/தமிழ் பிரேக்கிங் நியூஸ் லைவ் : CJP போராட்டம் வாபஸ்... தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா; வழிக்கு வந்தது மத்திய அரசு

அரசு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஊழியர் அமைப்புகள் என பல தரப்பினர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். தற்போது இது குறித்த ஒரு அப்டேட் கிடைத்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)
மே 3ஆம் தேதி நீட் தேர்வு நடைபெற்றது முதல் ஜூலை 25ஆம் தேதி இன்று தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகி, மாணவர் போராட்டம் நிறைவடைந்தது வரை காலவரிசை இதோ (மேலும் படிக்க)
நீட் தேர்வு மத்திய அரசின் தவறான கொள்கை முடிவு என்றும் இது மாணவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு கிடைத்த வெற்றி என்றும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்... (மேலும் படிக்க)
வெறும் நபர்களை மாற்றுவது மட்டும் தீர்வாகுமா? கல்வி அமைப்பில் மாணவர்களின் கண்ணுக்கு தெரியாத முக்கிய எதிரிகளை வெல்வது எப்படி? அரசு உடனடியாக செய்ய வேண்டியது என்ன?.. (மேலும் படிக்க)
தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்துள்ளார் என்றும் ஆனால் எங்களுக்கு இன்னும் இரண்டு கோரிக்கைகள் உள்ளன. போராட்டம் தொடரும் எனவும் காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து நீட் தேர்வு வினாத்தா: கசிவு சர்ச்சை தொடர்பான மிக முக்கியமான அரசியல் அத்தியாயங்களில் ஒன்று முடிவுக்கு வந்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)
மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பொறுப்பில் இருந்து விலகினார். இதனால் நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடத்தி வரும் மாணவர்களின் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
அசாம் மாநிலத்தில் நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தில் பாஜக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்ற மூத்த அமைச்சரின் மகள் பங்கேற்று, பிரதமருக்கு எதிராகவும், மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு எதிராகவும் கோஷம் எழுப்பி உள்ளர். (மேலும் படிக்க)
‘எல் நினோ’ என்றால் என்ன? இது இந்தியாவில் எந்தெந்த மாநிலங்களை, தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களை அதிகமாக பாதிக்கும்? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்... (மேலும் படிக்க)
டெல்லியில் மாணவர்களின் அமைதி போராட்டத்திற்கு எதிராக தடியடி தாக்குதல் நடத்தியதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தும், கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தியும் நாளை (ஜூலை 26) நாடு முழுவதும் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி பேரணி நடத்த காக்ரோச் ஜனதா கட்சி அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 25, 2026
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். இன்று அவரது 88வது பிறந்தநாள் ஆகும். (மேலும் படிக்க)
முதல்வர் விஜய் தனது அறையை மாற்ற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. நாமக்கல் கவிஞர் மாளிக்கைக்கு தனது அறையை முதல்வர் விஜய் மாற்ற உள்ளதாக தெரிகிறது. ஜோதிடர் அறிவுறுத்தியதால், அறையை மாற்ற உள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. (மேலும் படிக்க)
இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் ஒரு புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மத்திய அரசும் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO-வும் உருவாக்கி வருவதாக கடந்த சில நாட்களாக ஊடக செய்திகள் வந்த வண்ண உள்ளன. இது தொடர்பான தகவல்களை நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.... (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக பணம் வாங்கினால் ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயும் என டாஸ்மாக் நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது. மேலும், அபராதமும் விதிக்கப்படும் என கூறியுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராட்டும் மாணவர்களுக்கு நடிகை ஜோதிகா ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என நடிகை ஜோதிகா வலியுறுத்தியுள்ளார். (மேலும் படிக்க)
தொடரும் காவல் மரணங்கள் என்றும்; முதலமைச்சர் வாயைத் திறப்பது எப்போது? என முதல்வர் விஜய்யை நோக்கி, திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
தொடரும் காவல் மரணங்கள். முதலமைச்சர் வாயைத் திறப்பது எப்போது?
எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும் போது, “Sorry சொன்னால் போதுமா?” என என்னைப் பார்த்து வீராவேசமாக கேட்டவர், முதலமைச்சரானதும் அதைக் கூட செய்யத் துணிவின்றி எங்கு ஒளிந்துகொண்டிருக்கிறார்?
Accountability, Apology –… pic.twitter.com/bAcbn0M5fC
— M.K.Stalin (@mkstalin) July 25, 2026
விம்கோ நகரில் இருந்து விமானம் நிலையம் வரை உள்ள வழித்தடம் கிளாம்பாக்கம் வரை விரிவாக்கம் செய்யப்பட இருந்தது, பின்னர் செங்கல்பட்டு வரை நீட்டிக்கப்பட திட்டமிடப்பட்டது. இதுகுறித்த முக்கிய அப்டேட். (மேலும் படிக்க)
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது டி20ஐ போட்டி இன்று மாலை நடைபெற இருக்கிறது. இதில் முக்கிய வீரருக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட இருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)
டெல்லியில் மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வரும் வேளையில், மாணவர்களின் கோரிக்கை தொடர்பாக வியாழன் இரவு பிரதமர் மோடி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். (மேலும் படிக்க)
டெல்லி மாணவர் போராட்டம் : டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் மாணவர் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் இன்று பதவி விலகுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. மத்திய அரசு இன்று முக்கிய முடிவை எடுக்கலாம்.
தமிழ்நாடு வானிலை நிலவரம் : மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் வரும் ஜூலை 30ஆம் தேதிவரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக தென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டின் ஏனைய பகுதிகளில் பலத்த தரைக்காற்றுடன் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
IND vs ZIM : இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது டி20ஐ போட்டி இந்திய நேரப்படி இன்று மாலை 4.30 மணிக்கு ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது.