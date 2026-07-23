/Tamil Breaking News LIVE : நீட் தேர்வு, பிரதமர் மோடி ரியாக்ஷன், தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மாணவர் நலனா அல்லது அரசியல் ஆட்டமா? நாடாளுமன்றத்தை முடக்கிய 'விதி 267' சர்ச்சை மற்றும் அரசின் பதிலடிகள் குறித்த முழு தகவல்கள்... (மேலும் படிக்க)
தலைநகர் சென்னையில் நாளை (ஜூலை 24) பராமரிப்பு பணிகளுக்காக 5 மணி நேரம் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வேளச்சேரி, ஆவடி, தாம்பரம், போரூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
மத்திய பொதுத்துறை நிறுவன (CPSE) ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை அரசு உயர்த்தியுள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் துறை (Department of Public Enterprises), தொழில்துறை அகவிலைப்படி (IDA) விகிதங்களுக்கான புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை ஊழியர்களின் மாத பட்ஜெட்டில் குறைக்க உதவும் வகையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது... (மேலும் படிக்க)
சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் (MoH&FW) மற்றும் ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியாலும், இவை எடுத்த சில தீவிர நடவடிக்கைகளாகும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான புதிய வசதி சாத்தியமாகியுள்ளது... (மேலும் படிக்க)
தமிழகம் முழுவதும் இன்று முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படம் வெளியாகி உள்ள நிலையில், முதல்வர் விஜய் இன்று (ஜூலை 23) தலைமைச் செயலகத்திற்கு செல்லவில்லை என தகவல்கள் கசிந்து வருகிறது. மேலும், அமைச்சர்களும் திரையரங்குகளில் படம் பார்த்தவாறு இருக்கின்றனர். (மேலும் படிக்க)
டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெறும் CJP போராட்டத்திற்கு நாடு முழுவதும் இருந்து அடையாளம் தெரியாத பொதுமக்கள் உணவுப் பார்சல்கள் அனுப்பி வரும் மனிதநேய நிகழ்வு குறித்து முழு விவரம் அறிய.. (மேலும் படிக்க)
நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி, கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தி வருகிறது. போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்திய சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது... (மேலும் படிக்க)
NEET வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடியின் விரைவு நீதிமன்ற அறிவிப்பை CJP நிராகரித்துள்ளது. தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும் மாணவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதல் முறையாக பதிலளித்துள்ளார். குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை, விரைவு நீதிமன்றங்கள், மாணவர் போராட்டங்கள் உள்ளிட்ட முழு விவரங்கள் அறிய .. (மேலும் படிக்க)
திருச்சி மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதில் 30 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சியை பார்க்க, நடிகை த்ரிஷா சென்னை ரோகிணி திரையரங்கிற்கு தன்னுடைய தாயாருடன் வந்திருக்கிறார்.
வார இறுதி நாட்களையொட்டி, சென்னையில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தமிழக போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது. நாளை முதல் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது (மேலும் படிக்க)
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சியை தமிழக சட்டமன்ற சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர், பார்த்துள்ளார்.
சத்தமில்லா சர்ப்ரைஸ் தந்த சபாநாயகர் பிரபாகர்.! ‘ஜனநாயகன்’ பார்க்க என்ட்ரி.! #Jananayagan #FDFS #ThalapathyVijay #CMVijay #Chennai #Speaker #JCDPrabhakar #FDShow #TamilNadu #Celebration #Cinema #Shorts #ZeeTamilNews pic.twitter.com/qbQxDqeFG9
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) July 23, 2026
Vijay - Trisha : ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகியிருக்கும் நிலையில் லியோ சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் விஜய் - திரிஷா என்ன பேசுவார்கள்? என பிக்பாஸ் ஜனனி சீக்ரெட்டை கூறியுள்ளார் (மேலும் படிக்க)
அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆதார் பதிவு செய்வது என்பது வாழ்நாள் முழுதும் தடையில்லா சிகிச்சைக்கு உதவும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல் (மேலும் படிக்க)
Tamil nadu Government : 214 திருக்கோயில்களுக்கு பரம்பரை முறைவழி சாரா அறங்காவலர்கள் நியமனத்திற்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு வழங்கியுள்ளது இந்துசமய அறநிலையத்துறை (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu News LIVE Updates : நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிரான போராட்டம் நாடு முழுவதும் தீவிரமடைந்துள்ளது. இதற்கு விளக்கமளித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரிய விசாரணை நடத்தி தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.