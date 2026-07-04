/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : டெட் தேர்வு தொடங்கியது; லண்டன் பறக்கும் ஸ்டாலின்

பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றின் அட்டவணை, போட்டியின் நேரம் உள்ளிட்ட விவரங்கள் (மேலும் படிக்க)
தென்காசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆட்சியர் ரஞ்ஜீத் அறிவித்துள்ளார். எனவே, இளைஞர்கள் ரூ.1,000 உதவித்தொகை பெற எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம். (மேலும் படிக்க)
பட்டா மாறுதல் குறித்து தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. பட்டா மாறுதலுக்கு புதிய நடைமுறை தமிழக அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், பட்டா மாறுதலுக்கு சார்பதிவாளர், வட்டாச்சியர் அலுவலகத்திற்கு அலைய தேவையில்லை. (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் இன்று (ஜூலை 4) கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சென்னையில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
புதிய ரேஷன் கார்டுகளுக்கான விநியோகம் எப்போது சீராகும்? ஏற்கனவே விண்ணப்பித்துள்ள அனைவருக்கும் எப்போது கார்டுகள் அளிக்கப்படும்? .. (மேலும்படிக்க)
பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில், கத்துக்குட்டி அணியான காபோ வெர்டே அணியை 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது அர்ஜென்டினா. (மேலும் படிக்க) அதேபோல், கானா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 1-0 என்ற கணக்கில் கொலம்பியா அணி வெற்றி.
அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைதான நிலையில், நேற்றிரவு சொந்த ஜாமீனில் வெளிவந்தார். வெளியான பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். (மேலும் படிக்க)
டெட் தேர்வு : தமிழகத்தில் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான தகுதித் தேர்வு இன்று நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெறும் இத்தேர்வில் ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் தேர்வு எழுதுகின்றனர்.
ஸ்டாலின் சுற்றுப்பயணம்: இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டனுக்கு அடுத்த இரண்டு வாரங்கள் திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான ஸ்டாலின் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார்.
ENG vs IND 2nd T20I: ஓல்ட் டிராஃபோர்ட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இன்றிரவு 7 மணிக்கு இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகள் மோதும் 2வது டி20ஐ போட்டி தொடங்குகிறது. முதல் போட்டி மழையால் ரத்தானது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிபா உலகக் கோப்பை: பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்று நிறைவடைந்தது. இந்திய நேரப்படி இன்றிரவு 10.30 மணிக்கு ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்று தொடங்குகிறது. முதல் போட்டியில் தொடரை நடத்தும் கனடா, மொராக்கோ அணியை எதிர்கொள்கிறது.