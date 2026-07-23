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Tamil Breaking News LIVE : நீட் தேர்வு, பிரதமர் மோடி ரியாக்ஷன், தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu News LIVE Updates : நீட் தேர்வு, பிரதமர் மோடி கொடுத்த விளக்கம், முதலமைச்சர் ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸ் என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 23, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:53 PM IST
Tamil Breaking News LIVE : நீட் தேர்வு, பிரதமர் மோடி ரியாக்ஷன், தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்
Image Credit: Tamil Nadu News LIVE Updates
23 July 2026 05:49 PM (IST)

NEET வினாத்தாள் கசிவு: Rule 267 என்றால் என்ன?

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மாணவர் நலனா அல்லது அரசியல் ஆட்டமா? நாடாளுமன்றத்தை முடக்கிய 'விதி 267' சர்ச்சை மற்றும் அரசின் பதிலடிகள் குறித்த முழு தகவல்கள்... (மேலும் படிக்க)

23 July 2026 05:30 PM (IST)

சென்னையில் நாளை மின்தடை

தலைநகர் சென்னையில் நாளை (ஜூலை 24) பராமரிப்பு பணிகளுக்காக 5 மணி நேரம் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வேளச்சேரி, ஆவடி, தாம்பரம், போரூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

23 July 2026 04:35 PM (IST)

DA Hike News: அகவிலைப்படியை உயர்த்திய மத்திய அரசு

மத்திய பொதுத்துறை நிறுவன (CPSE) ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை அரசு உயர்த்தியுள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் துறை (Department of Public Enterprises), தொழில்துறை அகவிலைப்படி (IDA) விகிதங்களுக்கான புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை ஊழியர்களின் மாத பட்ஜெட்டில் குறைக்க உதவும் வகையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது... (மேலும் படிக்க)

23 July 2026 03:42 PM (IST)

CGHS: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்

சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் (MoH&FW) மற்றும் ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியாலும், இவை எடுத்த சில தீவிர நடவடிக்கைகளாகும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான புதிய வசதி சாத்தியமாகியுள்ளது... (மேலும் படிக்க)

23 July 2026 03:00 PM (IST)

தலைமைச் செயலகம் செல்லாத விஜய்

தமிழகம் முழுவதும் இன்று முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படம் வெளியாகி உள்ள நிலையில், முதல்வர் விஜய் இன்று (ஜூலை 23) தலைமைச் செயலகத்திற்கு செல்லவில்லை என தகவல்கள் கசிந்து வருகிறது. மேலும், அமைச்சர்களும் திரையரங்குகளில் படம் பார்த்தவாறு இருக்கின்றனர். (மேலும் படிக்க)

 

23 July 2026 02:57 PM (IST)

ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டக்காரர்களுக்கு உணவு

டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெறும் CJP போராட்டத்திற்கு நாடு முழுவதும் இருந்து அடையாளம் தெரியாத பொதுமக்கள் உணவுப் பார்சல்கள் அனுப்பி வரும் மனிதநேய நிகழ்வு குறித்து முழு விவரம் அறிய.. (மேலும் படிக்க)

23 July 2026 01:49 PM (IST)

Delhi Protest: வைரல் வீடியோவால் பரபரப்பு, நடந்தது என்ன? 

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி, கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தி வருகிறது. போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்திய சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது... (மேலும் படிக்க)

23 July 2026 01:44 PM (IST)

மோடிக்கு நேரடியாக பதிலடி கொடுத்த CJP

NEET வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடியின் விரைவு நீதிமன்ற அறிவிப்பை CJP நிராகரித்துள்ளது. தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும் மாணவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

23 July 2026 01:16 PM (IST)

34 நாள் போராட்டத்துக்குப் பிறகு பிரதமர் மோடியின் முதல் பதில்

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதல் முறையாக பதிலளித்துள்ளார். குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை, விரைவு நீதிமன்றங்கள், மாணவர் போராட்டங்கள் உள்ளிட்ட முழு விவரங்கள் அறிய .. (மேலும் படிக்க)

23 July 2026 01:04 PM (IST)

திருச்சி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு

திருச்சி மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதில் 30 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

23 July 2026 11:20 AM (IST)

ஜனநாயகன் FDFS : த்ரிஷா வருகை!

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சியை பார்க்க, நடிகை த்ரிஷா சென்னை ரோகிணி திரையரங்கிற்கு தன்னுடைய தாயாருடன் வந்திருக்கிறார். 

23 July 2026 11:17 AM (IST)

வார இறுதி நாட்களையொட்டி சிறப்பு பேருந்துகள்

வார இறுதி நாட்களையொட்டி, சென்னையில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள்  இயக்கப்படும் என தமிழக போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது. நாளை முதல் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது (மேலும் படிக்க)

23 July 2026 11:04 AM (IST)

‘ஜனநாயகன்’ FDFS-ல் சபாநாயகர்!

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சியை தமிழக சட்டமன்ற சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர், பார்த்துள்ளார்.

23 July 2026 10:40 AM (IST)

ஜனநாயகன் : விஜய் - திரிஷா சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் என்ன பேசுவார்கள்?

Vijay - Trisha : ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகியிருக்கும் நிலையில் லியோ சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் விஜய் - திரிஷா என்ன பேசுவார்கள்? என பிக்பாஸ் ஜனனி சீக்ரெட்டை கூறியுள்ளார் (மேலும் படிக்க)

23 July 2026 10:39 AM (IST)

அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆதார் பதிவு ஏன்?

அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆதார் பதிவு செய்வது என்பது வாழ்நாள் முழுதும் தடையில்லா சிகிச்சைக்கு உதவும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல் (மேலும் படிக்க)

23 July 2026 10:34 AM (IST)

இந்துசமய அறநிலையத்துறை கொடுத்த காலவகாசம்!

Tamil nadu Government : 214 திருக்கோயில்களுக்கு பரம்பரை முறைவழி சாரா அறங்காவலர்கள் நியமனத்திற்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு வழங்கியுள்ளது இந்துசமய அறநிலையத்துறை (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Tamil News Live
Tamil Nadu News Today

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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