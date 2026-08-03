/தமிழ் பிரேக்கிங் நியூஸ் லைவ்: ஆடிப்பெருக்கு; கூடுகிறது நாடாளுமன்றம்; CM விஜய் முக்கிய ஆய்வு

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் விளாத்திக்குளம் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
தமிழகத்தில் ஆகஸ்ட் 8 வரை மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது? சென்னை வானிலை எப்படி இருக்கும்? முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்துகொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)
பீகாரின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பாங்கிபூர் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியுள்ளது. தனது முதல் தேர்தலில் களமிறங்கிய பிரசாந்த் கிஷோர் வெற்றி பெறுவாரா? பாஜகவின் 30 ஆண்டு கோட்டை தொடருமா? முழு விவரங்களை (மேலும் படியுங்கள்)
தமிழகம் முழுவதும் இன்று (ஆகஸ்ட் 3) ஆடிப்பெருக்கு கொண்டாடப்படுகிறது. ஆடிப்பெருக்கு நாளில் புதுமண தம்பதிகள் தாலிக்கயிறு மாறுதுல், தாலிச்சரகு மாற்றுதல் போன்றவை செய்வார்கள். (மேலும் படிக்க)
இந்திய அணியின் புதிய பீல்டிங் பயிற்சியாளராக சுபதீப் கோஷ் என்பவரை பிசிசிஐ நியமித்துள்ளது. இவரின் முழு பின்னணி (மேலும் படிக்க)
தமிழ்நாட்டில் இருந்து டெல்லி நோக்கி ரயிலில் சென்றுகொண்டிருந்த தமிழக விவசாயிகள் மகாராஷ்டிராவிலேயே இறக்கிவிடப்பட்டனர். இதன் பின்னணி (மேலும் படிக்க)
ஆடி 18ஆம் தேதியான அன்று ஆடி பெருக்கு தங்கம், வெள்ளி உள்பட என்னென்ன முதலீடுகளை செய்யலாம்?, என்னென்ன பொருட்களை வாங்கலாம்? (மேலும் படிக்க)
ஆடிப்பெருக்கு 2026 : தமிழ் மாதமான ஆடியின் 18ஆம் நாளில் தமிழ்நாடெங்கும் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படும் ஒரு பாரம்பரிய நீர் வழிபாட்டுத் திருவிழாவே ஆடிப்பெருக்கு. இன்றைய தினத்தில் நீங்கள் எதை வாங்கினாலும், அது பல மடங்கு பெருகும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.
காவிரி நதிநீர் திறப்பு : கர்நாடகாவின் கபினி அணையில் இருந்து வெளியேற்றப்டபும் நீர் அளவு 27 ஆயிரம் கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது. நேற்று 25 ஆயிரம் கன அடியாக இருந்த நீர் திறப்பு, இன்று 27 ஆயிரம் கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாடாளுமன்ற நிகழ்வுகள் : நாடாளுமன்றம் இன்று மூன்றாவது வாரமாக மீண்டும் கூட உள்ளது. மக்களவையில் மத்திய அமைச்சர் ராவ் இந்தர்ஜிங் சிங் 'இந்திய புள்ளியியல் நிறுவன மசோதா, 2026' மற்ரும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 'வங்கியாளர்களின் கணக்குப் புத்தகச் சான்றுகள் மசோதா, 2026' அறிமுகப்படுத்த உள்ளார். மாநிலங்களவையில் மத்திய அமைச்சர் ஜிதன் ராம் மன்ஜி 'குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டு (திருத்த) மசோதா, 2026' பரிசீலனை மற்றும் நிறைவேற்றத்திற்காக அறிமுகப்படுத்த உள்ளார்.