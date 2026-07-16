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தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் லைவ்: அமைச்சரவை கூட்டம்; பைனலில் அர்ஜென்டினா; வானிலை அப்டேட்

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ்: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இன்று அமைச்சரவை கூடுகிறது; தமிழ்நாட்டின் வானிலை அப்டேட், இந்தியா vs இங்கிலாந்து 2வது ஓடிஐ மற்றும் பிபா உலகக் கோப்பை என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 16, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:24 AM IST
தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் லைவ்: அமைச்சரவை கூட்டம்; பைனலில் அர்ஜென்டினா; வானிலை அப்டேட்
Image Credit: CM Vijay, IND vs ENG ODI | File Image : X - @TNDIPR, @BCCI
16 July 2026 10:23 AM (IST)

 ரூ.1.29 லட்சம் சம்பளத்தில் அரசு வேலை

சென்னை ஆவடியில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. ஆவடியில் உள்ள தொழிற்சாலையில் மொத்தம் 1,213 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

16 July 2026 10:22 AM (IST)

வெதர்மேன் வானிலை  அலர்ட்

வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி இருப்பதாக டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இன்று வெப்பநிலை அலை வீசும் என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். (மேலும் படிக்க)

16 July 2026 09:47 AM (IST)

Thaimaman Thanga Mothiram Scheme : அமைச்சர் அருண்ராஜ் அப்டேட்

தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம் குறித்து தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் புதிய தகவல் (மேலும் படிக்க)

16 July 2026 09:44 AM (IST)

Palani Land Registration Case : முதலமைச்சர் விஜய்க்கு இபிஎஸ் கேள்வி

பழனியில் மடத்திற்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான நிலத்தின் பத்திரப்பதிவு பெரும் பூதாரகமாகி உள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
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About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் லைவ்: அமைச்சரவை கூட்டம்; பைனலில் அர்ஜென்டினா; வானிலை அப்டேட்
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