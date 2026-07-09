/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: நாளை கரூர் செல்லும் CM விஜய்.. ஓணம் பண்டிக்கைக்கு சிறப்பு ரயில்கள்!

அரியலூர் மாவட்டத்தில் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் கூட விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
சென்னையில் உள்ள 19 மண்டலங்களில் ஜூலை 11ஆம் தேதி அன்று பொது விநியோகம் திட்ட மக்கள் குறைதீர் முகாம் நடைபெற உள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. குறைதீர் முகாமுக்கு சென்று ரேஷன் கார்டில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளலாம். (மேலும் படிக்க)
நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் செலவினத் துறை (Department of Expenditure), தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் தொடர்பாக ஜூலை 1, 2026 அன்று ஒரு அலுவலகக் குறிப்பாணையை வெளியிட்டது... (மேலும் படிக்க)
|கிராம்
|24 கேரட்
|22 கேரட்
|18 கேரட்
|1
|ரூ. 14,422 (-33)
|ரூ. 13,220 (-30)
|ரூ. 11,040 (-30)
இன்று (ஜூலை 09) நீலகிரி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழையும், சென்னை உள்ளிட்ட இதர பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
இன்று நீலகிரி மாவட்டத்தில் கனமழை வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. மற்ற மாவட்டங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தங்கம் விலை இன்று கிராமுக்கு 33.ரூபாய் குறைந்துள்ளது. அதன்படி 24 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் 14,422 ரூபாய்க்கும் ஒரு பவுன் தங்கம் 1,15,376 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது. இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 4 வது டி20 போட்டி இன்று இரவு 10 மணி தொடங்கி நடைபெறுகிறது. மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் மீண்டும் போர் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஈரானுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். மத்திய கிழக்கில் வணிக கப்பல்கள் மீது மீண்டும் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களை தொடர்ந்து, மோதல்கள் அதிகரித்திருப்பது மிகுந்த கவலை அளிப்பதாக இந்தியா தெரிவித்துள்ளது.