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தமிழ் முக்கிய செய்திகள் நேரலை : ரஹானே ஓய்வு; கூடுகிறது காவிரி மேலாண்மை வாரியம்; கர்நாடகாவுக்கு பின்னடைவு

தமிழ்நாடு செய்திகள் நேரலை அப்டேட்ஸ் : காவிரி நீர் மேலாண்மை வாரியம் டெல்லியில் கூடுகிறது; காமன்வெல்த் போட்டிகளில் இந்தியாவின் 8வது நாள் அட்டவணை; வானிலை அப்டேட்ஸ் என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Jul 30, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:25 AM IST
தமிழ் முக்கிய செய்திகள் நேரலை : ரஹானே ஓய்வு; கூடுகிறது காவிரி மேலாண்மை வாரியம்; கர்நாடகாவுக்கு பின்னடைவு
Image Credit: Cauvery River, Neeraj Chopra | Image Source : X
30 July 2026 11:19 AM (IST)

Ration Card News: மாநில அரசு முக்கிய முடிவு

'எல் நினோ' (El Niño) தாக்கத்தால் ஏற்பட்ட மழைப்பற்றாக்குறையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களுக்கான அரிசி ஒதுக்கீட்டை ஒரே நேரத்தில் விநியோகிக்க மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் முடிவு செய்துள்ளன... (மேலும் படிக்க)

30 July 2026 11:03 AM (IST)

Ajinkya Rahane Retires | ஓய்வுபெற்றார் அஜிங்கயா ரஹானே

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வுபெறுவதாக இந்திய அணியின் மூத்த வீரர் அஜிங்கயா ரஹானே அறிவிப்பு (மேலும் படிக்க)

30 July 2026 10:38 AM (IST)

தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலை

​தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. போக்குவரத்து கழகத்தில் 1518 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

30 July 2026 10:22 AM (IST)

Mekedatu Dam Issue | மேகதாது அணை விவகாரம்

மேகதாது அணையின் விரிவான திட்ட அறிக்கையில் சில கூறுகளை இணைக்குமாறு கர்நாடக அரசு அனுப்பிய கடிதத்தை நிராகரித்து, கடந்த மாதமே திருப்பி அனுப்பிவிட்டதாக மத்திய நீர் ஆணையம் பதில். (மேலும் படிக்க)

30 July 2026 10:06 AM (IST)

Jobs News: தமிழக அரசு வேலை

TNWEC நிறுவனத்தில் மாதம் ரூ.20,000 முதல் ரூ.50,000 வரையிலான சம்பளத்தில் காலிப்பணிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன. தகுதியும் அனுபவமும் உள்ளவர்கள் 09.08.2026-க்குள் விண்ணப்பித்து இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்... (மேலும் படிக்க)

30 July 2026 10:04 AM (IST)

Parliament News: ஷாக் கொடுத்த மத்திய அரசு

பதவி உயர்வுடன் தொடர்புடைய முக்கியமான MACP (மாற்றியமைக்கப்பட்ட உறுதிசெய்யப்பட்ட பணி முன்னேற்றத் திட்டம்) குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு தனது நிலைப்பாட்டைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் எந்தப் பலன்களும் கிடைக்காது என்று அரசு திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளது. .. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu breaking news LIVE

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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