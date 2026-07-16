/தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் லைவ்: அமைச்சரவை கூட்டம்; பைனலில் அர்ஜென்டினா; வானிலை அப்டேட்

சென்னை ஆவடியில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. ஆவடியில் உள்ள தொழிற்சாலையில் மொத்தம் 1,213 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி இருப்பதாக டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இன்று வெப்பநிலை அலை வீசும் என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். (மேலும் படிக்க)
தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம் குறித்து தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் புதிய தகவல் (மேலும் படிக்க)
பழனியில் மடத்திற்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான நிலத்தின் பத்திரப்பதிவு பெரும் பூதாரகமாகி உள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)
அமைச்சரவை கூட்டம்: சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இன்று தமிழ்நாடு அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று நடைபெற இருக்கிறது. தவெக அரசு முதல்முறையாக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய இருக்கும் நிலையில், பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து இதில் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்படும்.
வானிலை அப்டேட்: வங்கக் கடலின் வடக்குப் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகி உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இதனால், தென்மேற்கு பருவமழை மீண்டும் தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியா vs இங்கிலாந்து போட்டி: இங்கிலாந்தின் கார்டிஃப் நகரில் சுப்மான் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி, ஹாரி ப்ரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி இடையேயான 2வது ஓடிஐ போட்டி இன்று நடைபெற இருக்கிறது. இந்திய நேரப்படி இன்று மாலை 5.30 மணிக்கு போட்டி தொடங்கும். இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை.