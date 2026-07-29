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தமிழ் முக்கிய செய்திகள் நேரலை : கொளத்தூர் தொகுதியில் ஓட்டு சரிபார்ப்பு; ஸ்டாலினுக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணை

தமிழ்நாடு செய்திகள் நேரலை அப்டேட்ஸ் : திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவுக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணை; ஸ்டாலின் அளித்த புகாரை அடுத்து கொளத்தூர் தொகுதியில் ஓட்டு சரிபார்ப்பு; மேகதாது அணை விவகாரம்; நாடாளுமன்ற நிகழ்வுகல் என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி தகவல்கள் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Jul 29, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:31 AM IST
தமிழ் முக்கிய செய்திகள் நேரலை : கொளத்தூர் தொகுதியில் ஓட்டு சரிபார்ப்பு; ஸ்டாலினுக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணை
Image Credit: MK Stalin (Image Source: X/@DMK), High Court (File Image)
29 July 2026 10:29 AM (IST)

Jobs News: அரியலூர் அரசாங்க அலுவலகத்தில் வேலை

அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தகுதியுள்ள நபர்களிடமிருந்து இவற்றுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன... (மேலும் படிக்க)

 

29 July 2026 10:25 AM (IST)

8th Pay Commission: மாநிலங்களவையில் நிதி அமைச்சகம் முக்கிய தகவல்

8-வது ஊதியக் குழு அரசுக்கு எந்தவொரு முன்னேற்ற அறிக்கையையும் சமர்ப்பிக்காது: மாநிலங்களவையில் மத்திய அரசு! அப்போ இடைக்கால நிவாரணம் இல்லையா? அரசின் நிலைப்பாட்டால் கவலையில் ஊழியர்கள்!!.. (மேலும் படிக்க)

29 July 2026 09:33 AM (IST)

VC Jayamani Passed Away | வி.சி. ஜெயமணி காலமானார்

பிரபலமாக அறியப்பட்ட குணச்சித்திர நடிகர் வி.சி. ஜெயமணி (76) மாரடைப்பு காரணமாக காலமானார். (மேலும் படிக்க)

29 July 2026 09:29 AM (IST)

Team India Coaches Sacked | பயிற்சியாளர்களின் ஒப்பந்தம் முடிகிறது

இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய பயிற்சியாளர்களின் ஒப்பந்தம் நீட்டிக்கப்படவில்லை. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu breaking news LIVE

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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தமிழ் முக்கிய செய்திகள் நேரலை : கொளத்தூர் தொகுதியில் ஓட்டு சரிபார்ப்பு; ஸ்டாலினுக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணை
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