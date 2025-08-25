English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamil News LIVE சதம் விளாசிய சஞ்சு சாம்சன்! இந்தியா கூட்டணிக்கே வெற்றி கிடைக்கும் - ராகுல் காந்தி!

Tamil News LIVE Today 25 August 2025 ஆசிய கோப்பை டி20 தொடருக்கான ஆப்கானிஸ்தான் அணி அறிவிப்பு

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 25, 2025, 08:42 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

sanju samson
Live Blog

Tamil News LIVE Today 25 August 2025 தமிழ்நாட்டிற்கு எதிராக அனைத்தையும் செய்துவிட்டு, தமிழர் என்ற முகமூடி அணிந்து ஆதரவு கேட்கும் பாஜக - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம்.

25 August, 2025

  • 08:42 AM

    8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

    8வது சம்பளக் குழுவின் குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) இந்த மாதம் வெளியிடப்படக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது. முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 08:17 AM

    முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு!

    முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம், மாணவர்கள் பள்ளிக்கு பசியின்றி பள்ளிக்கு வருவதை உறுதி செய்கிறது. தற்போது இந்த திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 08:17 AM

    தமிழக அரசின் மெகா அறிவிப்பு!

    வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, மாநிலத்தில் உள்ள 2.20 கோடி அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் பெரிய பொங்கல் பரிசை வழங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 08:15 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று ஆகஸ்ட் 25ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 08:15 AM

    ஓய்வை அறிவித்த புஜாரா!

    டெஸ்டில் எதிரணியினர் எவ்வளவு வேகத்தில் பந்து வீசினாலும் அதனை நிதானமாக தடுத்து ஆடுவதில் பெயர் பெற்றவர் புஜாரா. ஆனாலும் அவரால் ஒருநாள் அணியில் இடம் பெற முடையவில்லை. மேலும் படிக்க

  • 08:15 AM

    IRCTC ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு!

    ரயில் டிக்கெட் புக் செய்யும் போது பலரும் செய்யும் தவறு, மாற்றி போர்டிங் ஸ்டேஷனை கிளிக் செய்வது. இதனை எப்படி சரி செய்யலாம் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

