/தமிழ் முக்கிய செய்திகள் நேரலை : கொளத்தூர் தொகுதியில் ஓட்டு சரிபார்ப்பு; ஸ்டாலினுக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணை

அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தகுதியுள்ள நபர்களிடமிருந்து இவற்றுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன... (மேலும் படிக்க)
8-வது ஊதியக் குழு அரசுக்கு எந்தவொரு முன்னேற்ற அறிக்கையையும் சமர்ப்பிக்காது: மாநிலங்களவையில் மத்திய அரசு! அப்போ இடைக்கால நிவாரணம் இல்லையா? அரசின் நிலைப்பாட்டால் கவலையில் ஊழியர்கள்!!.. (மேலும் படிக்க)
பிரபலமாக அறியப்பட்ட குணச்சித்திர நடிகர் வி.சி. ஜெயமணி (76) மாரடைப்பு காரணமாக காலமானார். (மேலும் படிக்க)
இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய பயிற்சியாளர்களின் ஒப்பந்தம் நீட்டிக்கப்படவில்லை. (மேலும் படிக்க)
ஓட்டு சரிபார்ப்பு: கொளத்தூர் தொகுதியில் சில வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது குளறுபடி நடந்ததாக திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலின் தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளித்திருந்தார். இதையொட்டி, கொளத்தூர் தொகுதியில் உள்ள 14 வாக்குச்சாவடிகளின் வாக்கு இயந்திரங்களை சரிபார்க்கும் பணிகள் நடக்க உள்ளது.
ஸ்டாலினுக்கு எதிரான வழக்கு: கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட மு.க. ஸ்டாலின் தனது தேர்தல் வேட்புமனுவில் சில முக்கிய விவரங்களை மறைத்துவிட்டதாகவும், இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என திருஞானசம்பந்தன் என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். இந்த வழக்கின் விசாரணையும் இன்று நடைபெற இருக்கிறது.
காமன்வெல்த் தொடர்: கடந்த ஜூலை 23ஆம் தேதி முதல் ஸ்காட்லாந்து தலைநகர் கிளாஸ்கோ நகரில் காமன்வெல்த் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இன்றைய 7ஆம் நாளில், இந்திய வீரர்கள் பளு தூக்குதல், குத்துச்சண்டை, நீச்சல் மற்றும் பாரா நீச்சல் போட்டிகள், பவுல்ஸ் மற்றும் பாரா பவுல்ஸ் போட்டிகள், தடகளம் மற்றும் பாரா தடகள போட்டிகளில் பங்கேற்கின்றன.