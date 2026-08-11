/Tamil News LIVE : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை, நீட் தீர்மானம், காவிரி மேலாண்மை கூட்டம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்

AGS Archana Kalpathi Controversy: கோயில் அறங்காவலர் தேர்வு குழுவில் ஏஜிஎஸ் அர்ச்சனா கல்பாத்தி நியமிக்கப்பட்டதன் காரணத்தை அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)
அசாம் பெருவெள்ளத்தில் வீட்டை இழந்து கூடாரத்தில் வாழ்ந்த நிலையிலும், தேசிய கராத்தே போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் 17 வயது ஜனமோனி குன்வர். முழு விவரங்கள் அறிய.. (மேலும் படிக்க)
சமீபத்தில், தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்றத்தின் சபாநாயகராக இருக்கும் ஜே.சி.டி பிரபாகர் கருக்கலைப்பிற்கு எதிராக பேரணி சென்று, பிரச்சாரம் செய்தது கடும் சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது. இந்த சமயத்தில், இந்தியாவில் கருக்கலைப்பிற்கு எதிராக ஏதேனும் சட்டம் இருக்கிறதா? சபாநாயகர் பேசியதில் என்ன சர்ச்சை இருக்கிறது? என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)
முதல்வர் விஜய் ஆட்சிக்கு வந்து நான்கு மாதங்கள் கடந்திருக்கும் நிலையில், பல்வேறு அரசியல் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக, அவருடைய படக்குழுவினருக்கு அரசு பதவிகள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பது அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Government : வாரிசு சான்றிதழ் வழங்கும் நடைமுறையில் புதிய மாற்றம் கொண்டு வந்துள்ளது தமிழக அரசு. இது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)
Tamil News LIVE Today : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் இன்று, நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தனித் தீர்மானம் தாக்கல் என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...