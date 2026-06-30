/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை.. ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் 2 ஆம் நாள் மாநாடு

சென்னையில் உள்ள FL2 உரிமம் வைத்திருக்கும் மதுபான கிளப்புகளுக்கான ஆண்டுரிமை கட்டணத்தை (privilege fee) மாநில அரசு ரூ. 15 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 30 லட்சமாக இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது... (மேலும் படிக்க)
காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை காரணமாக இன்று முதல் ஜூலை 5 வரை நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலும், சென்னையின் ஒருசில பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் ஆலோசனை கூட்டம் இரண்டாவது நாளாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தமிழகத்தில் இன்றும் நாளையும் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 2160 குறைந்துள்ளது. அதன்படி, ஒரு சவரன் 22 கேரட் தங்கம் 1,04,240 ருபாயாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் வெள்ளி விலையும் ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி 2,40,000 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.