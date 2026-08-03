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தமிழ் பிரேக்கிங் நியூஸ் லைவ்: ஆடிப்பெருக்கு; கூடுகிறது நாடாளுமன்றம்; CM விஜய் முக்கிய ஆய்வு

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ்: ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதியான இன்று ஆடிப்பெருக்கு, காவிரி நதிநீர் விவகாரம், வானிலை, பவர்கட் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Aug 03, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:10 AM IST
தமிழ் பிரேக்கிங் நியூஸ் லைவ்: ஆடிப்பெருக்கு; கூடுகிறது நாடாளுமன்றம்; CM விஜய் முக்கிய ஆய்வு
Image Credit: Aadi Perukku | Gemini AI, CM Vijay | Image Source : X/@CMOTamilNadu
03 August 2026 11:05 AM (IST)

Bail For Markandeyan : மார்க்கண்டேயனுக்கு ஜாமீன்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் விளாத்திக்குளம் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகள்

  • இனி மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசமாட்டேன் என உத்தரவாதம் வழங்க வேண்டும்.
  • தினமும் தூத்துக்குடி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும்.
  • சட்டப்பேரவை நடைபெறும் நாட்களில் மட்டும் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராவதில் இருந்து மார்க்கண்டேயனுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.

03 August 2026 10:26 AM (IST)

உங்க மாவட்டத்துல மழை இருக்கா?

தமிழகத்தில் ஆகஸ்ட் 8 வரை மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது? சென்னை வானிலை எப்படி இருக்கும்? முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்துகொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

03 August 2026 10:25 AM (IST)

பீகார் பாங்கிபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் 

பீகாரின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பாங்கிபூர் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியுள்ளது. தனது முதல் தேர்தலில் களமிறங்கிய பிரசாந்த் கிஷோர் வெற்றி பெறுவாரா? பாஜகவின் 30 ஆண்டு கோட்டை தொடருமா? முழு விவரங்களை (மேலும் படியுங்கள்)

03 August 2026 10:18 AM (IST)

ஆடிப்பெருக்கு: தாலிக்கயிறு மாற்ற நல்ல நேரம்

தமிழகம் முழுவதும்  இன்று (ஆகஸ்ட் 3) ஆடிப்பெருக்கு கொண்டாடப்படுகிறது. ஆடிப்பெருக்கு நாளில் புதுமண தம்பதிகள் தாலிக்கயிறு மாறுதுல், தாலிச்சரகு மாற்றுதல் போன்றவை செய்வார்கள். (மேலும் படிக்க)

03 August 2026 10:16 AM (IST)

Who is Subhadeep Ghosh : யார் இந்த சுபதீப் கோஷ்?

இந்திய அணியின் புதிய பீல்டிங் பயிற்சியாளராக சுபதீப் கோஷ் என்பவரை பிசிசிஐ நியமித்துள்ளது. இவரின் முழு பின்னணி (மேலும் படிக்க)

03 August 2026 10:14 AM (IST)

TN Farmers in Nagpur : நாக்பூரில் தமிழக விவசாயிகள்

தமிழ்நாட்டில் இருந்து டெல்லி நோக்கி ரயிலில் சென்றுகொண்டிருந்த தமிழக விவசாயிகள் மகாராஷ்டிராவிலேயே இறக்கிவிடப்பட்டனர். இதன் பின்னணி (மேலும் படிக்க)

03 August 2026 10:09 AM (IST)

Aadi Perukku 2026 : ஆடி பெருக்கு அன்று என்னென்ன வாங்கலாம்?

ஆடி 18ஆம் தேதியான அன்று ஆடி பெருக்கு தங்கம், வெள்ளி உள்பட என்னென்ன முதலீடுகளை செய்யலாம்?, என்னென்ன பொருட்களை வாங்கலாம்? (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
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Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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