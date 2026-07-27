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தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் நேரலை : கூடும் நாடாளுமன்றம்; வானிலை அப்டேட்ஸ்; காமன்வெல்த் அப்டேட்ஸ்

தமிழ்நாடு செய்திகள் நேரலை அப்டேட்ஸ் : நாடாளுமன்றம் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் விடுமுறைக்கு பின் கூடுகிறது; தமிழ்நாட்டு பவர்கட் மற்றும் வானிலை; காமன்வெல்த் தொடர் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் உடனடி செய்திகளை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 27, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:28 PM IST
தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் நேரலை : கூடும் நாடாளுமன்றம்; வானிலை அப்டேட்ஸ்; காமன்வெல்த் அப்டேட்ஸ்
Image Credit: Parliament, Udhayanidhi Stalin | Image Source : X
27 July 2026 05:26 PM (IST)

Madras High Court : சென்னை உயர் நீதிமன்றம் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்

கரூர் நெரிசலில் இறந்தோர் குடும்பத்துக்கு வழங்கப்பட்ட அரசுப் பணி ரத்து என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவு (மேலும் படிக்க)

27 July 2026 04:49 PM (IST)

Explained: தங்க நகைக்கடன் வாங்கியிருக்கிறீர்களா?

தங்க நகைக்கடன் வாங்கியவர்கள், தங்கம் விலை குறையும்போது வாங்கிய நகைக்கடனை திருப்பி கொடுக்க வேண்டுமா? என்ற முக்கிய தகவல் இங்கே மிக மிக விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

27 July 2026 04:49 PM (IST)

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய அப்டேட்

Government Employees Pension Latest Update : தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய அப்டேட்: இடைக்கால நிவாரணம் பெறுவது எப்படி? நிதித்துறை ரூல்ஸ் (மேலும் படிக்க)

27 July 2026 04:23 PM (IST)

Tamil Nadu TTDC Tour : தமிழ்நாடு 8 நாட்கள் சுற்றுலா

தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களை சுற்றிப் பார்க்க விரும்புபவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு சுற்றுலா திட்டத்தை வகுத்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

27 July 2026 04:13 PM (IST)

ஜூலை 31 முதல் கோழிக்கறி விற்பனை நிறுத்தம்! 

வரும் ஜூலை 31ஆம் தேதி முதல், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் வேலைநிறுத்தம் மற்றும் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் தாங்கள் ஈடுபட இருப்பதாக தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு தெரிவித்திருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)

27 July 2026 03:45 PM (IST)

மயிலாடுதுறை ஆட்சியர் அறிவிப்பு

மத்திய அரசின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம், சுற்றுலா மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறைகளில் பணிபுரியும் தகுதியுடைய அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.3,000 ஓய்வூதியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

27 July 2026 12:50 PM (IST)

8-வது ஊதியக் குழு நியூ அப்டேட்

செப்டம்பர் 7, 8-ல் சென்னையிலும், செப்டம்பர் 9-ல் புதுச்சேரியிலும் 8வது ஊதியக் குழு ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறுகிறது. ஆகஸ்ட் 18-க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். முழு விவரங்கள் அறிந்துக்கொள்ள.. (மேலும் படிக்க)

27 July 2026 12:26 PM (IST)

Madurai Power Cut : மதுரை பவர் கட்

மதுரை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 28) காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை எங்கெல்லாம் பவர் கட்? (மேலும் படிக்க)

27 July 2026 11:06 AM (IST)

Who is Muthupandi Raja : கோவில்பட்டியின் முத்துப்பாண்டி ராஜா யார்?

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த முத்துப்பாண்டி ராஜா என்ற பளு தூக்கும் வீரர், காமன்வெல்த் தொடரில் வெள்ளி வென்றார். அவர் யார்?, அவர் கடந்து வந்த பாதை. (மேலும் படிக்க)

27 July 2026 11:04 AM (IST)

Mirabai Chanu Gold Medal : தங்கம் வென்ற பின் மிராபாய் சானு

2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில் பளூதூக்குதலில் மிராபாய் சானு தங்கப்பதக்கம் வென்றார். தங்கம் வென்ற பின் அவரின் கூறியவை. (மேலும் படிக்க)

27 July 2026 11:01 AM (IST)

தென்காசி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை

தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் நாளை (ஜூலை 28) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். (மேலும் படிக்க)

27 July 2026 11:00 AM (IST)

பால் விலை அதிரடி உயர்வு

தமிழகத்தில் நடப்பாண்டில் 2வது முறையாக தனியார் பால் நிறுவனங்கள் பால், தயிர் விலையை உயர்த்தியுள்ளன. அமிர்தா, திருமலா, ஜெர்சி, வேதா சக்ர உள்ளிட்ட நிறுவனங்களில் பால், தயிர் விலையை லிட்டருக்கு ரூ.4 வரை உயர்ந்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
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Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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