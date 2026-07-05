/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் Live: டெட் தேர்வு 2ம் தாள்.. சென்னையில் 41 மின்சார ரயில்கள் ரத்து!

விசிக தலைவர் தொல் திருமாவளவன் துணை முதல்வராக வேண்டுமென வலியுறுத்தி கட்சியினர் செயற்குழு கூட்டத்தில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
சென்னையில் மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதை அடுத்து, சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்குவதாக அறிவிததுள்ளது. இதனால், பயணிகள் சற்று நிம்மதி அடைந்துள்ளனர். (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் இன்று (ஜூலை 5) பல்வேறு மாவடடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையிலும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
டெட் தேர்வு: தமிழகத்தில் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான சிறப்பு தகுதித் தேர்வுக்கான இரண்டாம் தான் இன்று நடைபெறுகிறது. தமிழகம் முழுவதும் நடக்கும் தேர்வில் 1.67 லட்சம் தேர்வர்கள் எழுதுகின்றனர்.
வானிலை நிலவரம்: வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுபகுதியாக மாறியுள்ளது. இதனால், தமிழகத்தில் இன்று இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யும்.
சென்னை: சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் இடையே மின்சார ரயில் வழித்தடத்தில் ஜூலை 5ஆம் தேதியான இன்று ரயில் பாதை பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால் 41 ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுகிறது.
பிபா உலகக் கோப்பை: பிபா உலக கோப்பை 2026 நாக் அவுட் சுற்றில் பிரேசில் - நார்வோ மற்றும் மெக்சிகோ - இங்கிலாந்து அணிகள் இன்று (ஜூலை 5) மோதுகின்றன.