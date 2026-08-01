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Tamil Breaking News LIVE : காவிரி நீர் பிரச்சனை, மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் - இன்றைய லேட்டஸ்ட் நியூஸ்

Tamil Nadu News LIVE Updates : காவிரி நீர் பிரச்சனை தொடர்பாக விவாதிக்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கர்நாடக வர வேண்டாம் என அம்மாநில முதலமைச்சர் சிவக்குமார் வேண்டுகோள் என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.....

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 01, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:47 AM IST
Tamil Breaking News LIVE : காவிரி நீர் பிரச்சனை, மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் - இன்றைய லேட்டஸ்ட் நியூஸ்
Image Credit: Tamil Breaking News LIVE
01 August 2026 10:46 AM (IST)

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு

16 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, தமிழகத்தில் இன்று முதல் வீடு வீடாக சென்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் தொடங்குகிறது. மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இன்று தொடங்கப்பட உள்ள நிலையில், 33 கேள்விகள் கேட்கப்படும். இந்த கேள்விகளுக்கு தவறான பதில் அளித்தால் ரூ.1,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். (மேலும் படிக்க)

01 August 2026 10:44 AM (IST)

சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலை

சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில்  வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 138 பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வு எதுவும் கிடையாது. (மேலும் படிக்க)

 

01 August 2026 10:31 AM (IST)

DA Hike News: Tamil Breaking News LIVE : காவிரி நீர் பிரச்சனை

ஜூலை மாத அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண உயர்வை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணிகளில் ஒன்றான AICPI-IW தரவு நேற்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது 63% அகவிலைப்படிக்கான எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்துள்ளது.. (மேலும் படிக்க)

01 August 2026 10:29 AM (IST)

LPG Price: LPG சிலிண்டர் விலையில் வீழ்ச்சி

ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் நாளே நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது. எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலையை அரசாங்கம் குறைத்துள்ளது. வணிக ரீதியான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை மலிவாகியுள்ளது... (மேலும் படிக்க)

01 August 2026 09:40 AM (IST)

ரேஷன் கார்டு அப்டேட்: முழு வழிகாட்டி

ரேஷன் கார்டு மோசடிகள், கோரிக்கைகள் தொடர்பாக ஆன்லைனில் புகார் அளிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

01 August 2026 09:40 AM (IST)

விவசாயிகளுக்கு நற்செய்தி: பிஎம் கிசான் திட்டம்

பிஎம் கிசான் திட்டம் 2031 ஆம் ஆண்டு வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு 6 ஆயிரம் 2031 வரை விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கும். (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
tamil nadu news live updates
Tamil Nadu breaking news LIVE

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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