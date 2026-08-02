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தமிழ் பிரேக்கிங் நியூஸ் லைவ்: காமன்வெல்த்தில் அசத்தும் இந்தியா; 5 மாவட்டங்களுக்கு லீவ்

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ்: 23வது காமன்வெல்த் கேம்ஸ் தொடர், வானிலை, பவர்கட் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Aug 02, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:34 PM IST
தமிழ் பிரேக்கிங் நியூஸ் லைவ்: காமன்வெல்த்தில் அசத்தும் இந்தியா; 5 மாவட்டங்களுக்கு லீவ்
Image Credit: Commonwealth Games 2026, CM Vijay, DK Shivakumar | Image Source : X
02 August 2026 12:13 PM (IST)

சேலம்  அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு 

Salem government school recruitment 2026 : சேலம் மாவட்டத்தில் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. மாதம் ரூ.15 சம்பளம். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

02 August 2026 12:02 PM (IST)

CTR Nirmal Kumar Alleges DK Shivakumar : டி.கே. சிவக்குமார் மீது திமுக குற்றச்சாட்டு

காங்கிரஸ் தலைமை சொன்னால் கூட டி.கே. சிவக்குமார் கேட்க மாட்டார் என்றும்; திமுக சொல்வதை தான் கேட்கிறார் என்றும் அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் பேச்சு (மேலும் படிக்க)

02 August 2026 11:51 AM (IST)

ரேஷன் கார்டு புகார் : மொபைல் மூலம் தெரிவிப்பது எப்படி? 

Ration card new Update : ரேஷன் கார்டு தொடர்பான அனைத்து புகார்களையும் ஆன்லைனில் தெரிவிப்பது தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

02 August 2026 11:50 AM (IST)

தமிழ்நாடு அரசின் ஆடி ஆஃபர்!

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு ஆடி மாதம ஆஃபராக விதைத்தொகுப்புகளை கொடுக்க உள்ளது. பொதுமக்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

02 August 2026 11:05 AM (IST)

TANGEDCO Explanation : ஜூலையில் மின் கட்டணம் உயர்வு

ஜூலை மாத மின் கட்டணம் வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருப்பதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்தன. லட்சக்கணக்கான குடும்பங்கள் இதில் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டன. இந்நிலையில், TANGEDCO விளக்கம் அளித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

02 August 2026 11:00 AM (IST)

Commonwealth Games Updates : காமன்வெல்த் போட்டி அப்டேட்ஸ்

காமன்வெல்த் போட்டிகளில் இந்தியா மொத்தம் 39 பதக்கங்களை இதுவரை குவித்துள்ளது. குத்துச்சண்டையில் பதக்கங்களை குவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

02 August 2026 10:58 AM (IST)

Mirnalini Ravi - Mahavishnu Engagement : மிருணாளினி - மகாவிஷ்ணு நிச்சயதார்த்தம்

நடிகை மிருணாளினி ரவி - ஆன்மீக பேச்சாளர் மகாவிஷ்ணு ஆகியோர் தாங்கள் திருமணம் செய்துகொள்வதாக அறிவித்துள்ளனர். (மேலும் படிக்க)

02 August 2026 10:44 AM (IST)

ரேஷன் கடைகளில் இன்று சிறப்பு முகாம்

தமிழகம் முழுவதும் இன்று அனைத்து நியாய விலைக் கடைகளில் கைவிரல் ரேவை பதிவு சிறப்பு முகாம் இன்று (ஆகஸ்ட் 2) நடைபெறுகிறது. எனவே, இதனை ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

02 August 2026 10:43 AM (IST)

நாளை 5 மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை

தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை (ஆகஸ்ட் 3) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, தருமபுரி, சேலம், திருப்பூர், நாமக்கல், ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
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Tamil Nadu breaking news LIVE

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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