்டிகளில் டாஸ் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். தோனியின் சாதனையையும் மிஞ்சி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)
வருமான வரி கணக்குத் தாக்கல் (ITR) செய்வதற்கான காலக்கெடு நெருங்கும் நிலையில், அரசு கூடுதல் அவகாசம் அளிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் வரி செலுத்துவோர் பலர் காத்திருக்கின்றனர். இப்படி இருப்பது சரியா? இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு என்ன? முழுமையான தகவலை தெரிந்துகொள்ளலாம்... (மேலும் படிக்க)
தற்போது இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000 -ஐ பெறுகிறார்கள். அதை உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோர்க்கை நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகின்றது. இதற்காக ஊழியர் சங்கங்களும் பல பரிசீலனைகளை முன்வைத்துள்ளன... (மேலும் படிக்க)
மக்களவையில் எதிர்க்கட்சியில் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டதால் மதியம் 12 மணிவரை அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. சபாநாயகர் இருக்கையை முற்றுகையிட முயன்று எதிர்க்கட்சிகள் உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.
NMDC Steel நிறுவனம் பல்வேறு துறைகளில் 102 நிர்வாகப் பயிற்சிப் பணியாளர் (ET) பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கான முழு விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்... (மேலும் படிக்க)
வருடாந்திர தேர்வு கால அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஒருங்கிணைந்த குரூப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வுக்கான அறிவிப்பு ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
வினாத்தாள் கசிவு வழக்கு குறித்து இன்றைய தினம் முக்கிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என பிரதமர் மோடி வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
சோனம் வாங்சுக் அவரது 26 நாள் தொடர் உண்ணாவிரதத்தை இன்று (ஜூலை 24) நிறைவு செய்தார். மத்திய அமைச்சர்கள் லே லடாக் உச்ச அமைப்பின் மூத்த தலைவர்கள் முன்னிலையில் அவர் தனது உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக்கொண்டார். (மேலும் படிக்க)
CJP மாணவர்கள் போராட்டம்: நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் மாணவர்களின் போராட்டம் தொடர்ந்து தீவிரமடைந்து வருகிறது. இன்று அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருந்தார்.
தமிழ்நாடு வானிலை: மேற்கு மலை மாவட்டங்கள், கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, திருவனண்ணாமலை, மாவட்டங்களில் இன்றும், நாளையும் பலத்த காற்றுடன் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. அதேபோல், தமிழ்நாட்டின் பிற மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.