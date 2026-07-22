/Tamil Breaking News LIVE : நீட் தேர்வு போராட்டம், தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு, தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

நீட் தேர்வுக்கு எதிராகப் போராடிய ராகுல் காந்தியின் கைதை கண்டித்த த.வெ.க தலைவரும் முதலமைச்சருமான விஜய், நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார். (மேலும் படிக்க)
தூத்துக்குடி அங்கன்வாடி மையத்தில் முட்டையில் கோழிக்குஞ்சு இருந்ததாக வெளியான தகவலைத் தொடர்ந்து, "ஜனநாயகன்" திரைப்படத்தில் அரசு கவனம் செலுத்துவது வெட்கக்கேடு என டிடிவி தினகரன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
டெல்லியில் மாணவர்கள் மீது போலீஸார் நடத்திய தடியடி தொடர்பான வழக்கைத் தள்ளுபடி செய்த உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூரியகாந்த், வீடியோ பார்க்க நேரமில்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) வெளியிட்டுள்ள விளக்கத்தின்படி, கருணை அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்பட்ட சில மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இப்போது பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (OPS) கீழ் பலன்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது... (மேலும் படிக்க)
டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் CJP போராட்டம் காரணமாக பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ராஜீவ் சவுக், ITO, மண்டி ஹவுஸ் உள்ளிட்ட 16 மெட்ரோ நிலையங்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளதாக DMRC அறிவித்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Power Cut July 23: தமிழகத்தின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 23) மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கிறது. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின்தடை இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Trichy News : திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் ரேஷன் கார்டு அப்டேட் மற்றும் வணிகர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு என இரண்டு லேட்டஸ்ட் அறிவிப்புகளை (மேலும் படிக்க) வெளியிட்டுள்ளார்.
டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் மாணவர்கள் மீண்டும் திரளத் தொடங்கியுள்ளனர். பாதுகாப்பை பலப்படுத்திய டெல்லி போலீஸ் மற்றும் RAF-இன் நடுவே, உதவி கமாண்டண்ட் சோனியா ஷராவத்தின் Instagram Story புதிய சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது... (மேலும் படிக்க)
மேற்கு வங்க மக்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ள ஓய்வூதிய உயர்வு செய்தி மாநிலச் செயலகமான 'நபன்னா' (Nabanna) வெளியிட்ட அறிவிப்பின் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டது. மாத ஓய்வூதியம் 50% அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.. (மேலும் படிக்க)
பேப்பர் லீக் விவகாரத்திற்கு எதிராக சிஜேபி நடத்திய போராட்டம் டெல்லியில் பெரும் வன்முறையாக மாறியது. அமைதியாக நின்ற பெண்ணை கூடுதல் டிசிபி சந்தீப் லம்பா அறைந்த வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
AAY மற்றும் PHH பிரிவுகளை சேர்ந்த ரேஷன் அட்டை பயனாளிகள், எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் தோடர்ந்து பலன்களை பெற ஜூலை 31 ஆம் தேதிக்குள் இந்த பணியை செய்து முடிக்குமாறு ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ். கந்தசாமி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்... (மேலும் படிக்க)
சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு அப்பால் 'கிக்' (gig) தொழிலாளர்கள், நடைபாதை தொழிலாளர்கள் (பிளாட்ஃபார்ம் தொழிலாளர்க) மற்றும் அமைப்புசாராத் துறையில் உள்ளவர்களுக்கும் ஓய்வூதிய சேமிப்புப் பலன்களை விரிவுபடுத்தும் வகையில், முன்மொழியப்பட்ட 'EPFO 3.0' கட்டமைப்பின் கீழ் EPFO-ஐ பெருமளவில் சீரமைக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.. (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu HRCE Trustee Recruitment 2026: கோவில் அறங்காவலர்கள் நியமனத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்ற புதிய அறிவிப்பை இந்துசமய அறநிலையத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு இளைஞர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் நோக்கில் மீடியா டிரோன் பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்வது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)
வருகையில்லா பத்திரப்பதிவு ஆலோசனை கூட்டம் - யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ளலாம்?
Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு வருகையில்லா பத்திரப்பதிவு ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு ஜூலை 23 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதில் விருப்பம் உள்ள சங்க பிரதிநிதிகள் கலந்து கொள்ளலாம். (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu News LIVE Updates : நீட் தேர்வு மோசடிக்கு எதிரான டெல்லியில் நடைபெறும் போராட்டம் வலுவடைந்து நாடு முழுவதும் விரிவடைகிறது. இந்த தேர்வை ரத்து செய்ய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தமிழ்நாடு அரசு எடுக்கும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா அறிவிப்பு. நீட் தேர்வு ரத்தே நிரந்தர தீர்வு என முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள்,