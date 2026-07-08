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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: தமிழகத்திற்கு மழை எச்சரிக்கை.. வயநாடு நிலச்சரிவு அப்டேட்!

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ் (08-06-2026): தமிழகத்திற்கு இன்று மழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. வயநாடு நிலச்சரிவில் 5 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இங்கிலாந்துக்கு எதிராக இந்தியா வரலாற்று தோல்வியை அடைந்துள்ளது. இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் நியூஸுடன் இணைந்திருங்கள். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 08, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:08 AM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: தமிழகத்திற்கு மழை எச்சரிக்கை.. வயநாடு நிலச்சரிவு அப்டேட்!
08 July 2026 11:05 AM (IST)

அஞ்சல் துறை வேலைவாய்ப்பு

​இந்திய அஞ்சல் துறையில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. skilled artisan பணிக்கு மொத்தம் 4 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு 8ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதும்.  (மேலும் படிக்க)

08 July 2026 10:54 AM (IST)

இன்றைய தங்கம் விலை! 

கிராம் 18 கேரட் 22 கேரட் 24 கேரட்
1 ரூ. 11,150 (-50) ரூ. 13,330 (-70) ரூ. 14,542 (-76)
8 ரூ. 89,200 (-400) ரூ. 1,06,640 (-560) ரூ. 1,16,336 (-608)

 

 

 

08 July 2026 10:45 AM (IST)

மும்பை கனமழை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Mumbai Heavy Rain: மும்பையில் கனமழை தீவிரம். வெள்ளத்தில் மூழ்கிய பகுதிகள், ரயில் சேவை பாதிப்பு, சாலை போக்குவரத்து சிக்கல், மீட்புப் பணிகள் உள்ளிட்ட 10 முக்கிய அப்டேட்களை குறித்து  அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.. (மேலும் படிக்க)

08 July 2026 10:42 AM (IST)

சஞ்சு சாம்சனுக்கு புதிய பொறுப்பு! 

இந்திய அணி இங்கிலாந்துக்கு எதிராக படுதோல்வி அடைந்துள்ள நிலையில், மீண்டும் சஞ்சு சாம்சனை அணிக்குள் கொண்டு வந்து முக்கிய பொறுப்பை கொடுக்க பிசிசிஐ முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

08 July 2026 10:02 AM (IST)

புதுச்சேரியின் முக்கிய நிகழ்வுகள் என்னென்ன?

புதுச்சேரி மங்கலம் தொகுதியில் வீடுகட்டும் நிதி விநியோகம், முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமியின் டெண்டர் ஊழல் குற்றச்சாட்டு, ஒரே நிறுவன பைக்குகளை திருடிய நபர் கைது, மற்றும் நகராட்சியின் மீண்டும் அடிக்காசு வசூலிக்கும் முடிவு உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு... (மேலும் படிக்க)

08 July 2026 09:56 AM (IST)

US Bombs Iran: டிரம்ப் ஆட்டம் மீண்டும் ஆரம்பம்!

 

ஹார்முஸ் நீரிணையில் மூன்று எண்ணெய் கப்பல்கள் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதல்களுக்குப் பதிலடியாக, அமெரிக்கா செவ்வாய்க்கிழமையன்று ஈரானின் 80-க்கும் மேற்பட்ட இலக்குகள் மீது புதிய தாக்குதல்களை நடத்தியது... (மேலும் படிக்க)

08 July 2026 09:50 AM (IST)

மாதம் ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை அறிவிப்பு

பழனி முருகன் கோயிலில் அர்ச்சகர், ஓதுவார் பயிற்சியில் சேர தமிழக அரசு மாதம் ரூ.10,000 வரை ஊக்கத்தொகை வழங்குகிறது. இதனை எப்படி பெறலாம் என்பது குறித்து அறநிலையத்துறை அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

08 July 2026 09:43 AM (IST)

இந்தியா படுதோல்வி.. கம்பீர் செய்த 2 மிகப்பெரிய தவறுகள்! 

இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி படுதோல்வி அடைந்திருக்கிறது. இதற்கு பயிற்சியாளர் கம்பீர் செய்த மிகப்பெரிய தவறே காரணம் என கூறப்படுகிறது. அது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

 

08 July 2026 09:40 AM (IST)

இன்று எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு? 

தெற்கு குஜராத் முதல் கேரளா வரை நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை காரணமாக, இன்று தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும், ஏனைய மாவட்டங்களில் லேசான மழையும் பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

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TAGS:
Tamil Nadu live news
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About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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