Tamil News LIVE சதம் விளாசிய சஞ்சு சாம்சன்! இந்தியா கூட்டணிக்கே வெற்றி கிடைக்கும் - ராகுல் காந்தி!

Tamil News LIVE Today 25 August 2025 தமிழ்நாட்டிற்கு எதிராக அனைத்தையும் செய்துவிட்டு, தமிழர் என்ற முகமூடி அணிந்து ஆதரவு கேட்கும் பாஜக - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம்.
Tamil News LIVE Today 25 August 2025 ஆசிய கோப்பை டி20 தொடருக்கான ஆப்கானிஸ்தான் அணி அறிவிப்பு
8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
8வது சம்பளக் குழுவின் குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) இந்த மாதம் வெளியிடப்படக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது. முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு!
முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம், மாணவர்கள் பள்ளிக்கு பசியின்றி பள்ளிக்கு வருவதை உறுதி செய்கிறது. தற்போது இந்த திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க
தமிழக அரசின் மெகா அறிவிப்பு!
வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, மாநிலத்தில் உள்ள 2.20 கோடி அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் பெரிய பொங்கல் பரிசை வழங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க
இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Today Rasipalan: இன்று ஆகஸ்ட் 25ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
ஓய்வை அறிவித்த புஜாரா!
டெஸ்டில் எதிரணியினர் எவ்வளவு வேகத்தில் பந்து வீசினாலும் அதனை நிதானமாக தடுத்து ஆடுவதில் பெயர் பெற்றவர் புஜாரா. ஆனாலும் அவரால் ஒருநாள் அணியில் இடம் பெற முடையவில்லை. மேலும் படிக்க
IRCTC ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு!
ரயில் டிக்கெட் புக் செய்யும் போது பலரும் செய்யும் தவறு, மாற்றி போர்டிங் ஸ்டேஷனை கிளிக் செய்வது. இதனை எப்படி சரி செய்யலாம் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க