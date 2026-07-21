/Tamil Breaking News LIVE : டெல்லி போராட்டம் தீவிரம், முதலமைச்சர் விஜய் முக்கிய அறிவிப்பு - லேட்டஸ்ட் தமிழ்நாடு நியூஸ்

Tamil Nadu Government, Free Coaching Theni : தேனி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தில் ரயில்வே ALP தேர்விற்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு நடத்தப்பட உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டாவிற்கும் CJP பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையே இரண்டு சந்திப்புகள் நடைபெற்றதாக ஊடகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. முதல் சந்திப்பு மதியம் 12 மணியளவில் நடைபெற்றது. நட்டா போராட்டக்காரர்களின் கருத்துக்களை விரிவாகக் கேட்டறிந்து, எழுத்துப்பூர்வமான கோரிக்கை மனுவை அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார்... (மேலும் படிக்க்க)
தமிழ்நாடு அரசின் சோலார் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? அதன் நன்மைகள் என்ன என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)
தமிழ்நாடு முழுவதும் ரேஷன் கார்டு(Ration Card) வைத்திருப்பவர்கள் கட்டாயம் பயோமெட்ரிக்கை பதிவு செய்ய வேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களும் பயோமெட்ரிக் பதிவு செய்வது கட்டாயம். (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu News LIVE Updates : நீட் தேர்வு உள்ளிட்ட அரசுத் தேர்வுகளின் வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக நடைபெறும் போராட்டம் தீவிமடைகிறது. பரந்தூர் விமான நிலையம் தொடர்பான முக்கிய அப்டேட்டை திமுக எம்பி வில்சன் வெளியிட்டுள்ளார் என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.....