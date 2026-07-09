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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: நாளை கரூர் செல்லும் CM விஜய்.. ஓணம் பண்டிக்கைக்கு சிறப்பு ரயில்கள்!

தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ்: மத்திய கிழக்கில் மீண்டும் போர் பதற்றம். இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே 4 வது டி20 போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. இது போன்ற முக்கிய அப்டேட்களை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் நியூஸுடன் இணைந்திருங்கள். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 09, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:14 AM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: நாளை கரூர் செல்லும் CM விஜய்.. ஓணம் பண்டிக்கைக்கு சிறப்பு ரயில்கள்!
09 July 2026 11:12 AM (IST)

அரியலூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு

அரியலூர் மாவட்டத்தில் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில்  வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் கூட விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

09 July 2026 10:23 AM (IST)

ரேஷன் கார்டு அப்டேட்

சென்னையில் உள்ள 19 மண்டலங்களில் ஜூலை 11ஆம் தேதி அன்று பொது விநியோகம் திட்ட மக்கள் குறைதீர் முகாம் நடைபெற உள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. குறைதீர் முகாமுக்கு சென்று ரேஷன் கார்டில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளலாம். (மேலும் படிக்க)

09 July 2026 10:19 AM (IST)

NPS Changes: ஊழியர்களுக்கு புதிய வசதி அறிமுகம்

 

நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் செலவினத் துறை (Department of Expenditure), தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் தொடர்பாக ஜூலை 1, 2026 அன்று ஒரு அலுவலகக் குறிப்பாணையை வெளியிட்டது... (மேலும் படிக்க)

09 July 2026 10:14 AM (IST)

இன்றைய தங்கம் விலை! 

கிராம் 24 கேரட் 22 கேரட் 18 கேரட்
1 ரூ. 14,422 (-33) ரூ. 13,220 (-30)  ரூ. 11,040 (-30)

 

09 July 2026 10:10 AM (IST)

கனமழை எச்சரிக்கை!

இன்று (ஜூலை 09) நீலகிரி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழையும், சென்னை உள்ளிட்ட இதர பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க) 

 

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TAGS:
Tamil Nadu live news
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About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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