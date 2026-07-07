/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை: மழை எச்சரிக்கை; முதல்வர் விஜய்க்கு நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்

தமிழகத்தில் நாளை (ஜூலை 08) முக்கிய பகுதிகளில் மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின்தடை இருக்கும் என மின் பகிர்மான கழகம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலில் இயக்கப்படும் ரோப் கார் சேவைக்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு வசதி இன்று முதல் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
பொதுத்தேர்வு நெருங்கும் வேளையில் படிக்காமல் ஏன் செல்போன் பார்க்கிறாய் என மகளை பெற்றோர் கண்டிக்க, மகள் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் ஜோலார்பேட்டையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது... (மேலும் படிக்க)
பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தேர்தல் வழக்குகள் தொடர்பாக முதல்வர் விஜய்க்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. 3 வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிமன்றம், அமைச்சர் ஆதவ் தொடர்பான வழக்கிலும் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் நகர பகுதியைச் சேர்ந்த 50 வயது பெண்ணை 23 வயது வாலிபர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். திருப்பத்தூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பூங்காவில் இந்த கொடூர சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
டாஸ்மாக் பார் டெண்டர் நீட்டிப்பு தொடர்பாக அமைச்சர் விக்னேஷ் ஆலோசனை நடத்துகிறார். இதில், 6 வாரங்கள் வரை டெண்டர் கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. டாஸ்மாக் பார் டெண்டர் கால அவகாசம் கடந்த 30-ம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது.
பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளின் தேர்தல் வழக்குகள் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்குகளிலும் அவர்கள் பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
முதல்வர் விஜய்யை கரூருக்கு செல்ல விடாமல் இன்று வரை தடுக்கும் வேலைகளை திமுக செய்கிறது என்றும் இன்று முதல்வராக இருக்கும்போதே இப்படி செய்கிறார்கள். முன்பு என்னென்ன செய்திருப்பார்கள் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
சென்னை ராயபுரம் மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ஷீலா மேரி தங்க காசு மோசடி வழக்கில் கைதாகி உள்ளார். குறைந்த விலையில் தங்க காசுகள், வீட்டுமனை தருவதாக கூறி, காவலர்களின் குடும்பத்தினரிடம் மோசடி செய்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
திய விதிமுறைகள் கடந்த 2026 ஜூன் 29 அன்று முதல் முறைப்படி நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன. இந்த புதிய விதிகள், கட்டாய EPF பங்களிப்புகளின் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள புதிய ₹1,800 உச்சவரம்பு, ஒரு ஊழியரின் மாத ஊதியத்தை எவ்வாறு பாதிக்கக்கூடும் என்பது குறித்த தெளிவான விளக்கத்தை அளித்துள்ளன... (மேலும் படிக்க)
நெம்மேலி கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பெயர் பதித்த கல்வெட்டு அகற்றப்பட்டு இருப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன், அரசியலில் இதெல்லாம் சிறுபிள்ளைத்தனமானது பெருந்தன்மைக்கு உகந்தது அல்ல எனக் கூறினார்.
தமிழகத்தில் இன்று மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
அரசுப் பள்ளியில் மாணவியிடம் ஆங்கிலத்தில் கேள்வி கேட்ட விவகாரத்தில் அமைச்சர் கீர்த்தனா பதிலளித்துள்ளார். அரசு பள்ளி மாணவியை கேலி செய்தார்" என்று ஒரு பொய்யான கதையை பரப்புகிறார்கள் உண்மை என்ன தெரியுமா? நானே ஒரு அரசு பள்ளி மாணவி. நானே தமிழ் வழிக் கல்வியில் படித்தவள் என விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
கனமழை காரணமாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கூடலூர், பந்தலூர் ஆகிய வட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று (ஜூலை 07) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். (மேலும் படிக்க)
வானிலை அப்டேட்: தமிழக்ததில் இன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இன்று நீலகிரி மாவட்டத்தில் பந்தலூர், கூடலூர் வட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு கனமழை எதிரொலியாக விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதல்வர் விஜய்க்கு எதிரான வழக்குகள்: முதல்வர் விஜய்க்கு எதிரான 4 தேர்தல் வழக்குகள் இன்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது. மேலும், முதல்வர் விஜய்யின் கரூர் பயணத்திற்கு எதிராக திமுகவின் இடையீட்டு மனுவும் இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது.
அமைச்சர் கீர்த்தனா சர்ச்சை: அமைச்சர் கீர்த்தனா அரசுப் பள்ளி மாணவியிடம் ஆங்கிலத்தில் கேள்வி கேட்ட விவகாரம் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கும் நிலையில், அதற்கு அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
பிபா உலகக் கோப்பை: பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் முக்கியமான 3வது சுற்று (ரவுண்ட் ஆப் 16) அட்டத்தில் இன்று அர்ஜென்டினா அணி, எகிப்தை எதிர்கொள்கிறது. இந்த போட்டி, இன்று இரவு 9.30 மணிக்கு துவங்குகிறது.