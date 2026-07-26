/டெல்லி போராட்டம் முடிவு, கார்கில் வெற்றி நாள், புதிய கல்வி அமைச்சர் நியமனம்..முக்கிய செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ்!

தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்துசமய அறநிலையத்துறைக்குட்பட்ட கோயில்களில் புதிய கொடி மரம் அமைப்பதற்கான புதிய வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது அரசு. புதிய விதிமுறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)
சித்தா, ஆயுர்வேதா, ஓமியோபதி பட்டப்படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை குறித்து தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. மருத்துவ படிப்புகளுக்கு ஜூலை 31ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். (மேலும் படிக்க)
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் பாதுகாப்பு அலுவலர், வழக்கு பணியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது (மேலும் படிக்க)
கார்கில் வெற்றி நினைவு நாளில், தனது இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்தவர் தமிழக வீரர் சரவணன் மாரியப்பன். இவர் யார், கார்கில் போரில் மேஜர் சரவணன் மாரியப்பனின் சாதனை என்னென்ன என்பது குறித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)
கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ திட்டம் குறித்த தமிழ்நாடு அரசின் கோரிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரித்துவிட்டது. எனவே கோவை, மதுரை திட்டத்தை கொண்டுவருவதில் பெரும் சிக்கல் உள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Gold Price Explained : தங்கம் விலை உயர்வது போல தோன்றினாலும் ஈரான் போர் தொடங்கியதில் இருந்து 22 விழுக்காடு விலை சரிந்துள்ளது. இன்னும் விலை குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறதா? இப்போது முலீடு செய்யலாமா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மாணவர்களின் தொடர் போராட்டத்தின் பிரதிபலிப்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினார். இதையடுத்து, புதிய கல்வி அமைச்சராக பிரகலாத் ஜோஷியை பிரதமர் மோடி தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். இவர் யார்? இவரை மோடி தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்ன? இதோ முழு தகவலை தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu News LIVE Updates : இந்தியாவில் இன்று கார்கில் வெற்றிநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. அதே சமயத்தில், டெல்லி போராட்டமும் முடிவுக்கு வந்தது. தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியதை தொடர்ந்து, புதிய கல்வி அமைச்சராக பிரகலாத் ஜோஷி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இது போன்ற மேலும் பல செய்திகளை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.