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தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் நேரலை : பட்டமளிப்பு விழாவில் சலசலப்பு; இந்திய அணி அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு செய்திகள் நேரலை அப்டேட்ஸ் : நெல்லை மனோன்மணியம் பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆளுநர் பங்கேற்கும் நிலையில், அங்கு பெரும் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது; இலங்கை அணிக்கு எதிரான இந்திய டெஸ்ட் அணி அறிவிப்பு; நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ

Written BySudharsan G
Published: Jul 28, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:54 PM IST
தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் நேரலை : பட்டமளிப்பு விழாவில் சலசலப்பு; இந்திய அணி அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu Live Breaking News | Image Source : X
28 July 2026 03:52 PM (IST)

LPG Cylinder: 4 மணி நேரத்தில் LPG சிலிண்டர் வரும்

புதிய விரைவு விநியோக சேவையின் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்டர் செய்த நான்கு மணி நேரத்திற்குள் தங்கள் கேஸ் சிலிண்டரைப் பெறலாம். அத்துடன் தங்களுக்கு வசதியான விநியோக நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வசதியும் இதில் உள்ளது... (மேலும் படிக்க)

28 July 2026 02:28 PM (IST)

Ration Card: இனி வீடு தேடி கார்டு வரும்

உணவு, சிவில் வழங்கல், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மற்றும் விலைக்கட்டுப்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் பி. வெங்கடரமணன் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிருஷ்ணகிரியில் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். விரைவில் அஞ்சல் சேவை மூலம் குடும்ப அட்டைகள் (ரேஷன் கார்டு) அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும், ரேஷன் அரிசி கடத்தல் கட்டுப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.... (மேலும் படிக்க)

28 July 2026 02:23 PM (IST)

PM Modi Video Blocked Meta Apologized : பிரதமர் மோடியின் வீடியோவை தூக்கிய மெட்டா நிறுவனம்!

பிரதமர் மோடி, இளைஞர்களின் நீட் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக நடக்கும் போராட்டம் குறித்து பேசிய வீடியோவை பேஸ்புக்கிலிருந்து மெட்டா நீக்கியுள்ளது. இது ஏன் தெரியுமா? இதோ விவரம்! (மேலும் படிக்க)

28 July 2026 01:58 PM (IST)

தமிழ்நாடு அரசு கல்விக் கடன் சிறப்பு முகாம் : ரூ.7.5 லட்சம் வரை பெறலாம்

Tamil Nadu Government Education Loan Special Camp : தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பு கல்விக் கடன் முகாம் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் நடக்க உள்ளது. தேதி, கல்விக் கடன் பெற தேவையான ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

28 July 2026 01:48 PM (IST)

Kangana Ranaut On GenZ Protest | கங்கனா ரனாவத் ஸ்டேட்மெண்ட்.. ட்ரிகர் ஆன இளைஞர்கள்..

“அவர்கள் எல்லாரையும் சாக்கடை என்றே அழைப்பேன். அவர்களுக்கு படிப்பும் வராது, அசிங்கமாக இருக்கிறார்கள்; அவர்களால் வீட்டோடு இருக்கும் மனைவியாக கூட இருக்க முடியாது” இதுதான் கங்கனா ரனாவத் GenZ தலைமுறையை பற்றி சமீபத்தில் பேசியிருக்கும் விஷயம் ஆகும். இவர் ஏன் இப்படி பேசினார்? இதோ விவரம்! (மேலும் படிக்க)

28 July 2026 12:48 PM (IST)

RBI News: RBI அடுத்த மாஸ்டர் பிளான்

பாலிமர் ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு இந்தியா தயாராகிறது: ₹10 மற்றும் ₹20 நோட்டுகளுக்கான கள சோதனைகளை ரிசர்வ் வங்கி அனுமதித்தது. பாலிமர் ரூபாய் நோட்டுகளுக்கான இந்த முன்னோடித் திட்டம், இந்திய காலநிலை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளின் கீழ் பாலிமர் நோட்டுகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை மதிப்பீடு செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது... (மேலும் படிக்க)

28 July 2026 12:38 PM (IST)

Tatkal Ticket: ரயில் பயணிகளுக்கு அரசின் பரிசு

ஆகஸ்ட் 1 முதல் ரயில்வே முன்பதிவு மையங்களில் 'தட்கல்' (Tatkal) ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு முறை முற்றிலும் மாறிவிடும். புதிய நடைமுறையின்படி, தட்கல் (Tatkal) டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய விரும்பும் பயணிகளுக்கு முதலில் ஒரு டோக்கன் வழங்கப்படும்... (மேலும் படிக்க)

28 July 2026 12:35 PM (IST)

Tamil Nadu Government : அரசு பேருந்துகளில் புதிய ரூல்ஸ் 

தமிழ்நாடு அரசு பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு புதிய நெறிமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் (மேலும் படிக்க)

28 July 2026 11:56 AM (IST)

மனோன்மணியம் பல்கலை. பட்டமளிப்பு விழாவில் நடந்தது என்ன? 

நெல்லையில் உள்ள மனோன்மனியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில், மாணவர்கள் ஆளுநர் வரும் வழியை மறித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்த பிரச்னையில் என்ன நடந்தது என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

28 July 2026 11:24 AM (IST)

Jobs News: வேலூரில் சூப்பரான அரசு வேலை

வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் புதிய வேலைவாய்ப்புக்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி ஆகஸ்ட் 8, 2026... (மேலும் படிக்க)

 

28 July 2026 11:16 AM (IST)

Hardik Pandya Trade : ஹர்திக் பாண்டியா டிரேட் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - மும்பை இந்தியன்ஸ் இடையே ஹர்திக் பாண்டியா டிரேடிங் குறித்து நடைபெற்று வரும் லேட்டஸ்ட் பேச்சுவார்த்தை (மேலும் படிக்க)

28 July 2026 11:13 AM (IST)

Satyam Dixit Environmental Service : சுற்றுச்சூழல் நாயகன் சத்யம் தீக்சித்

எளிய குடும்ப பின்னணியில் இருந்து வந்த இளம் சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தின் நாயகன் 'சத்யம் தீட்சித்' அவர்களின் சாதனைப் பயணம் இதோ (மேலும் படிக்க)

28 July 2026 11:10 AM (IST)

Tamil Nadu Engineering Counselling : தமிழ்நாடு பொறியியல் கலந்தாய்வு

அரசு பள்ளியில் பயின்ற (7.5%) மாணவர்களிடம் இருந்து எந்த ஒரு கட்டணமும் வசூலிக்க கூடாது என்று தமிழ்நாடு அரசின் உயர்கல்வித்துறை அறிவிப்பு. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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