Tamil News LIVE திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம்.. வாழ்வா? சாவா? நிலையில் பாக் - இலங்கை!

Tamil News LIVE Today 23 september 2025 இன்று திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம்.. தலைவர்களின் தேர்தல் சுற்றுப்பயணகள் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில் எம்பிகளுடன் முதலமைச்சர் ஆலோசனை.
Tamil News LIVE Today 23 september 2025 அடுத்த சுற்றுக்கான வாய்ப்பை தக்கவைக்கப்போவது யார்?
Tamil News LIVE Today 23 september 2025 இன்று திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம்.. தலைவர்களின் தேர்தல் சுற்றுப்பயணகள் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில் எம்பிகளுடன் முதலமைச்சர் ஆலோசனை.
RBI வாடகை கட்டணங்களை நிறுத்தியது ஏன்?
வீட்டு வாடகை செலுத்தும் முறையில் பெரிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இது தொடர்பான சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஊதிய உயர்வுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். உயர் பதவிகளை வகிக்கும் லெவல் 8 ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் தெரியுமா? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலகிய ஆண்மகன் எடப்பாடியார்!
கூட்டம் கூடுபவர்கள் எல்லாம் ஓட்டு போடமாட்டார்கள் என கமல் கூறியது போல், கூட்டம் கூடுவதால் எம்.ஜி.ஆர்., போல் எல்லாரும் ஆகி விட முடியாது என்று திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேச்சு. மேலும் படிக்க
அறிவியல் சொல்வது என்ன?
இந்தியாவில் பெரும்பாலான பெற்றோரால் நிச்சயிக்கப்படும் திருமணங்களில், கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையே 3 முதல் 5 வயது வரை வித்தியாசம் இருப்பது பரவலாக பின்பற்றப்படுகிறது. மேலும் படிக்க
நத்தம் நில ஆவணங்கள்!
கிராமங்களில், குடியிருப்பு பகுதிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட கிராம நத்தம் வகை நிலங்களுக்கு இதுவரை Manual முறையிலேயே பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டு வந்தன. தற்போது தமிழக அரசு மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. மேலும் படிக்க
மௌனம் கலைத்த யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்!
ஆசிய கோப்பை 2025 தொடருக்கான இந்திய அணியில், இளம் அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் சேர்க்கப்படாதது கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது. மேலும் படிக்க
புரட்டாசி 07 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்!
Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 23ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க