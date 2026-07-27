/தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் நேரலை : கூடும் நாடாளுமன்றம்; வானிலை அப்டேட்ஸ்; காமன்வெல்த் அப்டேட்ஸ்

கரூர் நெரிசலில் இறந்தோர் குடும்பத்துக்கு வழங்கப்பட்ட அரசுப் பணி ரத்து என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவு (மேலும் படிக்க)
தங்க நகைக்கடன் வாங்கியவர்கள், தங்கம் விலை குறையும்போது வாங்கிய நகைக்கடனை திருப்பி கொடுக்க வேண்டுமா? என்ற முக்கிய தகவல் இங்கே மிக மிக விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)
Government Employees Pension Latest Update : தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய அப்டேட்: இடைக்கால நிவாரணம் பெறுவது எப்படி? நிதித்துறை ரூல்ஸ் (மேலும் படிக்க)
தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களை சுற்றிப் பார்க்க விரும்புபவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு சுற்றுலா திட்டத்தை வகுத்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
வரும் ஜூலை 31ஆம் தேதி முதல், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் வேலைநிறுத்தம் மற்றும் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் தாங்கள் ஈடுபட இருப்பதாக தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு தெரிவித்திருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)
மத்திய அரசின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம், சுற்றுலா மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறைகளில் பணிபுரியும் தகுதியுடைய அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.3,000 ஓய்வூதியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
செப்டம்பர் 7, 8-ல் சென்னையிலும், செப்டம்பர் 9-ல் புதுச்சேரியிலும் 8வது ஊதியக் குழு ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறுகிறது. ஆகஸ்ட் 18-க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். முழு விவரங்கள் அறிந்துக்கொள்ள.. (மேலும் படிக்க)
மதுரை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 28) காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை எங்கெல்லாம் பவர் கட்? (மேலும் படிக்க)
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த முத்துப்பாண்டி ராஜா என்ற பளு தூக்கும் வீரர், காமன்வெல்த் தொடரில் வெள்ளி வென்றார். அவர் யார்?, அவர் கடந்து வந்த பாதை. (மேலும் படிக்க)
2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில் பளூதூக்குதலில் மிராபாய் சானு தங்கப்பதக்கம் வென்றார். தங்கம் வென்ற பின் அவரின் கூறியவை. (மேலும் படிக்க)
தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் நாளை (ஜூலை 28) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் நடப்பாண்டில் 2வது முறையாக தனியார் பால் நிறுவனங்கள் பால், தயிர் விலையை உயர்த்தியுள்ளன. அமிர்தா, திருமலா, ஜெர்சி, வேதா சக்ர உள்ளிட்ட நிறுவனங்களில் பால், தயிர் விலையை லிட்டருக்கு ரூ.4 வரை உயர்ந்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
கூடும் நாடாளுமன்றம் : நாடாளுமன்றம் மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் வார விடுமுறைக்கு பின் இன்று மீண்டும் கூடுகிறது. தேர்வுகளில் நிலவும் முறைகேடுகளை போக்கும் வகையில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் அடங்கிய புதிய சட்ட திருத்த மசோதாவை மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்ய வாய்ப்புள்ளது.
திருநெல்வேலியில் உதயநிதி : முதலமைச்சர் விஜய்யை அவதூறாகவும், மிரட்டும் தொனியிலும் பேசியதற்காக கைது செய்யப்பட்ட திமுகவைச் சேர்ந்த விளாத்திகுளம் தொகுதி எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைதாகி பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில், சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், திமுக இளைஞரணி தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் திருநெல்வேலிக்கு வருகை தருகிறார். அப்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் பாளையங்கோட்டை சிறைக்கு சென்று மார்க்கண்டேயனை சந்தித்து பேச உள்ளார்.
காமன்வெல்த் தொடர் 2026 : காமன்வெல்த் விளையாட்டு தொடரில் இந்தியா இதுவரை ஒரு தங்கம் உள்பட 4 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. இன்று தடகள போட்டிகள் நடைபெறும் நிலையில், பதக்கம் வெல்ல வாய்ப்புள்ள பல வீரர்கள் இன்றைய தினம் பங்கேற்கின்றனர்.