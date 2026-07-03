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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : தமிழக பட்ஜெட் எப்போது?; இபிஎஸ் முக்கிய ஆலோசனை

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ் : தமிழ்நாடு பட்ஜெட் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் 2ஆம் நாளாக ஆலோசனை; அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முக்கிய ஆலோசனை; இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் லைவ் அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 03, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:59 AM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : தமிழக பட்ஜெட் எப்போது?; இபிஎஸ் முக்கிய ஆலோசனை
Image Credit: Image Credit : (L-R) CM Vijay, Edappadi Palanisamy | Image Source : X
03 July 2026 10:57 AM (IST)

 திருநெல்வேலி இரட்டை கொலை வழக்கு

திருநெல்வேலி மாவட்டம் கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே  தந்தை மற்றும் அவரது 5 வயது மகன் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இரட்டை கொலை வழக்கில் உயிர் பிழைத்த 15 வயது சிறுவன் கொலை எப்படி நடந்தது என்பது குறித்து பகீர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

03 July 2026 10:56 AM (IST)

உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி

வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உள்ளது என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், கோவை, நீலகிரி, தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

03 July 2026 10:22 AM (IST)

Thanjavur News: ₹1 லட்சம் லஞ்சம் கேட்ட HRCE இணை ஆணையர்

கோயில் திருப்பணிக்கு ₹1 லட்சம் லஞ்சம் பெற்ற இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர், உதவியாளர் கைது. தஞ்சாவூர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிரடி நட்வடிக்கை... (மேலும் படிக்க)

03 July 2026 10:09 AM (IST)

Karur CM Vijay : கரூரில் CM விஜய் செய்யும் சம்பவம்

வரும் ஜூலை 10ஆம் தேதி கரூர் செல்லும் நிலையில், கூட்டநெரிசலில் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பங்களில் தலா ஒருவருக்கு அரசு வேலையின், பணி ஆணையை முதலமைச்சர் விஜய்  வழங்க உள்ளார். (மேலும் படிக்க)

03 July 2026 10:04 AM (IST)

FIFA World Cup Live : பிபா உலகக் கோப்பை செய்திகள் அப்டேட்ஸ்

பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில், 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஆஸ்திரியாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அடுத்துச் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றது. அடுத்து, குரேஷியா அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி, கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் போர்ச்சுகல் அணி வென்றது. ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றில் ஸ்பெயின் - போர்ச்சுகல் அணி மோதும். (மேலும் படிக்க)

03 July 2026 10:01 AM (IST)

Udhayanidhi Stalin Latest News : ஆளுநருக்கும், அரசுக்கும் உதயநிதி கண்டனம்

வைகை ஆற்றை மீட்டெடுக்க யாரும் முன்வராவிட்டால் ஆளுநர் மாளிகையே களத்தில் இறங்கும் என ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரின் பேச்சுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம் (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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