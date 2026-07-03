/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : தமிழக பட்ஜெட் எப்போது?; இபிஎஸ் முக்கிய ஆலோசனை

திருநெல்வேலி மாவட்டம் கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே தந்தை மற்றும் அவரது 5 வயது மகன் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இரட்டை கொலை வழக்கில் உயிர் பிழைத்த 15 வயது சிறுவன் கொலை எப்படி நடந்தது என்பது குறித்து பகீர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உள்ளது என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், கோவை, நீலகிரி, தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
கோயில் திருப்பணிக்கு ₹1 லட்சம் லஞ்சம் பெற்ற இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர், உதவியாளர் கைது. தஞ்சாவூர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிரடி நட்வடிக்கை... (மேலும் படிக்க)
வரும் ஜூலை 10ஆம் தேதி கரூர் செல்லும் நிலையில், கூட்டநெரிசலில் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பங்களில் தலா ஒருவருக்கு அரசு வேலையின், பணி ஆணையை முதலமைச்சர் விஜய் வழங்க உள்ளார். (மேலும் படிக்க)
பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில், 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஆஸ்திரியாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அடுத்துச் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றது. அடுத்து, குரேஷியா அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி, கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் போர்ச்சுகல் அணி வென்றது. ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றில் ஸ்பெயின் - போர்ச்சுகல் அணி மோதும். (மேலும் படிக்க)
வைகை ஆற்றை மீட்டெடுக்க யாரும் முன்வராவிட்டால் ஆளுநர் மாளிகையே களத்தில் இறங்கும் என ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரின் பேச்சுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம் (மேலும் படிக்க)
தமிழக பட்ஜெட்: தமிழ்நாடு பட்ஜெட் (TN Budget 2026) கூட்டத்தொடர் இம்மாத இறுதியில் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. இந்நிலையில், தமிழ்நாடு பட்ஜெட் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் இன்று இரண்டாவது நாளாக ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார்.
தமிழ்நாடு வானிலை: கோவை, நீலகிரி, தேனி ஆகிய மூன்று மாவட்டஙகளில் இன்று ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.