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தமிழ் பிரேக்கிங் நியூஸ் லைவ் : CJP போராட்டம் வாபஸ்... தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா; வழிக்கு வந்தது மத்திய அரசு

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ் : டெல்லி மாணவர் போராட்டம் தீவிரமடைந்து வருகிறது; தமிழ்நாடு வானிலை நிலவரம்; இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகள் 2வது டி20ஐ போட்டி உள்ளிட்ட இன்றைய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Jul 25, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:24 PM IST
தமிழ் பிரேக்கிங் நியூஸ் லைவ் : CJP போராட்டம் வாபஸ்... தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா; வழிக்கு வந்தது மத்திய அரசு
Image Credit: Dharmendra Pradhan, CJP Protest | Image Source : X
25 July 2026 07:21 PM (IST)

Old Pension Scheme: மீண்டும் வருமா OPS? 

அரசு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஊழியர் அமைப்புகள் என பல தரப்பினர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். தற்போது இது குறித்த ஒரு அப்டேட் கிடைத்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)

25 July 2026 06:29 PM (IST)

NEET Protest Complete Timeline : நீட் வினாத்தாள் கசிவு மாணவர் போராட்டம் - டைம்லைன்

மே 3ஆம் தேதி நீட் தேர்வு நடைபெற்றது முதல் ஜூலை 25ஆம் தேதி இன்று தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகி, மாணவர் போராட்டம் நிறைவடைந்தது வரை காலவரிசை இதோ (மேலும் படிக்க)

25 July 2026 05:51 PM (IST)

Dharmendra Pradhan Resignation: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் சொன்ன பாயிண்ட்

நீட் தேர்வு மத்திய அரசின் தவறான கொள்கை முடிவு என்றும் இது மாணவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு கிடைத்த வெற்றி என்றும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்... (மேலும் படிக்க)

25 July 2026 04:46 PM (IST)

Dharmendra Pradhan: வெறும் நபர்களை மாற்றுவது மட்டும் தீர்வாகுமா

வெறும் நபர்களை மாற்றுவது மட்டும் தீர்வாகுமா? கல்வி அமைப்பில் மாணவர்களின் கண்ணுக்கு தெரியாத முக்கிய எதிரிகளை வெல்வது எப்படி? அரசு உடனடியாக செய்ய வேண்டியது என்ன?.. (மேலும் படிக்க)

25 July 2026 03:34 PM (IST)

இன்னும் 2 கோரிக்கைகள் இருக்கிறது - CJP

தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்துள்ளார் என்றும் ஆனால் எங்களுக்கு இன்னும் இரண்டு கோரிக்கைகள் உள்ளன. போராட்டம் தொடரும் எனவும்  காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

25 July 2026 03:12 PM (IST)

Dharmendra Pradhan Resignation:  ராஜினாமா கடிதத்தில் என்ன எழுதியுள்ளார் தெரியுமா? 

மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து நீட் தேர்வு வினாத்தா: கசிவு சர்ச்சை தொடர்பான மிக முக்கியமான அரசியல் அத்தியாயங்களில் ஒன்று முடிவுக்கு வந்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)

25 July 2026 02:35 PM (IST)

Dharmendra Pradhan Resigns : தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா

மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பொறுப்பில் இருந்து விலகினார். இதனால் நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடத்தி வரும் மாணவர்களின் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

25 July 2026 01:27 PM (IST)

Minister Daughter in NEET Protest : நீட் போராட்டத்தில் அமைச்சர் மகள்

அசாம் மாநிலத்தில் நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தில் பாஜக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்ற மூத்த அமைச்சரின் மகள் பங்கேற்று, பிரதமருக்கு எதிராகவும், மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு எதிராகவும் கோஷம் எழுப்பி உள்ளர். (மேலும் படிக்க)

 

25 July 2026 01:23 PM (IST)

Tamil Nadu El Nino: தமிழ்நாட்டை அச்சுறுத்தும் ‘சூப்பர் எல் நினோ’

‘எல் நினோ’ என்றால் என்ன? இது இந்தியாவில் எந்தெந்த மாநிலங்களை, தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களை அதிகமாக பாதிக்கும்? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்... (மேலும் படிக்க)

25 July 2026 01:16 PM (IST)

CJP Rally All Over India : சிஜேபி நாடு முழுவதும் பேரணி அறிவிப்பு

டெல்லியில் மாணவர்களின் அமைதி போராட்டத்திற்கு எதிராக தடியடி தாக்குதல் நடத்தியதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தும், கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தியும் நாளை (ஜூலை 26) நாடு முழுவதும் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி பேரணி நடத்த காக்ரோச் ஜனதா கட்சி அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

25 July 2026 01:09 PM (IST)

PMK Founder Ramadoss Retirement : அரசியலில் இருந்து ராமதாஸ் ஓய்வு

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். இன்று அவரது 88வது பிறந்தநாள் ஆகும். (மேலும் படிக்க

 

25 July 2026 12:05 PM (IST)

இடம் மாறும் முதல்வர் விஜய் அலுவலகம்

முதல்வர் விஜய் தனது அறையை மாற்ற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. நாமக்கல் கவிஞர் மாளிக்கைக்கு தனது அறையை முதல்வர் விஜய் மாற்ற உள்ளதாக தெரிகிறது. ஜோதிடர் அறிவுறுத்தியதால், அறையை மாற்ற உள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.  (மேலும் படிக்க)

 

25 July 2026 11:52 AM (IST)

Parliament Session: அனைவருக்கும் பென்ஷன் மத்திய அரசு பதில்

இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் ஒரு புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மத்திய அரசும் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO-வும் உருவாக்கி வருவதாக கடந்த சில நாட்களாக ஊடக செய்திகள் வந்த வண்ண உள்ளன. இது தொடர்பான தகவல்களை நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.... (மேலும் படிக்க)

25 July 2026 11:01 AM (IST)

டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு முக்கிய உத்தரவு

தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக பணம் வாங்கினால் ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயும் என டாஸ்மாக் நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது. மேலும், அபராதமும் விதிக்கப்படும் என கூறியுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

25 July 2026 11:00 AM (IST)

நடிகை ஜோதிகா ஆதரவு

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராட்டும்  மாணவர்களுக்கு நடிகை ஜோதிகா ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.  மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என நடிகை ஜோதிகா வலியுறுத்தியுள்ளார். (மேலும் படிக்க)

 

25 July 2026 10:50 AM (IST)

MK Stalin Latest News : விஜய்க்கு ஸ்டாலின் கேள்வி

தொடரும் காவல் மரணங்கள் என்றும்; முதலமைச்சர் வாயைத் திறப்பது எப்போது? என முதல்வர் விஜய்யை நோக்கி, திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

25 July 2026 10:40 AM (IST)

Chennai Metro Rail Latest News : சென்னை மெட்ரோ ரயில் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்

விம்கோ நகரில் இருந்து விமானம் நிலையம் வரை உள்ள வழித்தடம் கிளாம்பாக்கம் வரை விரிவாக்கம் செய்யப்பட இருந்தது, பின்னர் செங்கல்பட்டு வரை நீட்டிக்கப்பட திட்டமிடப்பட்டது. இதுகுறித்த முக்கிய அப்டேட். (மேலும் படிக்க)

25 July 2026 09:47 AM (IST)

India vs Zimbabwe Latest News : 2வது போட்டி பிளேயிங் லெவன் மாற்றம்

இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது டி20ஐ போட்டி இன்று மாலை நடைபெற இருக்கிறது. இதில் முக்கிய வீரருக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட இருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)

25 July 2026 09:44 AM (IST)

Delhi CJP Protest : டெல்லி சிஜேபி போராட்டம்

டெல்லியில் மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வரும் வேளையில், மாணவர்களின் கோரிக்கை தொடர்பாக வியாழன் இரவு பிரதமர் மோடி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
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TN Breaking news

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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