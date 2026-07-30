/தமிழ் முக்கிய செய்திகள் நேரலை : ரஹானே ஓய்வு; கூடுகிறது காவிரி மேலாண்மை வாரியம்; கர்நாடகாவுக்கு பின்னடைவு

'எல் நினோ' (El Niño) தாக்கத்தால் ஏற்பட்ட மழைப்பற்றாக்குறையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களுக்கான அரிசி ஒதுக்கீட்டை ஒரே நேரத்தில் விநியோகிக்க மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் முடிவு செய்துள்ளன... (மேலும் படிக்க)
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வுபெறுவதாக இந்திய அணியின் மூத்த வீரர் அஜிங்கயா ரஹானே அறிவிப்பு (மேலும் படிக்க)
தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. போக்குவரத்து கழகத்தில் 1518 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
மேகதாது அணையின் விரிவான திட்ட அறிக்கையில் சில கூறுகளை இணைக்குமாறு கர்நாடக அரசு அனுப்பிய கடிதத்தை நிராகரித்து, கடந்த மாதமே திருப்பி அனுப்பிவிட்டதாக மத்திய நீர் ஆணையம் பதில். (மேலும் படிக்க)
TNWEC நிறுவனத்தில் மாதம் ரூ.20,000 முதல் ரூ.50,000 வரையிலான சம்பளத்தில் காலிப்பணிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன. தகுதியும் அனுபவமும் உள்ளவர்கள் 09.08.2026-க்குள் விண்ணப்பித்து இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்... (மேலும் படிக்க)
பதவி உயர்வுடன் தொடர்புடைய முக்கியமான MACP (மாற்றியமைக்கப்பட்ட உறுதிசெய்யப்பட்ட பணி முன்னேற்றத் திட்டம்) குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு தனது நிலைப்பாட்டைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் எந்தப் பலன்களும் கிடைக்காது என்று அரசு திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளது. .. (மேலும் படிக்க)
காவிரி நீர் மேலாண்மை வாரியம் : மேகதாது விவகாரம் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில், காவிரி நீர் மேலாண்மை வாரியத்தின் அவசரக் கூட்டம் டெல்லியில் இன்று நடைபெறுகிறது. இதில் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கின்றனர்.
தமிழ்நாடு வானிலை அப்டேட்ஸ்: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் வட கடலோர தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களிலும் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. நீலகிரி, கோவை மாவட்டங்களில் மலைப் பகுதிகளில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
இன்றைய அட்டவணை: நேற்றைய 7ஆம் நாளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆடவர் 100 மீட்டர் T47 பாரா தடகளப் போட்டியில் இந்திய வீரர் மகாது காவிட் தங்கப்பதக்கம் வென்றார். அதேபோல், ஆடவர் நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கத்தைப் பெற்றார். இதன்மூலம் இந்தியா 3 தங்கம், 9 வெள்ளி, 3 வெண்கலம் என 15 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. இன்றைய 8ஆம் நாளில் பளு தூக்குதல், சைக்கிளிங், பாரா சைக்கிளிங், பவுல்ஸ், தடகளம் உள்ளிட்ட போட்டிகளில் இந்திய அணி இன்று விளையாட உள்ளது. ஈட்டி எறிதல் தகுதிச்சுற்று போட்டியில் இந்திய வீரர் நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்கிறார்.