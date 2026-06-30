Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை.. ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் 2 ஆம் நாள் மாநாடு
Live Now

தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை.. ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் 2 ஆம் நாள் மாநாடு

தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ் ஜூன் 30: தங்கம் விலை அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ. 2160 குறைந்துள்ளது. தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் ஆலோசனை கூட்டம் தொடங்கி உள்ளது. இது போன்ற முக்கிய அப்டேட்களை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் செய்தியுடன் இணைந்திருங்கள். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 30, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:41 AM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை.. ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் 2 ஆம் நாள் மாநாடு
30 June 2026 10:40 AM (IST)

TN Government: மதுபான கிளப்புகளுக்கான கட்டண உயர்வு

சென்னையில் உள்ள FL2 உரிமம் வைத்திருக்கும் மதுபான கிளப்புகளுக்கான ஆண்டுரிமை கட்டணத்தை (privilege fee) மாநில அரசு ரூ. 15 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 30 லட்சமாக இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது... (மேலும் படிக்க)

30 June 2026 10:04 AM (IST)

சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை

காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை காரணமாக இன்று முதல் ஜூலை 5 வரை நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலும், சென்னையின் ஒருசில பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Tamil nadu News
Tamil News Live

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை.. ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் 2 ஆம் நாள் மாநாடு
Tamil nadu News48 min ago
2
8th Pay Commission1 hr ago
3
IND vs ENG 1st T201 hr ago
4
Shashank Singh2 hrs ago
5
Tamil Nadu weather1:21 AM IST