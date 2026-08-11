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Tamil News LIVE : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை, நீட் தீர்மானம், காவிரி மேலாண்மை கூட்டம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்

Tamil News LIVE Today : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை முழு விவரங்களுடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 11, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:06 PM IST
Tamil News LIVE : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை, நீட் தீர்மானம், காவிரி மேலாண்மை கூட்டம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்
Image Credit: Tamil News LIVE Today
11 August 2026 02:03 PM (IST)

அர்ச்சனா கல்பாத்தி அறங்காவலர் குழுவில் ஏன்? 

AGS Archana Kalpathi Controversy: கோயில் அறங்காவலர் தேர்வு குழுவில் ஏஜிஎஸ் அர்ச்சனா கல்பாத்தி நியமிக்கப்பட்டதன் காரணத்தை அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)

 

11 August 2026 01:12 PM (IST)

தேசிய கராத்தேவில் தங்கம் வென்ற அசாம் சிறுமி

அசாம் பெருவெள்ளத்தில் வீட்டை இழந்து கூடாரத்தில் வாழ்ந்த நிலையிலும், தேசிய கராத்தே போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் 17 வயது ஜனமோனி குன்வர். முழு விவரங்கள் அறிய.. (மேலும் படிக்க)

11 August 2026 12:44 PM (IST)

Abortion Rights India | இந்தியாவில் கருக்கலைப்பு சட்டப்படி குற்றமா? 

சமீபத்தில், தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்றத்தின் சபாநாயகராக இருக்கும் ஜே.சி.டி பிரபாகர் கருக்கலைப்பிற்கு எதிராக பேரணி சென்று, பிரச்சாரம் செய்தது கடும் சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது. இந்த சமயத்தில், இந்தியாவில் கருக்கலைப்பிற்கு எதிராக ஏதேனும் சட்டம் இருக்கிறதா? சபாநாயகர் பேசியதில் என்ன சர்ச்சை இருக்கிறது? என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

11 August 2026 12:43 PM (IST)

அரசு பதவிகளில்..CM விஜய்யின் நண்பர்கள்! முழு லிஸ்ட்..

முதல்வர் விஜய் ஆட்சிக்கு வந்து நான்கு மாதங்கள் கடந்திருக்கும் நிலையில், பல்வேறு அரசியல் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக, அவருடைய படக்குழுவினருக்கு அரசு பதவிகள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பது அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

11 August 2026 09:43 AM (IST)

வாரிசு சான்றிதழ் வழங்கும் முறையில் புதிய மாற்றம்

Tamil Nadu Government : வாரிசு சான்றிதழ் வழங்கும் நடைமுறையில் புதிய மாற்றம் கொண்டு வந்துள்ளது தமிழக அரசு. இது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Tamil Nadu news live

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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