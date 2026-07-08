/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: தமிழகத்திற்கு மழை எச்சரிக்கை.. வயநாடு நிலச்சரிவு அப்டேட்!

இந்திய அஞ்சல் துறையில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. skilled artisan பணிக்கு மொத்தம் 4 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு 8ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதும். (மேலும் படிக்க)
|கிராம்
|18 கேரட்
|22 கேரட்
|24 கேரட்
|1
|ரூ. 11,150 (-50)
|ரூ. 13,330 (-70)
|ரூ. 14,542 (-76)
|8
|ரூ. 89,200 (-400)
|ரூ. 1,06,640 (-560)
|ரூ. 1,16,336 (-608)
Mumbai Heavy Rain: மும்பையில் கனமழை தீவிரம். வெள்ளத்தில் மூழ்கிய பகுதிகள், ரயில் சேவை பாதிப்பு, சாலை போக்குவரத்து சிக்கல், மீட்புப் பணிகள் உள்ளிட்ட 10 முக்கிய அப்டேட்களை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.. (மேலும் படிக்க)
இந்திய அணி இங்கிலாந்துக்கு எதிராக படுதோல்வி அடைந்துள்ள நிலையில், மீண்டும் சஞ்சு சாம்சனை அணிக்குள் கொண்டு வந்து முக்கிய பொறுப்பை கொடுக்க பிசிசிஐ முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)
புதுச்சேரி மங்கலம் தொகுதியில் வீடுகட்டும் நிதி விநியோகம், முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமியின் டெண்டர் ஊழல் குற்றச்சாட்டு, ஒரே நிறுவன பைக்குகளை திருடிய நபர் கைது, மற்றும் நகராட்சியின் மீண்டும் அடிக்காசு வசூலிக்கும் முடிவு உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு... (மேலும் படிக்க)
ஹார்முஸ் நீரிணையில் மூன்று எண்ணெய் கப்பல்கள் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதல்களுக்குப் பதிலடியாக, அமெரிக்கா செவ்வாய்க்கிழமையன்று ஈரானின் 80-க்கும் மேற்பட்ட இலக்குகள் மீது புதிய தாக்குதல்களை நடத்தியது... (மேலும் படிக்க)
பழனி முருகன் கோயிலில் அர்ச்சகர், ஓதுவார் பயிற்சியில் சேர தமிழக அரசு மாதம் ரூ.10,000 வரை ஊக்கத்தொகை வழங்குகிறது. இதனை எப்படி பெறலாம் என்பது குறித்து அறநிலையத்துறை அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி படுதோல்வி அடைந்திருக்கிறது. இதற்கு பயிற்சியாளர் கம்பீர் செய்த மிகப்பெரிய தவறே காரணம் என கூறப்படுகிறது. அது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)
தெற்கு குஜராத் முதல் கேரளா வரை நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை காரணமாக, இன்று தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும், ஏனைய மாவட்டங்களில் லேசான மழையும் பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தெற்கு குஜராத் முதல் கேரளா வரை நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை காரணமாக, இன்று தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும், ஏனைய மாவட்டங்களில் லேசான மழையும் பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. கேரளா மாநிலம் வயநாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நிலச்சரிவில் 5 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மண்ணுக்குள் சிக்கிருந்த 7 பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், நிலச்சரிவுக்கு என்ன காரணம் என்பது குறித்து முதலமைச்சர் வி.டி. சதீசன் செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்துள்ளார். இந்திய அணி இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை அடைந்துள்ளது. இது வரலாற்று தோல்வியாக அமைந்துள்ளது.