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டெல்லி போராட்டம் முடிவு, கார்கில் வெற்றி நாள், புதிய கல்வி அமைச்சர் நியமனம்..முக்கிய செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ்!

Tamil Breaking News LIVE : தமிழ்நாட்டில் இன்று என்ன முக்கிய செய்திகள் நிகழ்ந்தது என்பது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 26, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:04 PM IST
டெல்லி போராட்டம் முடிவு, கார்கில் வெற்றி நாள், புதிய கல்வி அமைச்சர் நியமனம்..முக்கிய செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ்!
Image Credit: இன்றைய லைவ் அப்டேட்ஸ் | X Page
26 July 2026 02:03 PM (IST)

தமிழ்நாடு முழுவதும் கோயில்களுக்கு அரசு போட்ட முக்கிய உத்தரவு!

தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்துசமய அறநிலையத்துறைக்குட்பட்ட கோயில்களில் புதிய கொடி மரம் அமைப்பதற்கான புதிய வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது அரசு. புதிய விதிமுறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

26 July 2026 01:27 PM (IST)

சித்தா, ஆயுர்வேதா மருத்துவ படிப்புகள்

சித்தா, ஆயுர்வேதா, ஓமியோபதி  பட்டப்படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை குறித்து தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. மருத்துவ படிப்புகளுக்கு ஜூலை 31ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். (மேலும் படிக்க)

 

26 July 2026 01:26 PM (IST)

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் பாதுகாப்பு அலுவலர், வழக்கு பணியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது (மேலும் படிக்க)

26 July 2026 12:33 PM (IST)

யார் இந்த மேஜர் சரவணன்?

கார்கில் வெற்றி நினைவு நாளில், தனது இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்தவர் தமிழக வீரர் சரவணன் மாரியப்பன். இவர் யார்,  கார்கில் போரில் மேஜர் சரவணன் மாரியப்பனின் சாதனை என்னென்ன என்பது குறித்து  அறிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

26 July 2026 11:39 AM (IST)

Coimbatore, Madurai Metro : கோவை, மதுரைக்கு மெட்ரோ கிடையாது

கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ திட்டம் குறித்த தமிழ்நாடு அரசின் கோரிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரித்துவிட்டது. எனவே கோவை, மதுரை திட்டத்தை கொண்டுவருவதில் பெரும் சிக்கல் உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

26 July 2026 11:16 AM (IST)

Gold Price Explained : தங்கம் விலை 22% அதிரடி சரிவு! மேலும் குறையுமா? முக்கிய தகவல்

Gold Price Explained : தங்கம் விலை உயர்வது போல தோன்றினாலும் ஈரான் போர் தொடங்கியதில் இருந்து 22 விழுக்காடு விலை சரிந்துள்ளது. இன்னும் விலை குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறதா? இப்போது முலீடு செய்யலாமா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

26 July 2026 10:17 AM (IST)

Who Is Pralhad Joshi : யார் இந்த பிரகலாத் ஜோஷி? 

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மாணவர்களின் தொடர் போராட்டத்தின் பிரதிபலிப்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினார். இதையடுத்து, புதிய கல்வி அமைச்சராக பிரகலாத் ஜோஷியை பிரதமர் மோடி தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். இவர் யார்? இவரை மோடி தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்ன? இதோ முழு தகவலை தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Tamil nadu News
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About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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