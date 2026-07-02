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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்... செந்தில் பாலாஜி தலைமறைவு?

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ் : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி. விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் தவெகவில் இணைவு; முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆலோசனை கூட்டம் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Jul 02, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:27 PM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்... செந்தில் பாலாஜி தலைமறைவு?
Image Credit: Image Credit : (L_R) C Vijayabaskar, MR Vijayabaskar, CM Vijay | Image Source : X
02 July 2026 12:26 PM (IST)

Senthil Balaji Live News : செந்தில் பாலாஜி நேரலை செய்திகள்

ரூ.35 கோடி வரை பேரம் பேசியது தொடர்பாக தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜா அளித்த புகாரில் இதுவரை 9 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், இவ்வழக்கில் சென்னை போலீசார் திமுக முன்னாள் செந்தில் பாலாஜிக்கு வலைவீசி தேடி வருவதாக தகவல் (மேலும் படிக்க)

02 July 2026 12:15 PM (IST)

தாயுமானவர் திட்டம் அப்டேட்

ஜூலை மாதத்திற்கான தாயுமானவர் திட்டம் குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.  நாகப்பட்டினம் ஆட்சியர் பிரவீன் குமார் ஜூலை மாதத்தில் முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் தேதியை அறிவித்துள்ளார்.  (மேலும் படிக்க)

 

 

02 July 2026 11:29 AM (IST)

C Vijayabaskar, MR Vijayabaskar Joins TVK : தவெகவில் இணையும் முன்னாள் அமைச்சர்கள்

சென்னை மாமல்லபுரத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில், தவெகவில் முன்னாள் அமைச்சர்கள், அதிமுக நிர்வாகிகள் இணையும் பிரம்மாண்ட விழா தொடங்கியது. (மேலும் படிக்க)

02 July 2026 11:04 AM (IST)

Ration Card Update: ஜூலை 5 கடைசி நாள்

PMGKAY திட்டத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள புதிய தொழில்நுட்ப மாற்றத்தால் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாமல், உணவுத் தானியங்களுக்கான மானியத் தொகை தடையின்றி தொடர்ந்து கிடைக்க, மொபைல் எண் சரிபார்ப்பு பணியை ஜூலை 5 ஆம் தேதிக்குள் செய்து முடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது... (மேலும் படிக்க)

02 July 2026 11:02 AM (IST)

EPS 95-க்கு பதில் இனி EPS 2026

தற்போது செய்யப்பட்டுள்ள இந்த புதிய மாற்றம் நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள், பிஎஃப் (PF) அறக்கட்டளைகளின் இயக்கம் மற்றும் அவசர காலங்களில் வழங்கப்படும் அரசு நிவாரண நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்... (மேலும் படிக்க)

02 July 2026 11:01 AM (IST)

அறங்காவலர்கள் நியமனத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 27 கோயில்களில் பரம்பரை முறைவழீ சாரா அறங்காலவர்கள் நியமத்திற்கு விணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது (மேலும் படிக்க)

02 July 2026 10:10 AM (IST)

Whatsapp Username Feature : மத்திய அரசு திடீர் தடை

வாட்ஸ்அப் செயலியில் மொபைல் இல்லாமல், பயனர்களின் பெயரை (Userame) முன்னிலைப்படுத்தும் அம்சத்தை மெட்டா முன்மொழிந்துள்ளது, இதற்கு மத்திய அரசு தற்காலிக தடை (மேலும் படிக்க)

02 July 2026 10:07 AM (IST)

நாளை உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி

தமிழகத்தில் இன்று முதல் அடுத்த சில தினங்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamilnadu Breaking news

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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