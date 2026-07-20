/Tamil Breaking News LIVE : திமுக எம்எல்ஏ கைது, நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர், உலகக்கோப்பை கால்பந்து - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

சென்னையில் தமிர்நாடு மகளிர் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு மாதம் ரூ.30,000 சம்பளம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக பழனி முருகன் கோயில் ரோப் கார் சேவை இன்று முதல் அடுத்த 45 நாட்களுக்கு இயங்காது என கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இதனால், பக்தர்கள் செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி வரை ரோப் கார் சேவையை பயன்படுத்த முடியாது. (மேலும் படிக்க)
திருவள்ளுர் மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இதனால், பள்ளி மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர் (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் ஜூலை 23 அல்லது ஜூலை 24ஆம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையிலும் மிதமான மழை பெய்யும் என தெரிவித்துள்ளார் (மேலும் படிக்க)
Tamil Cinema Latest Updates: பிரபல வில்லன் நடிகர் ராஜன் பி.தேவ் எங்க இருக்காரு, ஜனநாயகன் டிக்கெட் விலை எவ்வளவு உள்ளிட்ட லேட்டஸ்ட் புதிய சினிமா செய்திகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu government: அதிக மின் கட்டணம் தொடர்பாக வரும் புகார்களில் தவறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் மின்வாரிய ஊழியர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழநாடு அரசு எச்சரித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தென்காசி, மயிலாடுதுறையில் நடக்கும் பிரதம மந்திரி தேசிய தொழில் பழகுநர் பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொண்டு தேர்வானால், மாதம் ரூ.12,300 வரை ஊக்கத்தொகை பெறும் வாய்ப்பு. (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu News LIVE Updates: முதலமைச்சர் விஜய்யை விமர்சித்த புகாரில் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் இன்று காலை கைது, நாடாளுன்ற கூட்டத்தொடரையொட்டி பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்களுக்கு உரை, உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா அணியை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....