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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : டெட் தேர்வு தொடங்கியது; லண்டன் பறக்கும் ஸ்டாலின்

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ் : தமிழ்நாடு முழுவதும் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான தகுதித் தேர்வு; திமுக தலைவர் ஸ்டாலினின் இரண்டு வாரக்கால லண்டன் சுற்றுப்பயணம், இந்தியா - இங்கிலாந்து 2வது டி20ஐ போட்டி, பிபா உலகக் கோப்பை தொடர் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Jul 04, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:32 PM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : டெட் தேர்வு தொடங்கியது; லண்டன் பறக்கும் ஸ்டாலின்
Image Credit: Image Crediy: TET Exam, MK Stalin in London | Image Source : X
04 July 2026 12:29 PM (IST)

FIFA World Cup 2026 Round of 16 : ரவுண்ட் ஆப் 16 அட்டவணை

பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றின் அட்டவணை, போட்டியின் நேரம் உள்ளிட்ட விவரங்கள் (மேலும் படிக்க)

04 July 2026 11:31 AM (IST)

வேலைவாய்ப்ற்ற இளைஞர்கள் உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

தென்காசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆட்சியர் ரஞ்ஜீத் அறிவித்துள்ளார். எனவே, இளைஞர்கள் ரூ.1,000 உதவித்தொகை பெற எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம். (மேலும் படிக்க)

04 July 2026 10:37 AM (IST)

பட்டா மாறுதல் நடைமுறையில் மாற்றம்

பட்டா மாறுதல் குறித்து தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. பட்டா மாறுதலுக்கு புதிய நடைமுறை தமிழக  அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், பட்டா மாறுதலுக்கு சார்பதிவாளர், வட்டாச்சியர் அலுவலகத்திற்கு அலைய தேவையில்லை.  (மேலும் படிக்க)

 

04 July 2026 10:36 AM (IST)

தமிழகத்திற்கு கனமழை அலர்ட்

தமிழகத்தில் இன்று (ஜூலை 4) கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சென்னையில் மிதமான மழை  பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

04 July 2026 10:16 AM (IST)

TN New Ration Card: ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அதிரடி அறிவிப்பு

புதிய ரேஷன் கார்டுகளுக்கான விநியோகம் எப்போது சீராகும்? ஏற்கனவே விண்ணப்பித்துள்ள அனைவருக்கும் எப்போது கார்டுகள் அளிக்கப்படும்? .. (மேலும்படிக்க)

04 July 2026 10:14 AM (IST)

FIFA World Cup 2026 Live : அர்ஜென்டினா, கொலம்பியா அடுத்தச் சுற்றுக்கு தகுதி

பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில், கத்துக்குட்டி அணியான காபோ வெர்டே அணியை 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது அர்ஜென்டினா. (மேலும் படிக்க) அதேபோல், கானா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 1-0 என்ற கணக்கில் கொலம்பியா அணி வெற்றி. 

04 July 2026 10:05 AM (IST)

Anitha Radhakrishnan Bail : அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சொந்த ஜாமீனில் வெளியானார்

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைதான நிலையில், நேற்றிரவு சொந்த ஜாமீனில் வெளிவந்தார். வெளியான பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். (மேலும் படிக்க)

 

 

 

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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