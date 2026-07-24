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தமிழ் முக்கிய செய்திகள் நேரலை : இன்றுடன் முடிகிறதா CJP போராட்டம்?; மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம்

தமிழ்நாடு செய்திகள் நேரலை அப்டேட்ஸ் : டெல்லியில் நடைபெறும் மாணவர்கள் போராட்டம்; ஜனநாயகன் திரைப்படம் முதல் நாள் வசூல், தமிழ்நாட்டின் வானிலை அப்டேட்ஸ் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் நேரலை அப்டேட்ஸ் இதோ

Written BySudharsan G
Published: Jul 24, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:08 PM IST
தமிழ் முக்கிய செய்திகள் நேரலை : இன்றுடன் முடிகிறதா CJP போராட்டம்?; மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம்
Image Credit: CJP Protest | Image Source : X
24 July 2026 05:07 PM (IST)

Dharmendra Pradhan 1997 Protest : 1997ல் வினாத்தாள் கசிவை எதிர்த்த தர்மேந்திர பிரதான்... 

மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், பதவி விலக வேண்டும் என்று டெல்லியில் சிஜேபியினர் மற்றும் மாணவர்கள் சேர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். யாரை பதவி விலக வேண்டும் என்று கூறுகிறார்களோ, அதே நபர் 1997ல் செய்த சம்பவம் குறித்து தற்போது அனைவரும் வைரலாகி வருகின்றனர். (மேலும் படிக்க)

24 July 2026 05:04 PM (IST)

வானிலை அப்டேட்

தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு 8 மாவட்டங்களில்  2-4 டிகிரி செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக வெப்பநிலை இருக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

24 July 2026 04:00 PM (IST)

சென்னையில் மின்தடை

சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக நாளை (ஜூலை 25, சனிக்கிழமை) 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. எனவே, இதற்கு ஏற்றவாறு  உங்கள் பணிகளை திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

 

24 July 2026 03:16 PM (IST)

Indian Railways: கடந்த மாதங்களில் இந்திய ரயில்வே எட்டிய மைல்கற்கள்

அடிக்கடி ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி. குறிப்பாக அவசர பயனங்களுக்கு தட்கல் டிக்கெட்களை முன்பதிவு செய்யும்போது பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் பயணிகளுக்கு பெரிய நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)

24 July 2026 01:39 PM (IST)

Southern Railway Special Train : தாம்பரம் - தென்காசி சிறப்பு ரயில்

தாம்பரம் - தென்காசி இடையே பகல் நேரத்தில் சிறப்பு சூப்பர்பாஸ்ட் சிறப்பு ரயில் சேவையை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

24 July 2026 12:49 PM (IST)

Ration Card News: ரேஷன் கார்டு e-KYC சரிபார்ப்பு

ரேஷன் பொருட்களை எந்த வித சிக்கலும் இல்லாமல் தொடர்ந்து பெற ஜூலை 31 ஆம் தேதிக்குள் ரேஷன் கார்டு e-KYC சரிபார்ப்பு செய்து முடிக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். இது தொடர்பாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த வட்ட வழங்கல் அதிகாரிகள் பொதுமக்களுக்கு முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர்... (மேலும் படிக்க)

 

24 July 2026 12:22 PM (IST)

Shreyas Iyer Record : ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் சாதனை

டி20ஐ கிரிக்கெட்டில் தொடர்ச்சியாக 8 போட்டிகளில் டாஸ் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். தோனியின் சாதனையையும் மிஞ்சி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)

24 July 2026 11:26 AM (IST)

ITR Filing: காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படுமா?

வருமான வரி கணக்குத் தாக்கல் (ITR) செய்வதற்கான காலக்கெடு நெருங்கும் நிலையில், அரசு கூடுதல் அவகாசம் அளிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் வரி செலுத்துவோர் பலர் காத்திருக்கின்றனர். இப்படி இருப்பது சரியா? இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு என்ன? முழுமையான தகவலை தெரிந்துகொள்ளலாம்... (மேலும் படிக்க)

24 July 2026 11:26 AM (IST)

EPS Pension: நாடாளுமன்றத்தில் கராராய் சொன்ன மத்திய அரசு

தற்போது இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000 -ஐ பெறுகிறார்கள். அதை உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோர்க்கை நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகின்றது. இதற்காக ஊழியர் சங்கங்களும் பல பரிசீலனைகளை முன்வைத்துள்ளன... (மேலும் படிக்க)

24 July 2026 11:06 AM (IST)

Lok Sabha Adjourned : மக்களவை ஒத்திவைப்பு

மக்களவையில் எதிர்க்கட்சியில் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டதால் மதியம் 12 மணிவரை அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. சபாநாயகர் இருக்கையை முற்றுகையிட முயன்று எதிர்க்கட்சிகள் உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

24 July 2026 10:29 AM (IST)

NMDC Steel Recruitment 2026: 102 காலியிடங்கள், ரூ.60,000-ரூ.1,80,000 சம்பளம்

NMDC Steel நிறுவனம் பல்வேறு துறைகளில் 102 நிர்வாகப் பயிற்சிப் பணியாளர் (ET) பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கான முழு விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்... (மேலும் படிக்க)

 

24 July 2026 10:26 AM (IST)

குரூப் 2 தேர்வு எப்போது?

வருடாந்திர தேர்வு கால அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஒருங்கிணைந்த குரூப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வுக்கான அறிவிப்பு ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

 

24 July 2026 09:59 AM (IST)

PM Modi Video Statement : பிரதமர் மோடி வீடியோ

வினாத்தாள் கசிவு வழக்கு குறித்து இன்றைய தினம் முக்கிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என பிரதமர் மோடி வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

24 July 2026 09:57 AM (IST)

Sonam Wangchuk Hunger Strike : சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரதம்

சோனம் வாங்சுக் அவரது 26 நாள் தொடர் உண்ணாவிரதத்தை இன்று (ஜூலை 24) நிறைவு செய்தார். மத்திய அமைச்சர்கள் லே லடாக் உச்ச அமைப்பின் மூத்த தலைவர்கள் முன்னிலையில் அவர் தனது உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக்கொண்டார். (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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