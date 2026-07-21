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Tamil Breaking News LIVE : டெல்லி போராட்டம் தீவிரம், முதலமைச்சர் விஜய் முக்கிய அறிவிப்பு - லேட்டஸ்ட் தமிழ்நாடு நியூஸ்

Tamil Nadu News LIVE Updates : டெல்லி மற்றும் தமிழ்நாடு செய்திகளின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டுகளை இங்கே உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். டெல்லி போராட்டம், முதலமைச்சர் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் விவரம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 21, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:15 AM IST
Tamil Breaking News LIVE : டெல்லி போராட்டம் தீவிரம், முதலமைச்சர் விஜய் முக்கிய அறிவிப்பு - லேட்டஸ்ட் தமிழ்நாடு நியூஸ்
Image Credit: Tamil Breaking News LIVE July 21
21 July 2026 10:14 AM (IST)

ரயில்வே தேர்வில் வெற்றி பெற வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அப்டேட்

Tamil Nadu Government, Free Coaching Theni : தேனி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தில் ரயில்வே ALP தேர்விற்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு நடத்தப்பட உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

21 July 2026 10:13 AM (IST)

Delhi Protests: JCP பிரதிநிதிகளை சந்தித்த அமைச்சர் நட்டா

மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டாவிற்கும் CJP பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையே இரண்டு சந்திப்புகள் நடைபெற்றதாக ஊடகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. முதல் சந்திப்பு மதியம் 12 மணியளவில் நடைபெற்றது. நட்டா போராட்டக்காரர்களின் கருத்துக்களை விரிவாகக் கேட்டறிந்து, எழுத்துப்பூர்வமான கோரிக்கை மனுவை அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார்... (மேலும் படிக்க்க)

21 July 2026 10:13 AM (IST)

வீட்டு மின் கட்டணமே வராது! தமிழ்நாடு அரசின் அசத்தல் திட்டம்

தமிழ்நாடு அரசின் சோலார் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? அதன் நன்மைகள் என்ன என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

21 July 2026 10:12 AM (IST)

சாதிச் சான்றிதழ், ரேஷன் கார்டு இல்லையா? 

தமிழ்நாடு முழுவதும் சாதிச்சான்றிதழ் மற்றும் ரேஷன் கார்டு இல்லாதவர்களுகாக அரசு மாவட்டம் வாரியாக சிறப்பு முகாம்கள் நடக்கும் தேதியை அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

21 July 2026 10:11 AM (IST)

ரேஷன் கார்டு பயோ மெட்ரிக் : முக்கிய அறிவுறுத்தல்

தமிழ்நாடு முழுவதும் ரேஷன் கார்டு(Ration Card) வைத்திருப்பவர்கள் கட்டாயம் பயோமெட்ரிக்கை பதிவு செய்ய வேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களும் பயோமெட்ரிக் பதிவு செய்வது கட்டாயம். (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Tamil News Live
Tamil Nadu News Today
mekedatu dam project
Chennai weather
TVK Vijay News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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