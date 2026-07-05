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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் Live: டெட் தேர்வு 2ம் தாள்.. சென்னையில் 41 மின்சார ரயில்கள் ரத்து!


தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ் : தமிழ்நாடு முழுவதும் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான தகுதித் தேர்வு; சென்னையில் மின்சார ரயில்கள் ரத்து, பிபா உலகக் கோப்பை தொடர் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 05, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:39 AM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் Live: டெட் தேர்வு 2ம் தாள்.. சென்னையில் 41 மின்சார ரயில்கள் ரத்து!
Image Credit: Image Credit: TET Exam, Chennai EMU Train | Image Source : X
05 July 2026 09:39 AM (IST)

துணை முதல்வராகும் திருமாளவளவன்?

விசிக தலைவர் தொல் திருமாவளவன் துணை முதல்வராக வேண்டுமென வலியுறுத்தி கட்சியினர் செயற்குழு கூட்டத்தில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

05 July 2026 09:12 AM (IST)

சென்னையில் சிறப்பு பேருந்துகள்

சென்னையில் மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதை அடுத்து, சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்குவதாக அறிவிததுள்ளது. இதனால், பயணிகள் சற்று நிம்மதி அடைந்துள்ளனர். (மேலும் படிக்க)

 

05 July 2026 09:06 AM (IST)

வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம்

தமிழகத்தில் இன்று (ஜூலை 5) பல்வேறு மாவடடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையிலும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் Live: டெட் தேர்வு 2ம் தாள்.. சென்னையில் 41 மின்சார ரயில்கள் ரத்து!
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